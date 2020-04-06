Prop Firm Killer EA ist ein für Prop-Firmen geeignetes automatisiertes Handelssystem, das mit Blick auf strenges Risikomanagement und die Einhaltung von Regeln entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf Konsistenz, Kapitalschutz und disziplinierte Ausführung anstelle von aggressivem Overtrading.

Hauptmerkmale

Tägliches Max-Loss-Limit - Beendet den Handel automatisch, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist.

Tägliches Gewinnziel - Sperrt Gewinne und deaktiviert den Handel nach Erreichen des Ziels

Maximale Trades pro Tag - Verhindert Over-Trading und schlechte Marktbedingungen

Stop Loss & Take Profit - Jeder Handel ist durch vordefinierte Ausgänge geschützt

Trailing Stop - Sichert Gewinne und lässt den Handel laufen

Angemessenes Risikomanagement - Risikobasierte Positionsgröße in Übereinstimmung mit den Regeln der Prop-Firma

Overtrading-Schutz - Intelligente Filter und Cooldown-Logik für disziplinierte Einstiege

Prop Firm Killer EA wurde entwickelt, um die Herausforderungen von Prop Firms sicher zu meistern, den Drawdown zu kontrollieren und ein stetiges Kontowachstum durch regelbasierte Automatisierung zu unterstützen.

Haftungsausschluss

Der Handel birgt Risiken. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Prop Firm Killer EA verspricht keine Gewinne oder Erfolg bei Herausforderungen. Verwenden Sie die richtigen Risikoeinstellungen und testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Sie sind voll verantwortlich für alle Handelsentscheidungen und mögliche Verluste.