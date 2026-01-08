XAU AI Struktur Trader PRO (MT5)

KI-gesteuerter Marktstrukturhandel für disziplinierte Intraday- und Swing-Trader.

Entwickelt für Händler, die lieber auf das richtige Setup warten, als Trades zu erzwingen.

WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die Installationsanleitung, den Lizenzschlüssel und die Setup-Anweisungen zu erhalten.





XAU AI Structure Trader PRO ist kein Hochfrequenz-Handelsroboter und ist nicht für aggressives Scalping konzipiert.

Dieser Expert Advisor konzentriert sich auf die Identifizierung von qualitativ hochwertigen Marktstrukturmöglichkeiten, die durch Volatilitätsausweitung und Momentum-Ausrichtung unterstützt werden. Wenn die Bedingungen ungünstig sind, bleibt der EA absichtlich inaktiv.

Dieses Produkt wurde für Trader entwickelt, die verstehen, dass es oft die beste Entscheidung ist, nicht zu handeln.

Handelt dieser EA jeden Tag?

Nein.

Dieser EA ist absichtlich selektiv. Er kann für längere Zeit im WAIT-Modus bleiben, wenn die Marktbedingungen nicht seinen strengen Wahrscheinlichkeitskriterien entsprechen.





Warum eröffnet der EA manchmal keine Trades?

Weil das System dem Kapitalschutz Vorrang vor der Handelshäufigkeit einräumt.

Wenn Struktur, Volatilität oder Momentum falsch ausgerichtet sind, wird kein Handel getätigt.





Ist dieser EA für Anfänger geeignet?

Grundlegende Handelskenntnisse werden empfohlen.

Dieser EA ist für Händler gedacht, die Trends, Struktur und Risikomanagement verstehen.





Für welche Symbole ist dieser EA am besten geeignet?

Optimiert für XAUUSD (Gold).

Andere Symbole werden nicht empfohlen, es sei denn, sie wurden vom Benutzer ordnungsgemäß getestet.





Welchen Zeitrahmen sollte ich verwenden?

Setzen Sie den EA auf M15- oder H1-Charts ein.

Das System analysiert intern mehrere Zeitrahmen, einschließlich H1 und H4.





Verwendet dieser EA Martingale, Grid oder Hedging?

Nein.

Dieser EA verwendet KEINE Martingale-, Grid-, Mittelwertbildungs- oder Recovery-Systeme.





Kann ich diesen EA auch auf einem kleinen Konto verwenden?

Ja, aber es wird dringend empfohlen, konservative Risikoeinstellungen vorzunehmen.

Ein geringerer Hebel und kleinere Losgrößen verbessern die langfristige Stabilität.





Garantiert der EA Gewinne?

Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.

Dieser EA ist ein wahrscheinlichkeitsbasiertes Entscheidungssystem, das darauf ausgelegt ist, die Handelsqualität zu verbessern, nicht das Risiko zu eliminieren.





Warum ist der EA-Preis höher als bei typischen Robotern?

Dieses Produkt konzentriert sich auf Handelsqualität, fortschrittliche Logik und disziplinierte Ausführung und nicht auf Scalping-Strategien für den Massenmarkt.

Voraussetzungen:

MetaTrader 5-Plattform

Stabile Internetverbindung

Erlauben Sie WebRequest (wenn das AI-Modul aktiviert ist)

VPS empfohlen für 24/5 Betrieb

Es werden Updates zur Verbesserung der Stabilität, zur Verfeinerung der Logik und zur Kompatibilität mit zukünftigen MetaTrader 5-Versionen bereitgestellt.

Die benutzerspezifische Handelsleistung wird nicht garantiert und hängt von den Bedingungen des Brokers, den Risikoeinstellungen und dem Marktverhalten ab.

Dieser Expert Advisor wird ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

Der Entwickler ist nicht für individuelle Handelsergebnisse verantwortlich.

Benutzern wird empfohlen, den EA vor dem Live-Handel auf einem Demokonto zu testen.



