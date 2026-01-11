CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro (Koji v1.195), yapılandırılmış işlem döngüleri ve disiplinli piyasa mantığı üzerine inşa edilmiş profesyonel bir MQL5 Uzman Danışmandır. Yalnızca kapanmış mumlarda onaylanmış RSI sinyallerinden sonra işlem açar ve bu sayede kurallara dayalı, yüksek kaliteli girişler sağlar. Her döngü içinde pozisyonlar, dikkatle hesaplanan katmanlar ile kademeli olarak oluşturulur. Piyasa dinamikleri değiştiğinde sistem, maruziyeti dengelemek için stratejik bir araç olarak hedging’i (Hedging hesap modu, Netting değil) açıkça kullanır; asla panik tepkisi olarak değil. Hedging, volatiliteyi emmek ve aktif döngüyü stabilize etmek için seçici şekilde uygulanırken; sıkı mesafe kuralları ve global koruma, emir sıkışıklığını ve çakışmaları önler. CycleMind Pro geleneksel stop loss’a dayanmaz; bunun yerine teminat (marjin) bazlı profesyonel risk kontrolü kullanır. Gelişmiş Money Management sistemi grafik üzerinden gerçek zamanlı olarak açılıp kapatılabilir. Hesap para birimi cinsinden önceden tanımlı kâr hedefi yakalandığında tüm pozisyonlar otomatik olarak kapatılır. CycleMind Pro, duygudan ziyade mantıkla yönetilen disiplinli ve akıllı işlemi temsil eder.


Yazarın diğer ürünleri
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Uzman Danışmanlar
Bu strateji, farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak üzere tasarlanmış akıllı ve dengeli bir işlem konseptine dayanmaktadır. Yatay ve trend piyasalarında disiplinli bir uygulama ile fırsatları yakalamayı hedefler. Sistem, yapılandırılmış emir yönetimi ve tamamen kontrol edilen işlem döngüleri ile çalışır. Risk maruziyeti, önceden tanımlanmış limitler ve kâr yönetimi kurallarıyla sıkı şekilde kontrol altında tutulur. Sistematik ve tutarlı bir işlem yaklaşımı arayan yatırımcılar için uygundur.
HyperGal Alpha
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Uzman Danışmanlar
HyperGal Alpha , Hyper Martingale stratejilerini kontrollü ve teknik bir şekilde yönetmek için tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Sistem, rastgele işlemleri azaltmak ve yalnızca baskın piyasa trendi yönünde işlem yapmak için hareketli ortalamalarla trend filtrelemesi kullanır. Trend içindeki doğal fiyat geri çekilmelerinden faydalanmayı amaçlayan yapılandırılmış ve kademeli bir grid mekanizması uygular. Lot artırımı, aşırı maruziyeti ve drawdown oynaklığını azaltmak için açık
CycleMind Pro
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Uzman Danışmanlar
CycleMind Pro ( Koji_Pegasus_v1.195) , piyasayı işlem döngüleri üzerinden analiz eden profesyonel bir Expert Advisor’dır. İşlemler yalnızca kapanışta onaylanmış RSI sinyalleriyle başlar. Pozisyonlar döngü içinde kademeli olarak oluşturulur. Piyasa yapısı değiştiğinde akıllı hedge mekanizması devreye girer. Hedge, panik değil denge aracıdır. Sıkı mesafe kuralları emir yoğunluğunu önler. Klasik stop loss yerine gerçek marjin yönetimi kullanılır. Money Management grafik üzerinden anlık kontrol edi
HyperGal Alpha mt5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Uzman Danışmanlar
HyperGal Alpha , Hyper Martingale stratejilerini teknik ve kontrollü bir şekilde yönetmek için geliştirilmiş profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Hareketli ortalamalara dayalı trend filtreleri kullanarak rastgele işlemleri azaltır. Trend içinde kademeli ve yapılandırılmış bir grid sistemi uygular. Lot çarpanı maksimum seviye sayısı ile sınırlandırılmıştır. Karlar basket seviyesinde kapatılır. Tüm işlemler mum kapanışında gerçekleştirilir. MetaTrader 5 platformu için özel olarak geliştiril
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt