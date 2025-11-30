Trade Panel EA
- Utilitys
- Sahib Ul Ahsan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Trade Panel EA ist ein sauberes, schnelles und leistungsstarkes Tool für die manuelle Ausführung, das für Trader entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Eingaben haben und gleichzeitig von einem automatisierten Risikomanagement und einer nahtlosen Handelsabwicklung profitieren möchten.
Wenn Sie manuell handeln, aber ein professionelles Panel benötigen, um Ihre Positionen mit Präzision zu verwalten, ist dieser EA für Sie gemacht.
Fügen Sie dieses Tool zu Ihrem Expertenordner hinzu und verwenden Sie es als vollständigen EA.
Key Features
One-Click BUY & SELL Execution
Mit den eingebauten BUY- und SELL-Buttons können Sie Trades sofort ausführen.
Keine Verzögerung, keine Unordnung im Chart - nur schnelle Ausführung direkt aus dem Chart.
Anpassbare Lotgrößenkontrolle
Passen Sie Ihre Lotgröße manuell an, bevor Sie einen Handel platzieren.
Perfekt für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader, die eine flexible Risikogröße bevorzugen.
Automatische SL auf Basis des Risikoprozentsatzes
Legen Sie Ihren SL-Prozentsatz (%) fest und lassen Sie den EA automatisch das richtige Stop-Loss-Niveau für jeden Handel berechnen.
-
Eliminiert Berechnungsfehler
-
Gewährleistet ein konsistentes Geldmanagement
-
Hervorragend geeignet für Trader, die sich der Herausforderung einer Prop-Firm stellen
TP-Verhältnis basierend auf SL
Definieren Sie Ihr Take Profit Ratio (z.B. 2,5x) und der EA setzt den TP automatisch relativ zu Ihrem SL-Abstand.
So bleibt Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis streng und diszipliniert.
Trailing-Stop-Funktion (EIN/AUS)
Aktivieren oder deaktivieren Sie den Trailing Stop mit einer einzigen Taste.
Wenn aktiviert:
-
Sichert Gewinne automatisch
-
Folgt dem Preis dynamisch
-
Entfernt emotionale Entscheidungen
Schaltfläche "Alle schließen
Schließen Sie alle offenen Trades sofort mit einem Klick.
Ein Lebensretter bei volatilen Nachrichten oder wenn Sie Ihre Handelssitzung zurücksetzen möchten.
Saubere & freundliche Schnittstelle
Das Panel ist mit einer modernen und attraktiven Benutzeroberfläche ausgestattet:
-
Große Schaltflächen
-
Leicht zu lesende Eingaben
-
Auffällige Farbkodierung
-
Keine Beeinträchtigung des Diagramms
Perfekt für Anfänger und professionelle Trader.
Warum Sie diesen EA lieben werden
- Ideal für manuelle Trader
- Vollständig anpassbares Geldmanagement
- Sofortige Ausführung und saubere Arbeitsabläufe
- Vermeidet SL/TP-Berechnungsfehler
- Spart Zeit und reduziert emotionale Fehler
- Funktioniert mit jedem Paar und jedem Zeitrahmen
Kompatibel mit
-
MT5 (MetaTrader 5)
-
Alle Forex-Paare
-
Gold (XAUUSD)
-
Indizes
-
Kryptowährungen
-
Jeder Zeitrahmen
Bringen Sie professionelles Risikomanagement in Ihren manuellen Handel
Trade Panel EA bietet Ihnen Kontrolle, Präzision und Leichtigkeit - und das alles in einem wunderschön gestalteten Handels-Panel.
Perfekt für Scalper, Daytrader und Prop-Firm-Herausforderer, die Genauigkeit und Geschwindigkeit verlangen.