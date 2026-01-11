CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro (Koji v1.195), yapılandırılmış işlem döngüleri ve disiplinli piyasa mantığı üzerine inşa edilmiş profesyonel bir MQL5 Uzman Danışmandır. Yalnızca kapanmış mumlarda onaylanmış RSI sinyallerinden sonra işlem açar ve bu sayede kurallara dayalı, yüksek kaliteli girişler sağlar. Her döngü içinde pozisyonlar, dikkatle hesaplanan katmanlar ile kademeli olarak oluşturulur. Piyasa dinamikleri değiştiğinde sistem, maruziyeti dengelemek için stratejik bir araç olarak hedging’i (Hedging hesap modu, Netting değil) açıkça kullanır; asla panik tepkisi olarak değil. Hedging, volatiliteyi emmek ve aktif döngüyü stabilize etmek için seçici şekilde uygulanırken; sıkı mesafe kuralları ve global koruma, emir sıkışıklığını ve çakışmaları önler. CycleMind Pro geleneksel stop loss’a dayanmaz; bunun yerine teminat (marjin) bazlı profesyonel risk kontrolü kullanır. Gelişmiş Money Management sistemi grafik üzerinden gerçek zamanlı olarak açılıp kapatılabilir. Hesap para birimi cinsinden önceden tanımlı kâr hedefi yakalandığında tüm pozisyonlar otomatik olarak kapatılır. CycleMind Pro, duygudan ziyade mantıkla yönetilen disiplinli ve akıllı işlemi temsil eder.