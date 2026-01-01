Manual Assistant Pro
- Experten
- Kmwgdhanushkabandara Senevirathna
- Version: 8.0
MT5 Smart Dashboard ist das ultimative Tool für manuelle Trader, die Geschwindigkeit und automatisches Risikomanagement wünschen. Es verwandelt Ihren Chart in eine professionelle Handelsstation mit einem sauberen dunklen Thema.
Hauptmerkmale:
-
⚡ Fast Execution Panel:
- Eröffnen Sie sofort Kauf- und Verkaufstransaktionen .
- Platzieren SiePending Orders ( Limit & Stop) mit einem Klick.
- Passen SieLotgröße und Preis einfach über Schaltflächen (+/-) an.
-
🛡️ Automatisches Risikomanagement:
- Auto Break-Even (BE): Verschiebt Ihren Stop Loss automatisch auf den Einstiegskurs, wenn der Gewinn gesichert ist.
- Trailing Stop: Sichert die Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.
- Smart SL (HH/HL): Option zur automatischen Platzierung des anfänglichen Stop Loss beim letzten Swing High oder Low.
- Mit den integrierten Schaltflächen können Sie diese Funktionen sofort ein- und ausschalten.
-
📊 Live-Gewinn- und Statistik-Tracker:
- 24-Stunden-Gewinnanzeige: Sehen Sie , wie viel Sie in den letzten 24 Stunden verdient haben.
- Positionszähler: Zeigt die gesamten Kauf-/Verkaufspositionen und den aktuellen Floating P/L separat an.
- Saubere Oberfläche: Blendet automatisch das Chart-Gitter und den Handelsverlauf aus, um eine konzentrierte Ansicht zu ermöglichen (Dark Mode).
Wie verwenden:
- Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an (z. B. EURUSD, XAUUSD).
- Verwenden Sie die Schaltflächen im Panel zum Handeln.
- Aktivieren Sie die Schaltflächen "BE", "TRAIL" oder "HH/HL" auf dem Panel, um das automatische Management für offene Trades zu aktivieren.
Eingaben:
- Losgröße: Startvolumen .
- Break-Even-Einstellungen: Auslösende Pips und Puffer.
- Trailing-Einstellungen: Start Pips und Schritt.
- Swing Bars: Anzahl der Bars zur Berechnung des HH/HL Stop Loss.