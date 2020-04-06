Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine

Diese Strategie basiert auf einem intelligenten und ausgewogenen Handelskonzept, das sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst.
Sie zielt darauf ab, sowohl in Seitwärts- als auch in Trendmärkten Chancen mit disziplinierter Ausführung zu nutzen.
Das System arbeitet mit einer strukturierten Orderverwaltung und vollständig kontrollierten Handelszyklen.
Das Risiko wird durch vordefinierte Limits und klare Regeln zur Gewinnverwaltung streng kontrolliert.
Die Strategie eignet sich für Trader, die einen systematischen und konsistenten Handelsansatz suchen.


Empfohlene Produkte
Winter
Ivan Akimov
Experten
Das Funktionsprinzip des Expert Advisors basiert auf der Eröffnung von Transaktionen, wenn ein Signal von seinen Indikatoren empfangen wird. Die Schließung erfolgt, wenn das gegenteilige Signal empfangen wird. Die Einstellungen sind auf ein Minimum vereinfacht, Sie können nur das Arbeitslot einstellen. Der Expert Advisor ist so konfiguriert, dass er mit dem Paar EUR/USD und den Zeitrahmen M5, M15, M30 und H1 arbeitet. Der Expert Advisor verwendet im Handel keine Martingale und Mittelwertbild
Blue Diamond
Mahdi Nejatianghasemieh
Experten
Blue Diamond ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der von Dream Deals Co für den Intraday-Handel auf EURUSD entwickelt wurde. Folgen Sie uns auf Telegram: https: //t.me/DreamDealsCompany Um eine KOSTENLOSE Live-Demo-Version des EA zu erhalten, kontaktieren Sie uns über: dreamdeals.forex@gmail.com Die AVE-Profitabilität von Blue Diamond liegt zwischen 10% und 20% pro Monat mit einer zuverlässig niedrigen DD% (weniger als 20%). Außerdem kann die jährliche Rentabilität enorm steigen, wenn ke
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
ALT Income
Maksim Bogdanov
Experten
ALT Income - Automatisierter Expert Advisor. Geschrieben für EURUSD. Handelt auf dem Zeitrahmen M5. Empfohlene Handelsbedingungen bei Hebelwirkung 1:500 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim Verkauf - MaxRiskSELL von 1 bis 15; Gewinn aus einer Transaktion - TakeProfitSell von 50 bis 100.0; Empfohlene Handelsbedingungen bei Leverage 1:40 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim V
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experten
Der Expert Advisor (SynapseTrader EA) der Firma ProfitFXBot wurde entwickelt, um den Forex-Markt speziell auf GBP/USD zu handeln und dabei intelligente Strategien zu verwenden, um beständige Gewinne zu erzielen. Dieser Bot muss um 20:00 Uhr (New Yorker Zeit) eingeschaltet und um 5:00 Uhr morgens (UTC-5) manuell ausgeschaltet werden, der Bot muss in der Zeitlichkeit M1 platziert werden. Während dieser Stunden trifft der Bot Entscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen mit einer optimierten
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
AI Night Gold TI
Roman Mamonov
5 (1)
Experten
Der auf einem neuronalen Netzwerk basierende Night Trading Gold Advisor ist ein innovatives Tool für Anleger und Händler, die ihre Strategien auf dem Nachtmarkt automatisieren möchten. Dieser Berater nutzt fortschrittliche maschinelles Lernen und neuronale Netzwerktechnologien, um Daten zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Die anfänglichen Kosten für den Berater betragen 190 $, die ersten 10 Exemplare, die nächste Preisänderung beträgt 490 $, die endgültigen Kosten für den Berat
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Experten
Dies ist ein EA, der auf der Grundlage des vom Roboter erkannten Trends handelt. EA sucht nach guten Möglichkeiten für Entry-Management und Exit-Trades. Kann für alle Forex-Paare verwendet werden, aber es ist besser, es auf Gold Symbol und H1 TimeFrame zu verwenden. Der Roboter hat eine starke mathematische Logik, um gute Gelegenheiten zu erkennen , und solange der Markt im Trend liegt, verdient er Geld für Sie. Aber wenn es eine Situation gibt, in der es zu einer Umkehrung kommt, beginnt der E
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experten
Double Breakout ist ein automatischer Expert Advisor mit zwei separaten Strategien, die Martingale verwenden. Der MACD-Indikator mit einstellbaren Parametern wird als Input für jeden Auftragsfluss verwendet. Die festgelegten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden zum Verlassen der Position verwendet. Allgemeine Empfehlung Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Cents. Der empfohlene Spread beträgt nicht mehr als 3 Punkte. Es ist besser, Trend-Währungspaare zu verwenden. Der Martingale-Par
FREE
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experten
MAX AUTO SCALPING EA – ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem für MT4. Dieser hochwertige Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 7 Set_files für 7 Paare verfügbar! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file Hauptfunktionen des EA: – Scalping-Handelsmethoden basierend auf lokalen Unterstützungs-/Widerstands
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Elite Ranger
Amirhossein Heydarijokani
Experten
Kein Martingale Kein Anti-Martingale Kein Raster Kein HFT Keine Verdopplung Jede Position hat ihren Stoploss Empfehlungen für diesen EA Ich kann EUR/CHF wärmstens empfehlen, aber auch Währungspaare   EUR/ JPY und EURCAD würden gute Ergebnisse erzielen. Für EURCHF   wird empfohlen, M30 zu verwenden, aber M5, M15, H1 sind auch gute Zeitrahmen. EA sollte auf einem guten   ECN-Konto   laufen. Die durchschnittliche   Verschonung   sollte nicht mehr als   10 Punkte   betragen. Zero   Stop-Level   fun
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Tiger Security
Yang Wu
Experten
ACHTUNG : Der Tiger Security EA kann nicht im MT4 Strategie-Tester getestet werden !!! TigerSecurity EA Roboter ist ein vollautomatischer Roboter für den Forex Handel. TigerSecurity EA ist eine Kombination zahlreicher spezieller Trend-Strategien, die es ermöglicht, die besten Einstiegsmöglichkeiten in den Handel zu finden. TigerSecurity EA Roboter ist für den mittel- und langfristigen Handel konzipiert, der Roboter wird Ihnen helfen, mit Emotionen umzugehen und diese zu managen, und Sie müssen
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Experten
King David Scalper - Meistern Sie die Märkte mit königlicher Präzision Rufen Sie die gebieterische Kraft des "King David Scalper" herbei, einer fein abgestimmten Handelswaffe, die geschmiedet wurde, um in der Hochgeschwindigkeitswelt des Scalping die Oberhand zu behalten. Inspiriert von der legendären Gerissenheit und Genauigkeit König Davids, schlägt dieser Expertenberater mit tödlicher Präzision zu und nutzt flüchtige Marktchancen mit unübertroffener Finesse. Der King David Scalper ist auf H
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Experten
Automatisierter Multicurrency Expert Advisor mit einer unbegrenzten Anzahl von Währungspaaren. In diesem Fall ist es möglich, für jedes einzelne Währungspaar anzugeben, wie der Advisor mit ihm arbeiten soll. Sie können Aufträge manuell hinzufügen. Der Experte hat keine bestimmte Strategie. Jeder wählt selbst, welche Funktionen er nutzen will. Und auf welche Indikatoren und auf welchen TF er mit ihnen arbeiten will. Reales Konto, das vollständig von einem Experten geführt wird. MACD und Hüllku
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Experten
Dark Kakashi PRO EA ist ein verbesserter Dark Kakashi FREE EA-Berater (leider haben sie die Bewertungen absichtlich heruntergeschraubt, so dass sie eine kostenpflichtige Version veröffentlichen mussten). Alle Funktionen, die gewünscht wurden, sind implementiert. Der Code wurde umgeschrieben und viele Fehler wurden behoben, einschließlich derer, die sich auf das Schließen von Positionen beziehen. Dieser Berater wird weiter verbessert werden. Einer der Yarukami Mnukakashi-Berater für Gold (XAUUS
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experten
ROYAL DUTCH SKUNK VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN WELLENTRENDBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ZU ERKENNEN, UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE GESCHÄFTE MIT GEWINN ABZUSCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIEL
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experten
Price Action EA für Scalping. Öffnen Sie Trades durch bar Höhe, wenn bar Höhe erfüllen komplexe mathematische Berechnungen. Timerame ist grundlegend M1 und arbeitet alle Forex-Symbole. Prozentuales Trailing-System. Zeitliche Begrenzung. Autolot durch Prozentsatz der Balance. Einstellungen von ea automatisch. Schließen Sie Sicherheit durch Zeit in Minuten und schließen Sie Ihre Bestellung nach x Minuten, auch wenn es nicht in Gewinn oder Verlust von Ihnen. Setzen Sie Stoploss und Takeprofit Wert
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experten
22.12.2020 Neue Version ist veröffentlicht. Fehler behoben und Ausstieg durch MA entfernt.Verbesserter vollautomatischer Expert Advisor ohne Martingale. Folgen Sie dem Trend. Überprüfung von wichtigen Handelsniveaus. Es ist komplex berechnet, um die richtige Trendstrategie zu finden. Spezielle Kerzen, benutzerdefinierte Indikatoren und mathematische Berechnungen werden für Einträge verwendet. Live-Ergebnisse werden hier gezeigt https://www.mql5.com/en/signals/669290 Standardeinstellungen empfohl
MasterMind Algo AI MultiStrategy EA
Pappathi Murugesan
Experten
Forex MasterMind Algo AI Multiple Trading sind 3 Arten von Handelsstrategien Velocity Handel Breakout-Handel Umkehrung Handel Velocity Trading Strategie:- Velocity Trading Strategie sind länger dann Kerze kaufen oder verkaufen seine gleiche Seite mehr als Handel. Zum Beispiel, im Markt sind Buy Side Long Candle, der EA ist Buy, nur Fixed Lot ist auf Strategie arbeiten Breakout Trading Strategie:- Breakout Trading Strategy Instantly Place Order BuyStop und SellStop, Sobald Breakout die Buy od
Magnat
Alexander Buseinus
Experten
Ein professioneller Expert Advisor für den Handel mit allen Instrumenten der Metatrader 4 Plattform. Arbeitsmerkmale: Eine große Anzahl von Eingabeparametern, mit einer breiten Palette von Einstellungen, ermöglichen es Ihnen, auf allen Instrumenten mit jedem Broker Handelsbedingungen zu arbeiten. Je nach Handelsbedingungen, kann es mit direkten Marktpositionen oder dynamischen Pending Orders arbeiten. Beim Umschalten der entsprechenden Eingabeparameter, öffnet der Expert Advisor immer nur eine
Euro Miner Pro
Willy Wijaya
Experten
Euro Miner verwendet keine Indikatoren, und es erfordert keine komplizierten Einstellungen, weil der Benutzer nur die bereits verfügbaren setfile hochladen muss. Euro Miner Pro ist sehr anpassungsfähig kann in Sideway Markt profitabel sein und keine Sorge, wenn hohe Auswirkung Nachrichten wie NFP, FOMC haben, keine Notwendigkeit, die Autotrading auszuschalten.. Sie können auf 24 Stunden 5 Tage, einmalige Einrichtung und vergessen Sie einfach den Gewinn genießen... WICHTIG! für eine vollständig
Oasis
Aleksandr Shurgin
Experten
An innovative product for trading instruments in the MT4 terminal. The Expert Advisor's algorithm is based on unique, indicator-free mathematical calculation methods. A team of traders with over 15 years of trading experience has been working on improving this model for a long time. The robot actively analyzes the market, weighs the results of several alternative equations and selects the highest positive probability value to open a trade. Oasis is a product that meets all standards, suitable f
Gold M1 Dynamic Follow Trend Expert
Mr Morteza Janbazi
Experten
Hallo zusammen, Dieses profitable Produkt ist für den automatisierten Handel mit XAUUSD im Zeitrahmen M1 konzipiert. Mindesteinlage: 2000 $ Der Experte basiert auf fünf Jahren Erfahrung im Goldhandel auf dem Forex-Markt und verwendet ein maßgeschneidertes Martingale-Modell, das nicht nur das Risiko für das Konto vermeidet, sondern auch die Rentabilität erhöht. Der Experte ist ohne Beschränkung der Handelstage programmiert, so dass Sie seine Leistung vollständig bewerten können. Es wird jedoch
Prime Edge Ultimate Strategy
Akaradej Sobhonchitta
Experten
Prime Edge - Ultimative Strategie Prime Edge ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für eine leistungsstarke Multi-Chart-Ausführung entwickelt wurde. Es wurde auf der Grundlage von mehr als 8 Jahren Erfahrung im Live-Handel entwickelt und kombiniert eine hohe technische Präzision mit Sicherheit, Flexibilität und einer leistungsstarken Einstiegslogik. Hauptmerkmale: ️ Unterstützt **bis zu 16 Charts, die gleichzeitig gehandelt werden** ️ Bietet **20 einzigartige Einst
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (42)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risik
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experten
Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
GoldZ AI - Fortgeschrittener Expert Advisor für den Goldhandel für XAUUSD GoldZ AI ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und Preisaktionsanalysen, Trenderkennung und eine sitzungsbasierte Handelslogik nutzt. Trading-Ansatz GoldZ AI konzentriert sich auf die wichtigsten Handelssitzungen (asiatischer Handelsschluss, Londoner Eröffnung, New Yorker Eröffnung) und identifiziert potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten auf Unterstützungs- und W
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experten
Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
Weitere Produkte dieses Autors
Dual Balance EA
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experten
Die WP Dual-Balance FX Strategy ist eine professionell entwickelte Multi-Pair-Trading-Strategie für den Forex-Markt. Sie arbeitet mit hochliquiden Haupt- und Nebenwährungspaaren mit stabilen langfristigen Beziehungen, wie z. B. EURUSD–GBPUSD, EURUSD–USDCHF, AUDUSD–NZDUSD und ähnlichen Kombinationen. Die Strategie verwaltet synchronisierte Positionen als kontrollierten Handelszyklus und fokussiert sich auf die Wiederherstellung des Gleichgewichts, wodurch sie für den langfristigen systematischen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension