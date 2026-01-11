CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro (Koji v1.195) es un Asesor Experto profesional en MQL5 diseñado en torno a ciclos de trading estructurados y una lógica de mercado disciplinada. Abre operaciones únicamente tras señales RSI confirmadas en velas cerradas, garantizando entradas de alta calidad basadas en reglas. Dentro de cada ciclo, las posiciones se construyen de forma progresiva mediante capas calculadas con precisión. Cuando cambia la dinámica del mercado, el sistema aplica cobertura (Hedging, no Netting) como herramienta estratégica para equilibrar la exposición, nunca como reacción de pánico. La cobertura se usa de forma selectiva para absorber volatilidad y estabilizar el ciclo activo, mientras que reglas estrictas de distancia y protección global evitan congestión y conflictos de órdenes. CycleMind Pro no depende de stop loss tradicional; en su lugar utiliza control profesional del riesgo basado en margen. Un sistema avanzado de Money Management puede activarse o desactivarse directamente desde el gráfico en tiempo real. Todas las posiciones se cierran automáticamente al alcanzar un objetivo de beneficio predefinido (en la divisa de la cuenta). CycleMind Pro representa un trading disciplinado e inteligente, guiado por la lógica y no por la emoción.


