HyperGal Alpha

HyperGal Alpha ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Hyper-Martingale-Strategien kontrolliert und technisch umzusetzen.
Das System verwendet eine Trendfilterung mit gleitenden Durchschnitten, um zufälligen Handel zu reduzieren und nur in Richtung des vorherrschenden Markttrends zu handeln.
Es nutzt einen strukturierten und schrittweisen Grid-Mechanismus, um von natürlichen Preisrücksetzern innerhalb des Trends zu profitieren.
Die Lot-Multiplikation ist durch eine klar definierte maximale Anzahl von Levels begrenzt, um Überexponierung und Drawdown-Volatilität zu reduzieren.
Der EA basiert auf dem Schließen des Gewinns auf Basket-Ebene und nicht auf der separaten Verwaltung einzelner Trades.
Alle Handelsentscheidungen werden zum Kerzenschluss ausgeführt, was eine höhere Stabilität gegenüber tickbasierten Systemen bietet.
Das System enthält einen Basket-Profit-Lock-Mechanismus zum Schutz erzielter Ergebnisse bei wechselnden Marktbedingungen.
HyperGal Alpha bietet automatisches Money Management mit der Möglichkeit, auch mit festem Lot zu handeln.
Der EA wurde speziell für die MetaTrader-4-Plattform entwickelt und berücksichtigt reale Ausführungsbedingungen und Spreads.
HyperGal Alpha eignet sich für Trader, die ein relativ konservatives, regelbasiertes System mit klarer Risikostruktur suchen.


