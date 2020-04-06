Prop Firm Killer EA
- Experten
- Heri Yusufu Kaniugu
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Prop Firm Killer EA ist ein für Prop-Firmen geeignetes automatisiertes Handelssystem, das mit Blick auf strenges Risikomanagement und die Einhaltung von Regeln entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf Konsistenz, Kapitalschutz und disziplinierte Ausführung anstelle von aggressivem Overtrading.
Hauptmerkmale
-
Tägliches Max-Loss-Limit - Beendet den Handel automatisch, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist.
-
Tägliches Gewinnziel - Sperrt Gewinne und deaktiviert den Handel nach Erreichen des Ziels
-
Maximale Trades pro Tag - Verhindert Over-Trading und schlechte Marktbedingungen
-
Stop Loss & Take Profit - Jeder Handel ist durch vordefinierte Ausgänge geschützt
-
Trailing Stop - Sichert Gewinne und lässt den Handel laufen
-
Angemessenes Risikomanagement - Risikobasierte Positionsgröße in Übereinstimmung mit den Regeln der Prop-Firma
-
Overtrading-Schutz - Intelligente Filter und Cooldown-Logik für disziplinierte Einstiege
Prop Firm Killer EA wurde entwickelt, um die Herausforderungen von Prop Firms sicher zu meistern, den Drawdown zu kontrollieren und ein stetiges Kontowachstum durch regelbasierte Automatisierung zu unterstützen.
Haftungsausschluss
Der Handel birgt Risiken. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Prop Firm Killer EA verspricht keine Gewinne oder Erfolg bei Herausforderungen. Verwenden Sie die richtigen Risikoeinstellungen und testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Sie sind voll verantwortlich für alle Handelsentscheidungen und mögliche Verluste.