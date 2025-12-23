The ORB Guardian

ORB Guardian – Opening Range Breakout + Prop-Firm-Schutz

Ein schneller, stabiler Breakout-EA für Prop-Firm-Challenges und diszipliniertes Intraday-Trading.

Kein Martingale. Kein Grid. Nur klare Regeln.

Warum Trader ORB Guardian wählen

• Automatische Synchronisierung von Trades mit unserem professionellen Trading-Journal

• Automatische Opening Range Breakouts

• Ein-Signal oder Bestätigungsmodus

• Integrierter Prop-Firm-Schutz (täglich/wöchentlich/monatlich/gesamt)

• Automatischer Handelsstopp bei Limits oder Zielerreichung

• Trend- und Volatilitätsfilter

• Kontrolle über Handelstage und Handelszeiten





Für Challenge-Stabilität entwickelt

• Ein Trade pro Breakout

• Fixiertes Risiko

• Keine versteckten riskanten Strategien

• Funktioniert auf USDJPY, XAUUSD, US30 und allen Symbolen

Hauptfunktionen

• Anpassbare Opening-Range

• Breakout oder Reverse

• Prop-Firm-Schutzmodul

• Wochen-/Monatsberichte

• Dashboard auf dem Chart

Empfohlen

• M5–M15

• Mindesteinzahlung: 500 USD

• Ideal für FTMO, MFF, FundedNext, The5ers