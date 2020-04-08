Rsi Thunder MT4

RSI Thunder est un indicateur de trading intelligent conçu pour offrir des signaux précis et fiables. Les signaux apparaissent uniquement après la clôture de la bougie, éliminant tout repaint. Il combine RSI, EMA, ADX et ATR avec un filtre de tendance SMA40 pour trader dans la bonne direction. L’indicateur analyse les cinq dernières bougies et confirme les entrées uniquement lorsque la structure du marché est valide. Les signaux sont affichés sous forme de flèches claires avec un Take Profit automatique basé sur l’ATR. Adapté aux traders débutants et professionnels.