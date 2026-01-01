Manual Assistant Pro

MT5 Smart Dashboard ist das ultimative Tool für manuelle Trader, die Geschwindigkeit und automatisches Risikomanagement wünschen. Es verwandelt Ihren Chart in eine professionelle Handelsstation mit einem sauberen dunklen Thema.

Hauptmerkmale:

⚡ Fast Execution Panel: Eröffnen Sie sofort Kauf- und Verkaufstransaktionen .

. Platzieren Sie Pending Orders ( Limit & Stop) mit einem Klick.

Limit & Stop) mit einem Klick. Passen SieLotgröße und Preis einfach über Schaltflächen (+/-) an. 🛡️ Automatisches Risikomanagement: Auto Break-Even (BE): Verschiebt Ihren Stop Loss automatisch auf den Einstiegskurs, wenn der Gewinn gesichert ist.

Ihren Stop Loss automatisch auf den Einstiegskurs, wenn der Gewinn gesichert ist. Trailing Stop: Sichert die Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.

die Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt. Smart SL (HH/HL): Option zur automatischen Platzierung des anfänglichen Stop Loss beim letzten Swing High oder Low.

zur automatischen Platzierung des anfänglichen Stop Loss beim letzten Swing High oder Low. Mit den integrierten Schaltflächen können Sie diese Funktionen sofort ein- und ausschalten. 📊 Live-Gewinn- und Statistik-Tracker: 24-Stunden-Gewinnanzeige: Sehen Sie , wie viel Sie in den letzten 24 Stunden verdient haben.

, wie viel Sie in den letzten 24 Stunden verdient haben. Positionszähler: Zeigt die gesamten Kauf-/Verkaufspositionen und den aktuellen Floating P/L separat an.

die gesamten Kauf-/Verkaufspositionen und den aktuellen Floating P/L separat an. Saubere Oberfläche: Blendet automatisch das Chart-Gitter und den Handelsverlauf aus, um eine konzentrierte Ansicht zu ermöglichen (Dark Mode).

Wie verwenden:

Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an (z. B. EURUSD, XAUUSD). Verwenden Sie die Schaltflächen im Panel zum Handeln. Aktivieren Sie die Schaltflächen "BE", "TRAIL" oder "HH/HL" auf dem Panel, um das automatische Management für offene Trades zu aktivieren.

Eingaben: