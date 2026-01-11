CycleMind Pro（Koji v1.195）は、構造化されたトレードサイクルと規律ある市場ロジックに基づいて設計された、プロフェッショナルな MQL5 EA です。確定足（クローズしたローソク足）の RSI シグナルが確認されてからのみエントリーし、ルールに沿った高品質な取引を実現します。各サイクル内では、精密に計算されたレイヤー（層）によって段階的にポジションを構築します。市場のダイナミクスが変化した場合、システムは**ヘッジ（Hedging口座、Nettingではない）**を、露出をバランスさせるための戦略的手段として明確に使用し、決してパニック的に反応しません。ヘッジはボラティリティを吸収してサイクルを安定させるために選択的に用いられ、さらに厳格な距離ルールとグローバル保護により注文の混雑や衝突を防ぎます。CycleMind Pro は従来型のストップロスに依存せず、証拠金ベースのプロフェッショナルなリスク管理を採用します。高度なマネーマネジメントはチャート上でリアルタイムに切り替え可能です。口座通貨で設定した利益目標に達すると、すべてのポジションは自動的にクローズされます。CycleMind Pro は、感情ではなくロジックにより駆動される規律あるインテリジェントなトレードを体現します。