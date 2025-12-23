Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Simple – Intelligentes manuelles Trading-Panel für MT5


WICHTIG: Damit das Tool korrekt funktioniert, ist es ZWINGEND erforderlich, die Option „Algo Trading zulassen“ in den MetaTrader-5-Einstellungen zu aktivieren. Ohne diese Aktivierung funktioniert das Panel nicht.


WAS MACHT JOORDERTRADE?

JoOrderTrade ist ein professionelles manuelles Trading-Panel, das Ihr Handelserlebnis im MetaTrader 5 grundlegend verbessert. Es wurde entwickelt, um Trades schnell auszuführen und Positionen effizient zu verwalten, und beseitigt die Komplexität der standardmäßigen MT5-Oberflächen.

Hauptfunktionen:

- Marktorders mit einem Klick (Kaufen/Verkaufen)
- Pending-Order-System mit grafischer Vorschau
- Konfigurierbare Hotkeys für alle Funktionen
- Visuelle Verwaltung von Take Profit und Stop Loss
- Integriertes OCO-System (One-Cancels-Other)
- Echtzeit-Tagesstatistiken
- Automatisches Risikomanagement (% pro Trade und Tageslimit)
- Benutzeroberfläche auf Portugiesisch und Englisch
- Panel immer im Vordergrund des Charts sichtbar
- Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Risiko

FÜR WEN IST DIESES TOOL GEEIGNET?

JoOrderTrade Simple ist ideal für:

Manuelle Trader, die eine schnelle Orderausführung wünschen  
Einsteiger, die eine einfache und intuitive Oberfläche suchen  
Scalper, die hohe Geschwindigkeit bei schnellen Trades benötigen  
Swing-Trader, die häufig Pending Orders verwenden  
Professionelle Trader, die fortschrittliche Funktionen mit Einfachheit schätzen  

Wenn Sie es leid sind, mehrere MT5-Fenster zu öffnen, an vielen Stellen zu klicken, um einen Trade auszuführen, oder Chancen durch langsame Ausführung verpassen, wurde dieses Tool für Sie entwickelt.

ANWENDUNG

INSTALLATION (KRITISCHER SCHRITT):

1. Öffnen Sie im MetaTrader 5: Hauptmenü → Extras → Optionen → Expert Advisors
2. Aktivieren Sie die Option „Algo Trading zulassen“ (ZWINGEND ERFORDERLICH)
3. Klicken Sie auf „OK“, um die Einstellungen zu speichern
4. Ziehen Sie JoOrderTrade aus dem Navigator auf ein beliebiges Chart
5. Akzeptieren Sie die angeforderten Berechtigungen

GRUNDLEGENDER GEBRAUCH:

 Marktoperationen:
- BUY-Schaltfläche: Öffnet eine Long-Position zum aktuellen Ask-Preis
- SELL-Schaltfläche: Öffnet eine Short-Position zum aktuellen Bid-Preis
- Hotkeys: B (Kaufen), S (Verkaufen)

 Pending Orders:
- SHIFT + Klick auf das Chart = Kauf-Pending-Order
- AltGr + Klick auf das Chart = Verkauf-Pending-Order
- Eine farbige Linie erscheint – bewegen Sie die Maus zur Preisjustierung und klicken Sie zur Bestätigung

 Positionsverwaltung:
- CLOSE-Schaltfläche: Schließt alle offenen Positionen
- INVERT-Schaltfläche: Kehrt die Richtung der aktuellen Positionen um
- ZERO-Schaltfläche: Schließt alle Positionen
- CANCEL+ZERO-Schaltfläche: Storniert Pending Orders und schließt Positionen
- Hotkeys: X (Alles schließen), I (Invertieren), C (Pending Orders stornieren)

 TP/SL-Konfiguration:
1. Geben Sie die Werte in Punkten in die Felder Take Profit und Stop Loss ein
2. Verwenden Sie die T- und S-Schaltflächen daneben, um jede Funktion zu aktivieren/deaktivieren
3. Aktivieren Sie in den Einstellungen „Use OCO“, um das One-Cancels-Other-System zu nutzen


  Ergebnisüberwachung:
- Offenes Ergebnis: Zeigt den aktuellen Gewinn/Verlust der offenen Positionen in Echtzeit
- Tagesergebnis: Summe aus offenem Ergebnis und geschlossenen Positionen des Tages
- Tagesgebühren: Kumulierte Kommissionen und Swaps

 WAS DAS TOOL NICHT MACHT

Es ist wichtig, die Einschränkungen des Tools zu verstehen:

1. KEIN automatischer Trading-Roboter – Positionen werden nicht automatisch eröffnet, manuelle Aktion ist erforderlich
2. KEINE technische Analyse oder Signalgenerierung – Es ist ausschließlich ein Ausführungstool
3. KEINE Gewinn­garantie – Die Ergebnisse hängen vollständig von der Strategie des Traders ab
4. KEIN selbstständiger Betrieb auf Demokonten – Manuelle Konfiguration und Freigabe sind erforderlich
5. KEIN Ersatz für finanzielle Bildung – Das Tool richtet sich an Trader mit Vorkenntnissen
6. KEINE Anlageberatung – Kauf- und Verkaufsentscheidungen liegen immer beim Trader

Dies ist ein AUSFÜHRUNGSTOOL, das den Trading-Prozess beschleunigt, aber keine Entscheidungen für Sie trifft.

Update-Hinweis
Eine neue, verbesserte Version des Trading-Panels mit neuen Funktionen und anpassbarem Design wird in Kürze verfügbar sein.
Behalten Sie meinen Shop im Auge: Die Version JoOrderTrade Plus erscheint bald.


RISIKOHINWEIS

ACHTUNG: TRADING IST MIT EINEM HOHEN RISIKO DES KAPITALVERLUSTS VERBUNDEN

Bitte lesen Sie dies vor der Nutzung sorgfältig durch:

1. Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren – Investieren Sie niemals Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können
2. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse – Der Markt ist unvorhersehbar
3. Verwenden Sie stets ein Risikomanagement:
   - Nutzen Sie Stop Loss bei ALLEN Trades
   - Definieren Sie ein maximales Risiko pro Trade (empfohlen: 1–2 % des Kapitals)
   - Legen Sie in den Einstellungen ein tägliches Verlustlimit fest
4. Testen Sie zuerst auf einem DEMO-Konto:
   - Verwenden Sie das Tool mindestens 30 Tage im Demokonto
   - Machen Sie sich mit allen Funktionen vertraut
   - Wechseln Sie erst auf ein Echtgeldkonto, wenn Sie sich sicher fühlen
5. Sie tragen die volle Verantwortung für alle Trades:
   - Das Tool führt lediglich Ihre Orders aus
   - Die aktive Überwachung der Positionen liegt in Ihrer Verantwortung
   - Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen ausschließlich Sie
6. Ziehen Sie bei Bedarf einen Finanzberater hinzu, insbesondere wenn Sie Anfänger sind

WICHTIG: Damit das Tool korrekt funktioniert, ist es ZWINGEND erforderlich, die Option „Algo Trading zulassen“ in den MetaTrader-5-Einstellungen zu aktivieren. Ohne diese Aktivierung funktioniert das Panel nicht.

Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung dieses Tools entstehen. Trading ist eine Hochrisikoaktivität und erfordert Wissen, Erfahrung und emotionale Kontrolle.




Auswahl:
Cleber Silva
18
Cleber Silva 2025.12.28 00:46 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Joas Da Silva Veiga
188
Antwort vom Entwickler Joas Da Silva Veiga 2025.12.28 03:48
**Muito obrigado pelo feedback, em breve sairá uma versão Plus.**
Sadboyhouse
16
Sadboyhouse 2025.12.27 13:29 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Joas Da Silva Veiga
188
Antwort vom Entwickler Joas Da Silva Veiga 2025.12.27 13:33
Thank you very much for your feedback; we are always working to improve
Antwort auf eine Rezension