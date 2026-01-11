CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro(Koji v1.195)는 구조화된 트레이딩 사이클과 엄격한 시장 로직을 기반으로 설계된 전문 MQL5 EA입니다. 종가가 확정된 캔들의 RSI 신호가 확인된 이후에만 진입하여 규칙 기반의 고품질 엔트리를 지향합니다. 각 사이클 내에서 포지션은 정교하게 계산된 레이어(층)를 통해 단계적으로 구축됩니다. 시장의 흐름이 변할 때, 시스템은 노출을 균형 있게 관리하기 위한 전략적 수단으로 헤징(Hedging 계정 방식, Netting 아님) 을 명확히 사용하며, 결코 감정적인 대응이나 패닉 트레이딩으로 이어지지 않습니다. 헤징은 변동성을 흡수하고 활성 사이클을 안정화하기 위해 선택적으로 활용되며, 엄격한 거리 규칙과 글로벌 보호 기능이 주문 과밀 및 충돌을 방지합니다. CycleMind Pro는 전통적인 스톱로스에 의존하지 않고, 증거금 기반의 전문 리스크 컨트롤을 사용합니다. 고급 머니 매니지먼트는 차트에서 실시간으로 토글할 수 있습니다. 계정 통화 기준의 목표 수익에 도달하면 모든 포지션이 자동으로 청산됩니다. CycleMind Pro는 감정이 아닌 로직에 의해 움직이는 규율 있고 지능적인 트레이딩을 구현합니다.