CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro(Koji v1.195)는 구조화된 트레이딩 사이클과 엄격한 시장 로직을 기반으로 설계된 전문 MQL5 EA입니다. 종가가 확정된 캔들의 RSI 신호가 확인된 이후에만 진입하여 규칙 기반의 고품질 엔트리를 지향합니다. 각 사이클 내에서 포지션은 정교하게 계산된 레이어(층)를 통해 단계적으로 구축됩니다. 시장의 흐름이 변할 때, 시스템은 노출을 균형 있게 관리하기 위한 전략적 수단으로 헤징(Hedging 계정 방식, Netting 아님) 을 명확히 사용하며, 결코 감정적인 대응이나 패닉 트레이딩으로 이어지지 않습니다. 헤징은 변동성을 흡수하고 활성 사이클을 안정화하기 위해 선택적으로 활용되며, 엄격한 거리 규칙과 글로벌 보호 기능이 주문 과밀 및 충돌을 방지합니다. CycleMind Pro는 전통적인 스톱로스에 의존하지 않고, 증거금 기반의 전문 리스크 컨트롤을 사용합니다. 고급 머니 매니지먼트는 차트에서 실시간으로 토글할 수 있습니다. 계정 통화 기준의 목표 수익에 도달하면 모든 포지션이 자동으로 청산됩니다. CycleMind Pro는 감정이 아닌 로직에 의해 움직이는 규율 있고 지능적인 트레이딩을 구현합니다.


Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
이전략은다양한시장상황에유연하게대응하도록설계된스마트하고균형잡힌트레이딩개념을기반으로합니다. 추세가명확한구간뿐만아니라변동성이혼재된구간이나박스권흐름에서도기회를포착하는것을목표로합니다. 모든거래는사전에정의된운용원칙에따라질서있게수행되며,감정적판단이나즉흥적진입을최대한배제하도록구성되어있습니다. 또한거래사이클은명확한관리기준과통제된흐름안에서운영되어,운용의일관성과안정성을유지하는데중점을둡니다. 시스템전반은자동화된규칙과논리적구조를기반으로작동하여,시장상황에관계없이일정한운용품질을유지하도록설계되었습니다. 이러한구조는과도한개입없이도안정적인운영환경을제공하며,장기적인관점에서예측가능한트레이딩흐름을지원합니다. 장기적으로체계적인실행과일관된운용방식을중시하는트레이더에게적합한솔루션입니다.
HyperGal Alpha
HyperGal Alpha 는 Hyper Martingale 전략을 통제되고 기술적인 방식으로 관리하도록 설계된 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 이동평균을 활용한 추세 필터링을 통해 무작위 거래를 줄이고 주요 시장 추세 방향으로만 진입합니다. 추세 내 자연스러운 가격 조정을 활용하기 위해 구조화되고 점진적인 그리드 메커니즘을 적용합니다. 로트 증가는 명확하게 정의된 최대 단계 수로 제한되어 과도한 노출과 드로우다운 변동성을 줄입니다. EA는 개별 거래가 아닌 바스켓 전체의 수익 청산을 기반으로 작동합니다. 모든 거래 결정은 캔들 마감 시점에 실행되어 틱 기반 시스템보다 높은 안정성을 제공합니다. 시스템에는 시장 환경 변화 시 수익을 보호하기 위한 바스켓 수익 잠금 기능이 포함되어 있습니다. HyperGal Alpha는 자동 자금 관리 기능을 제공하며 고정 로트 방식도 선택할 수 있습니다. 이 EA는 실제 체결 조건과 스프레드를 고려하여 MetaTrader 4 플랫폼 전용으
CycleMind Pro
CycleMind Pro ( Koji_Pegasus_v1.195) 는 시장을 단순한 방향이 아닌 거래 사이클로 해석하는 전문 EA입니다. RSI 신호가 캔들 종료 시점에 확정될 때만 거래를 시작합니다. 각 사이클 내에서 포지션은 단계적이고 계산된 방식으로 구성됩니다. 시장 구조가 변화하면 시스템은 전략적 헤징(Hedging) 을 적용합니다. 이 헤징은 위기 대응이 아닌 균형 조절을 위한 도구입니다. 급격한 변동성을 흡수하고 사이클의 안정성을 유지합니다. 엄격한 거리 규칙으로 주문 과밀을 방지합니다. 전통적인 스탑로스 대신 실제 마진 기반 리스크 관리를 사용합니다. 머니 매니지먼트는 차트 버튼으로 즉시 제어할 수 있습니다. 목표 수익에 도달하면 모든 거래는 자동으로 종료됩니다. CycleMind Pro는 변동성이 높은 시장 환경에 특히 적합합니다. 시스템은 단기 수익보다 장기적인 안정성을 우선합니다. 트레이더에게 더 높은 수준의 리스크 통제 능력을 제공합니다.
HyperGal Alpha mt5
HyperGal Alpha 는 Hyper Martingale 전략을 기술적이고 체계적으로 관리하기 위해 설계된 전문 자동매매 시스템입니다. 이 시스템은 이동평균선을 기반으로 한 추세 필터링을 사용하여 무작위 거래를 줄이고, 시장의 주요 추세 방향으로만 거래를 수행합니다. 구조화되고 점진적인 그리드 메커니즘을 적용하여, 추세 내에서 발생하는 자연스러운 가격 조정을 활용하도록 설계되었습니다. 각 거래 단계는 명확한 규칙에 따라 실행되며, 최대 레벨 수가 제한되어 과도한 노출과 변동성을 방지합니다. HyperGal Alpha는 개별 포지션이 아닌 전체 포지션 바스켓 단위로 수익을 관리하고 청산합니다. 모든 거래 결정은 캔들 마감 시점에 실행되어 시스템의 일관성과 안정성을 높입니다. 또한 시장 상황 변화 시 이미 확보한 수익을 보호하기 위한 바스켓 수익 잠금 기능이 포함되어 있습니다. MetaTrader 5 환경에 최적화되어 실제 체결 조건과 스프레드 변화를 고려하여 개발되었습니다. 명확
