Trade Panel EA ist ein sauberes, schnelles und leistungsstarkes Tool für die manuelle Ausführung, das für Trader entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Eingaben haben und gleichzeitig von einem automatisierten Risikomanagement und einer nahtlosen Handelsabwicklung profitieren möchten.

Wenn Sie manuell handeln, aber ein professionelles Panel benötigen, um Ihre Positionen mit Präzision zu verwalten, ist dieser EA für Sie gemacht.

Fügen Sie dieses Tool zu Ihrem Expertenordner hinzu und verwenden Sie es als vollständigen EA.



Key Features

One-Click BUY & SELL Execution

Mit den eingebauten BUY- und SELL-Buttons können Sie Trades sofort ausführen.

Keine Verzögerung, keine Unordnung im Chart - nur schnelle Ausführung direkt aus dem Chart.

Anpassbare Lotgrößenkontrolle

Passen Sie Ihre Lotgröße manuell an, bevor Sie einen Handel platzieren.

Perfekt für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader, die eine flexible Risikogröße bevorzugen.

Automatische SL auf Basis des Risikoprozentsatzes

Legen Sie Ihren SL-Prozentsatz (%) fest und lassen Sie den EA automatisch das richtige Stop-Loss-Niveau für jeden Handel berechnen.

Eliminiert Berechnungsfehler

Gewährleistet ein konsistentes Geldmanagement

Hervorragend geeignet für Trader, die sich der Herausforderung einer Prop-Firm stellen

TP-Verhältnis basierend auf SL

Definieren Sie Ihr Take Profit Ratio (z.B. 2,5x) und der EA setzt den TP automatisch relativ zu Ihrem SL-Abstand.

So bleibt Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis streng und diszipliniert.

Trailing-Stop-Funktion (EIN/AUS)

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Trailing Stop mit einer einzigen Taste.

Wenn aktiviert:

Sichert Gewinne automatisch

Folgt dem Preis dynamisch

Entfernt emotionale Entscheidungen

Schaltfläche "Alle schließen

Schließen Sie alle offenen Trades sofort mit einem Klick.

Ein Lebensretter bei volatilen Nachrichten oder wenn Sie Ihre Handelssitzung zurücksetzen möchten.

Saubere & freundliche Schnittstelle

Das Panel ist mit einer modernen und attraktiven Benutzeroberfläche ausgestattet:

Große Schaltflächen

Leicht zu lesende Eingaben

Auffällige Farbkodierung

Keine Beeinträchtigung des Diagramms

Perfekt für Anfänger und professionelle Trader.

Warum Sie diesen EA lieben werden

Ideal für manuelle Trader

Vollständig anpassbares Geldmanagement

Sofortige Ausführung und saubere Arbeitsabläufe

Vermeidet SL/TP-Berechnungsfehler

Spart Zeit und reduziert emotionale Fehler

Funktioniert mit jedem Paar und jedem Zeitrahmen

Kompatibel mit

MT5 (MetaTrader 5)

Alle Forex-Paare

Gold (XAUUSD)

Indizes

Kryptowährungen

Jeder Zeitrahmen

Bringen Sie professionelles Risikomanagement in Ihren manuellen Handel

Trade Panel EA bietet Ihnen Kontrolle, Präzision und Leichtigkeit - und das alles in einem wunderschön gestalteten Handels-Panel.

Perfekt für Scalper, Daytrader und Prop-Firm-Herausforderer, die Genauigkeit und Geschwindigkeit verlangen.