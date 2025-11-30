Trade Panel EA

Trade Panel EA - Intelligenter manueller Handel leicht gemacht

Trade Panel EA ist ein sauberes, schnelles und leistungsstarkes Tool für die manuelle Ausführung, das für Trader entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Eingaben haben und gleichzeitig von einem automatisierten Risikomanagement und einer nahtlosen Handelsabwicklung profitieren möchten.

Wenn Sie manuell handeln, aber ein professionelles Panel benötigen, um Ihre Positionen mit Präzision zu verwalten, ist dieser EA für Sie gemacht.

Fügen Sie dieses Tool zu Ihrem Expertenordner hinzu und verwenden Sie es als vollständigen EA.

Key Features
One-Click BUY & SELL Execution

Mit den eingebauten BUY- und SELL-Buttons können Sie Trades sofort ausführen.
Keine Verzögerung, keine Unordnung im Chart - nur schnelle Ausführung direkt aus dem Chart.

Anpassbare Lotgrößenkontrolle

Passen Sie Ihre Lotgröße manuell an, bevor Sie einen Handel platzieren.
Perfekt für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader, die eine flexible Risikogröße bevorzugen.

Automatische SL auf Basis des Risikoprozentsatzes

Legen Sie Ihren SL-Prozentsatz (%) fest und lassen Sie den EA automatisch das richtige Stop-Loss-Niveau für jeden Handel berechnen.

  • Eliminiert Berechnungsfehler

  • Gewährleistet ein konsistentes Geldmanagement

  • Hervorragend geeignet für Trader, die sich der Herausforderung einer Prop-Firm stellen

TP-Verhältnis basierend auf SL

Definieren Sie Ihr Take Profit Ratio (z.B. 2,5x) und der EA setzt den TP automatisch relativ zu Ihrem SL-Abstand.
So bleibt Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis streng und diszipliniert.

Trailing-Stop-Funktion (EIN/AUS)

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Trailing Stop mit einer einzigen Taste.
Wenn aktiviert:

  • Sichert Gewinne automatisch

  • Folgt dem Preis dynamisch

  • Entfernt emotionale Entscheidungen

Schaltfläche "Alle schließen

Schließen Sie alle offenen Trades sofort mit einem Klick.
Ein Lebensretter bei volatilen Nachrichten oder wenn Sie Ihre Handelssitzung zurücksetzen möchten.

Saubere & freundliche Schnittstelle

Das Panel ist mit einer modernen und attraktiven Benutzeroberfläche ausgestattet:

  • Große Schaltflächen

  • Leicht zu lesende Eingaben

  • Auffällige Farbkodierung

  • Keine Beeinträchtigung des Diagramms

Perfekt für Anfänger und professionelle Trader.

Warum Sie diesen EA lieben werden

  • Ideal für manuelle Trader
  • Vollständig anpassbares Geldmanagement
  • Sofortige Ausführung und saubere Arbeitsabläufe
  • Vermeidet SL/TP-Berechnungsfehler
  • Spart Zeit und reduziert emotionale Fehler
  • Funktioniert mit jedem Paar und jedem Zeitrahmen

Kompatibel mit

  • MT5 (MetaTrader 5)

  • Alle Forex-Paare

  • Gold (XAUUSD)

  • Indizes

  • Kryptowährungen

  • Jeder Zeitrahmen

Bringen Sie professionelles Risikomanagement in Ihren manuellen Handel

Trade Panel EA bietet Ihnen Kontrolle, Präzision und Leichtigkeit - und das alles in einem wunderschön gestalteten Handels-Panel.
Perfekt für Scalper, Daytrader und Prop-Firm-Herausforderer, die Genauigkeit und Geschwindigkeit verlangen.


Empfohlene Produkte
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Close All Position In exact at half of second
Anik Chandra Dey Sagor
Utilitys
Es wird Ihre alle Handel in der Hälfte der zweiten egal Sie öffnen 100 plus Handel offen wird es alle Handel Hälfte der Sekunde zu schließen. es gute Arbeit für 1 -5 min Scalping diese Ea haben viele Funktion siehe das Bild, das ich dort hochgeladen. ea, die Funktion schließen alle Handel haben, schließen Sie alle lossing Handel, schließen Sie alle Gewinn Handel. haben auch viel System, wo Sie Ihre erwartete Menge und kaufen verkaufen Taste setzen können und es kann 100 Handel in 1 Sekunde schli
AZ Trade Recovery Assistant MT5
Shammi Akter Joly
Utilitys
Der AZ Trade Recovery Assistant MT5 kombiniert die Flexibilität des manuellen Handels mit intelligentem, automatisiertem Management: Dieses fortschrittliche On-Chart-Panel dient nicht nur der Handelsausführung, sondern ist ein umfassender Assistent für das Handelsmanagement. Sie können Positionen sofort eröffnen oder schließen, die Losgröße anpassen, Trailing Stops verwalten und Take Profit oder Stop Loss ändern - alles direkt über das Panel. Es wurde für Händler entwickelt, die die volle Kontro
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilitys
Steigern Sie Ihre Forex-Gewinne mit Blues Protector, einem fortschrittlichen MQL5 Expert Advisor für den MetaTrader 5. Dieser automatisierte Trading-Bot verwaltet dynamisch Ihre Stop-Loss-Levels, um Gewinne zu sichern und Risiken zu reduzieren. Blues Protector EA - Benutzerhandbuch (Für MT5 - Gebrauchsfertige EX5-Datei) 1. Was dieser EA macht Der Blues Protector EA sichert automatisch Ihre Gewinne, indem er die Stop-Loss-Levels intelligent anpasst, wenn Ihr Handel ein vordefiniertes Gewinnnivea
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilitys
Multifunktionales Handels-Dashboard vereinfacht den manuellen Handel. Visualisierung von Deals und Orders, Gewinn- und Verlustrechnung, One-Click-Trading, Ordermodifikation, Breakeven, Trailing Stop, Partial Stop Loss, Partial Take Profit, Schließen nach Zeit, Equity Stop Loss und Take Profit – all das ist mit einem oder wenigen Klicks, Hotkeys oder einfach durch Ziehen der Levels im Chart möglich. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie die notwendigen Szenarien testen und die Anwen
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilitys
Mit dem Total Trade Manager können Sie Ihren Handel verwalten, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Dies ist für Händler, die auf der Suche nach Konsistenz in ihrem Handel sind, unerlässlich. Die Funktionen: Teilweiser Stop-Loss: Mit dieser Funktion können Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres Handels schließen, sobald er ins Minus geht. Wenn Ihr Stop Loss also 20 Pips beträgt, können Sie 75 % Ihres Handels bei 10 Pips schließen und den Rest der Position weiterlaufen l
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
Utilitys
Das Dienstprogramm eröffnet Geschäfte basierend auf Signalen der Indikatoren der „SimSim ARROW“-Serie. Version für MetaTrader 4 Das Dienstprogramm funktioniert ausschließlich in Verbindung mit den Indikatoren der Serie „ SimSim ARROW “. Jeder dieser Indikatoren verfügt über einen Parameter: „Deals: Keine Deals, Kaufen und Verkaufen, Nur Kaufen, Nur Verkaufen.“ Wenn dieser Parameter auf den Wert „Kaufen und Verkaufen oder Nur Kaufen oder Nur Verkaufen“ eingestellt ist, werden die Signale der Ind
FREE
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Auto SLTP Maker MT5 ist ein Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss und/oder TakeProfit in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu platzieren. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss und/oder TakeProfit und prüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden sol
Trade Manager Assistant MT5
Ianina Nadirova
Utilitys
Verbessern Sie Ihren manuellen Handel: Trade Manager Assistant für schnelles und präzises automatisiertes Risikomanagement Verwenden Sie die bereitgestellte kostenlose Demoversion, um vollständige Einrichtungsanweisungen zu erhalten und die Funktionen des Trade Manager Assistant zu erkunden. Weitere Informationen finden Sie   unter https://www.mql5.com/blogs/post/758625   .       . Manueller Handel erfordert sorgfältige Analysen und schnelle Entscheidungen, aber das Risiko von Ausführungsfehler
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
Manual Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (2)
Utilitys
Manual Trade Panel EA MT5   ist das einfachste und am einfachsten zu bedienende Handelspanel, das Sie für MT5 finden können. Es hat alle Optionen und Funktionen in einer Oberfläche, ohne dass zusätzliche Fenster oder Paneele geöffnet werden müssen. Es ist ein Auftragsverwaltungs-, Risikorechner-, Teilschließungs- und Kontoschutz-Dienstprogramm, alles in einer äußerst benutzerfreundlichen Oberfläche! Durch die Verwendung des   Manual Trade Panel EA MT5   können Sie um ein Vielfaches schneller u
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
One-Click Trader Utility für MT5 Professioneller Handel auf Knopfdruck One-Click Trader Utility ist ein erstklassiges MT5-Tool, das für aktive Trader entwickelt wurde, die blitzschnelle Ausführung und Echtzeit-Performance-Metriken benötigen. Für nur $30 können Sie Ihr Handelserlebnis mit einer Technologie auf institutionellem Niveau verbessern, die bisher nur professionellen Händlern zur Verfügung stand. Hauptfunktionen Ultraschnelle Ausführung - Eröffnen und schließen Sie Positionen mit einem e
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilitys
Kernfunktion Intelligente Transaktionsverwaltung Eröffnungs- und Schließungsoperationen mit einem Klick, die benutzerdefinierte Lots unterstützt, um mehrere Schließungsmodi einzustellen: alle Schließungen, Schließung nach Richtung und Schließung nach Gewinn- und Verluststatus. Professionelle Risikokontrolle, Echtzeit-Risikoüberwachung und Spread-Kontrolle zur Vermeidung einer kostenintensiven Handelsumgebung. Das visuelle Bedienfeld verfügt über eine intuitive grafische Oberfläche, und alle Funk
FREE
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experten
Crash5 EA, ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne jede Emotion zu nehmen. Der Bot wird in Ihrem Scalping Entscheidungsfindung mit seinen eigenen TP (Take Profit) und SL (Stop-Loss) mit dem Trail-Stop, wenn im Gewinn helfen. Dies ist ein Trend-basierte Spike-Catching, suchen auf was passiert in Echtzeit-Charts keine Wiederholung von Signalen. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf der Kerze Stick-Muster geöffnet und ges
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilitys
Trading-Panel für den manuellen Handel. Hat eine ziemlich breite Funktionalität. Ermöglicht die automatische Berechnung der Auftragsgröße, die Eröffnung von Markt- und Pending-Aufträgen. Es hat eine breite Palette von Optionen für die Schließung von Aufträgen, ist es möglich, teilweise schließen Aufträge, schließen Aufträge nach Erreichen einer bestimmten Gewinn oder Verlust, getrennt zu schließen profitabel und unrentabel, kaufen und verkaufen, sowie schwebende Aufträge. Das Panel enthält auch
Automatic TP and SL
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilitys
TradeGuard von Chart Walker TradeGuard ist ein MT5 Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, indem er die wichtigsten Aspekte des Handelsmanagements automatisiert. Dieser EA zeichnet sich durch die effiziente Verwaltung von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) aus und bietet einen nahtlosen und intelligenten Ansatz für Trailing Stops. Eines der herausragenden Merkmale von TradeGuard ist der Smart Trailing Stop, der den Trailing-Abstand dynamisch an die Markt
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilitys
Symbol Manager oder Grid Manager, um Orders in einer Position zu gruppieren (nach Symbol oder nach Magic Number). Dieses Dienstprogramm ist für Händler mit mehreren Währungen (viele EAs) nützlich, die mehrere Aufträge für mehrere Paare haben können. Sie können die Gesamtzahl der Lots und den Gesamtgewinn sehen und einen virtuellen Stop-Loss und einen virtuellen Take-Profit setzen. Um einen realen TP (oder SL) zu setzen, müssen Sie zuerst den virtuellen Wert setzen und dann den Befehl in dieser
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitys
GGP Trade Copier EA ist ein automatischer Handels-Bot, der Händlern helfen kann, die Handelsstrategien und Operationen von einem Handels-Terminal zu anderen automatisch zu replizieren, indem er ein außergewöhnlich schnelles Handels-Kopiersystem erlebt . Sein einfach zu bedienendes Setup ermöglicht es Ihnen, Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows-VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0,5 Sekunden zu kopieren. Die Software unte
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Trendline EA MT5
Carlos Oliveira
5 (14)
Utilitys
Der FXTT Trendline EA für MT5 ist ein Roboter, der Ihnen hilft, mit den Trendlinien zu handeln, die auf Ihrem Chart eingezeichnet sind. Er ermöglicht es Ihnen im Grunde, schwebende Aufträge unter Verwendung von Trendlinien zu setzen . Etwas, das Ihnen Metatrader standardmäßig nicht erlaubt. Einfach einzurichten Wählen Sie Standard-Lotgröße , Stop Loss und Take Profit Ermöglicht Aktionen bei Berührung, Pullback, Ausbruch oder falschem Ausbruch der Trendlinie Die Verwendung und Konfiguration des E
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilitys
NS Financas Automatisches Löschen aller Chart-Indikatoren Script Entfernen Sie automatisch alle Indikatoren aus Ihrem Chart, kostenlos angeboten von NS Financas! Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit dem Löschen der Indikatoren, einen nach dem anderen. Mit diesem Skript ist es möglich, mit einem Klick alle Indikatoren aus dem Bildschirm zu entfernen, um Ihre neue Strategie anzupassen und dabei die Einstellungen Ihres Diagramms beizubehalten. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Tastenkombinati
FREE
Titan Trade Panel
Thi Ngoc Tram Le
Utilitys
Benutzerdefiniertes Handels-Panel für effizientes manuelles Trading Dieses Handels-Panel bietet Tools für den manuellen Handel in MT5 und stellt Funktionen zur Verfügung, um Trades effektiv zu verwalten. Das Panel umfasst Funktionen für die Auftragserteilung, das Ordermanagement und die Positionsüberwachung – alles in einer kompakten Benutzeroberfläche. Warum dieses Handels-Panel wählen? Egal, ob Sie mehrere Trades gleichzeitig verwalten oder Ihren Handelsprozess einfach optimieren möchten – di
FREE
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitys
Capital Management EA - Intelligentes Risikomanagement & Gewinnoptimierung für MT5 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Handelskapital mit intelligenten, automatisierten Strategien - vollständig optimiert für MetaTrader 5 (MT5). Möchten Sie Ihr Kapital schützen und Ihre Gewinne durch automatisierte Money-Management-Strategien maximieren ? Capital Management EA ist der All-in-One Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5) , der Ihnen hilft, intelligenter zu handeln, nicht härter. Kernfunkti
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitys
Talents ATR Scalper Dienstprogramm (MT5) Das Talents ATR Scalper Utility ist ein professionelles Handelsausführungs- und Management-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Inspiriert vom biblischen Gleichnis der Talente , wurde dieses Dienstprogramm entwickelt, um Händlern zu helfen, ihr Potenzial mit präziser Risikokontrolle, Einfachheit mit einem Klick und fortschrittlicher Automatisierung zu vervielfachen. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Gold oder Indizes handeln, dieses Tool sorgt für
VTech BTC Miracle EA
Hasmukh B Kholia
Experten
Einzigartiger Filter für die Handelsrichtung und intelligentes Handelsmanagement Hauptmerkmale: Direktionale Trades mit hoher Präzision: EA öffnet Trades in einer einzigartigen Richtung mit fortschrittlicher Volatilitäts- und Momentum-Erkennung, wobei nur ein aktiver Trade zur gleichen Zeit für maximale Kontrolle gehalten wird. Handelsmanagement-Logik: Einstieg: Erkennt automatisch die genaue Einstiegsrichtung und platziert einen Handel mit Ihrem definierten SL/TP. Trail: Eingeb
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
Utilitys
Der GLX1 Renko Builder Expert Advisor (EA) kann Renko-Bar-Charts für jedes beliebige Symbol erstellen. Die Renko-Charts werden als benutzerdefinierte Echtzeit-Symbol-Charts generiert, die für die technische Analyse mit jedem MT5-kompatiblen Indikator weiter verwendet werden können. Den kostenlosen GLX1 Renko Euro Expert Advisor finden Sie hier. https://www. mql5.com/en/market/product/115074 Enthaltene Funktionen: Wirklich reaktionsschnelles Renko-Charting in einem benutzerdefinierten Symbolch
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitys
ACHTUNG : Für eine kostenlose Testversion besuche meine Website. Bedienungsanleitung RiskGuard Management — Dein ultimativer Verbündeter für kompromissloses Trading. Lot Calculator — Automatische Berechnung der Positionsgröße. Quantum — Automatisches Risiko, um Gewinne zu maximieren und Drawdowns zu reduzieren. Automatic Journal — Inklusive und kostenlos auf meiner Website herunterladbar. Automatic Screenshot — Zwei Screenshots: einer beim Öffnen und einer beim Schließen des Trades. Partial Pr
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale auf den MT5 (bei dem Sie Mitglied sind ) und kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrich
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Ultimate Trade Copier MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm für Handelskopien können Sie sofort und nahtlos unbegrenzte Aufträge von mehreren Master-Konten auf mehrere Slave-Konten auf Ihrem lokalen Rechner kopieren und synchronisieren. Sie können benutzerdefinierte Kanäle (oder Portfolios) mit erweiterten Filterfunktionen erstellen, um von mehreren Master-Konten auf mehrere Slave-Konten zu kopieren. Darüber hinaus können Sie diese Channels mit einer Reihe von Optionen für die Losgröße und die Handelsbedingungen anpassen, um si
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitys
Der Easy Strategy Builder (ESB) ist eine "Do It Yourself "-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von automatisierten Handelsstrategien zu erstellen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Dies ist die weltweit einfachste Methode, um Ihre Strategien zu automatisieren, die bei STP-, ECN- und FIFO-Brokern verwendet werden können. Es ist kein Drag & Drop erforderlich. Legen Sie einfach die Bedingungen für Ihre Handelsstrategie fest, ändern Sie die Einstellungen auf die gewün
Smart Position Sizer
Michael Musco
Utilitys
Smart Position Sizer (MT5) Zwei Klicks, um das Risiko abzubilden, automatisch zu skalieren und mit vorausgefüllten SL/TP auszuführen - schnell, visuell und brokerabhängig. Entwickelt, um mit Forex, Futures, Indizes, Metallen und CFD-Symbolen hervorragend zu funktionieren. Warum Trader es lieben (nach Markt) Forex Spread-Aware Sizing (optional): Berücksichtigen Sie den aktuellen Spread im Risiko, damit Ihre Losgröße dem Nettorisiko entspricht. Pip- und 5-stellige Präzision: Korrekte Pip-Mathemat
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem Teil-Close-Prozentsatz bei Touch od
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitys
50% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $375 Reward Multiplier ist ein halbautomatischer Handelsmanager, der auf dem Pyramidenhandel basiert und zusätzliche Orders mit dem laufenden Gewinn Ihrer Trades eröffnet, um den Ertrag exponentiell zu maximieren, ohne das Risiko zu erhöhen. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen EAs zeigt dieses Tool den potenziellen Gewinn/Verlust und das Verhältnis von Belohnung und Risiko an, noch bevor Sie den ersten Handel eingehen! Demo hier herunterladen (Startlot ist auf 0.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitys
Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTradfer-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Ab
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilitys
Was genau ist ein Smart Trading Tool? Smart Trading Tool wurde für den schnellen und komfortablen Handel an den Finanzmärkten speziell für ORDER BLOCKS TRADERS entwickelt . Es bietet Händlern Funktionen, wie z.B.: Ein Zeichnungstool Ein-Klick-Handels-Panel Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Ihrer Risikobereitschaft & Money Management (Sehen Sie sich dieses Video an , wie dieses Tool Ihnen helfen kann, Ihr Risiko pro Handel besser zu verwalten!) Eingebaute PRICE LEVELS (Fibonacci, run
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitys
Handeln Sie an Krypto-Börsen im MT5! GRat_Crypto ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich ALLER verfügbaren EA, ALLER Kryptowährungen an den beliebtesten Kryptobörsen in der vertrauten MT5-Umgebung 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Instrumente der 9 beliebtesten Krypto-Börsen sind verfügbar: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC und OKX . 2. Die Möglichkeit, JEDEN in MT5 verfügbaren Auftragstyp zu platzieren, sowohl Market als auch Pending, A
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
SCHÜTZEN Sie Ihr FTMO-Konto auf einfachste Weise Must-Have Account Protector für jedes Prop-trading Konto und Herausforderung MT4 / MT5 Expert Advisor, der Ihr Forex Prop Trading Konto vor einem unerwarteten Drawdown schützt! FTMO Protector ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades verwalten und Ihren Gewinn und Verlust über mehrere Robots und Währungspaare mit einfachen Parametern und Einstellungen kontrollieren können. Verwenden Sie so viele EAs und Instrumente wie Sie benötigen, der Protector wir
Weitere Produkte dieses Autors
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Gold Trend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Experten
Ich stelle Ihnen meinen leistungsstarken, auf SMC und gleitendem Durchschnitt basierenden Gold Trend EA vor, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die außergewöhnliches Wachstum bei minimalem Risiko suchen. Dieser EA ist ideal für kleine Konten und kann mit einer Ersteinlage von nur 500 $ und einer Losgröße von 0,01 arbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Strategien, die oft übermäßige Drawdowns riskieren, arbeitet dieser EA mit einer Single-Trade-Logik, die maximalen Kapital
Buy Sell Arrow MT
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen leistungsstarken, präzisionsgefertigten Indikator vor, der Pivot-Punkte, gleitende Durchschnitte und Multi-Timeframe-Analysen nahtlos kombiniert, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit in Echtzeit zu liefern. Dieses Tool ist Ihr strategischer Vorteil, da es Trendumkehrungen, Marktmomentum und optimale Handelseinstiege identifiziert, unabhängig von Ihrem bevorzugten Handelsstil. Unser Algorithmus geht über Standardindikatoren hinaus: Durch die gleichze
GoldenCrossEA
Sahib Ul Ahsan
Experten
Golden Cross EA - Intelligenter Trendhandel mit Pullback-Präzision Treten Sie ein in die Welt des intelligenten Handels mit Golden Cross EA , einem leistungsstarken, funktionsreichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um goldene Gelegenheiten mit Hilfe der klassischen und bewährten 2 Moving Average Golden Cross Strategie zu identifizieren. Egal, ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, dieser EA bringt durch die Kombination von intelligenter Logik, dynamischer Grafik und vollständ
Price Expert EA MT4
Sahib Ul Ahsan
Experten
Price Expert EA MT4 - Intelligentes Handeln einfach gemacht Hallo zusammen! Wir stellen Ihnen den Price Expert EA MT4 vor, einen leistungsstarken und dennoch benutzerfreundlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Preisbewegungen präzise zu verfolgen und Ihre Gewinne mithilfe eines dynamischen Trailing-Stop-Systems auf intelligente Weise zu schützen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung effektiver und visuell informativer z
SuperTrend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Schöpfen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA aus, einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an, von schnellen 1-Minuten-Scalps bis hin zu langfristigen Tagestrends. Egal, ob Sie Intraday-Händler oder Swing-Trader
FVG Detector Pro
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
FVG Detector Pro - Fortgeschrittenes System zur Erkennung von Fair Value Gaps FVG Detector Pro ist ein leistungsfähiges und präzises Werkzeug, das entwickelt wurde, um automatisch Fair Value Gaps (FVGs) für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu identifizieren. Es hilft Händlern, potenzielle Ungleichgewichtszonen bei Angebot und Nachfrage zu erkennen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehr- oder Fortsetzungsgelegenheiten signalisieren können. Dieser Indikator wurde für professionelle Händler entw
SwingMaster Arrow Indicator MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
SwingMaster Arrow Indicator - Lassen Sie sich nicht von der großen Bewegung abhängen Schließen Sie Ihre Charts... und sehen dann zu, wie der Preis genau dort explodiert, wo Sie hingesehen haben? Der SwingMaster Arrow Indicator wurde entwickelt, um diese Frustration zu beseitigen - er zeigt saubere Swing-Ein- und Ausstiege an, damit Sie sich auf die wirkliche Bewegung konzentrieren und das Marktrauschen ignorieren können. Dies ist kein zufälliger Pfeilgenerator. SwingMaster verwendet eine intelli
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Experten
MagicCrossOverEA - Smarter Trendhandel mit leistungsstarker Kontrolle MagicCrossOverEA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf der bewährten Crossover-Strategie mit 2 gleitenden Durchschnitten basiert und mit modernen, intelligenten Funktionen für die Märkte von heute ausgestattet ist. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sowohl Präzision als auch Flexibilität verlangen. Er erkennt auf intelligente Weise Trendverschiebungen, bestätigt Einstiege mit Hilfe von Filtern für höhere Z
Dream Trend EA
Sahib Ul Ahsan
Experten
Wir stellen den ultimativen Gold Trend EA vor - gebaut für Präzision, angetrieben von Smart Money Concepts! Wollen Sie den Goldmarkt wie ein echter Profi dominieren? Lernen Sie den Gold Trend EA kennen, Ihr algorithmisches All-in-One-Handels-Kraftpaket, das speziell dafür entwickelt wurde, volatile Goldmärkte zu analysieren, sich anzupassen und zu erobern . Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, dieser EA liefert modernste Präzision , indem er klassische technische I
Show Pip MT5
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Ultimate Trading Companion Indicator für MT5 Hallo! Dieser intelligente und einfach zu bedienende Indikator wurde entwickelt, um Ihnen einen klaren Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Er zeigt an: Live Pips of Open Trades - Sehen Sie sofort, wie viel Sie in Pips gewinnen oder verlieren. Kerzen-Countdown-Timer - Sie wissen genau, wann die aktuelle Kerze geschlossen wird. Echtzeit-Spread-Anzeige - Behalten Sie die Marktbedingungen im Auge und vermeiden Sie Fehleinstiege. Vollständig anpassbare
Smart Combine EA
Sahib Ul Ahsan
Experten
Bauen Sie Ihre Handelskarriere mit einem leistungsstarken und intelligenten Forex EA auf - Version 1.0 Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit einem intelligenten, anpassbaren und kampferprobten Expert Advisor, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der seinen Vorsprung automatisieren möchte, oder ein Profi, der einen zuverlässigen Handelsassistenten sucht - dieser EA ist für Sie gemacht. Dual-Strategy Engine für maximale Flexibilität Dieser EA basi
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
Verwandeln Sie Markttrends automatisch in Gewinne - Handeln Sie Gold und Devisen wie ein Profi! Hören Sie auf zu raten und handeln Sie mit Präzision. Der XAUUSD & Forex Smart Trend EA erkennt starke Trends, wartet auf optimale Pullbacks und führt Trades mit fortschrittlichem Risikomanagement aus - so können Sie Ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital schützen. Warum Trader diesen EA wählen: Einstieg nach bestätigtem Trend mit intelligenter Pullback-Erkennung (EMA oder Fibonacci). Tr
Buy Sell Swing Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Swing Master Auto Pro - Adaptiver Hoch/Tief-Detektor für Schwankungen Verwandeln Sie Marktschwankungen in intelligente Einstiege! Keine manuelle Einstellung mehr - Swing Master Auto Pro passt seine Empfindlichkeit automatisch an Ihren Zeitrahmen an. Egal, ob Sie schnelle M1-Scalps oder langfristige D1-Setups handeln, dieser Indikator passt sich intelligent an, um exakte Swing-Hochs und -Tiefs zu liefern, die perfekt auf jeden Chart abgestimmt sind. Wichtigste Merkmale Automatische Zeitrahmen-O
Gold Scalper Ultimate
Sahib Ul Ahsan
Experten
Gold Scalper Ultimate wurde für aggressives Scalping und präzisen kurzfristigen Handel auf den Devisenmärkten entwickelt. Gold Scalper Ultimate ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der mithilfe fortschrittlicher ATR-basierter Trailing Stops und optionaler Heikin Ashi-Kerzenanalyse hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale identifiziert. Er ist für Scalping-Strategien optimiert und arbeitet auf mehreren Zeitrahmen mit minimaler Latenzzeit. Der EA beinhaltet: Fortschrittliches Risikomanag
Trend Range Filter
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Erfassen Sie mit den Präzisionspfeilen sofort die Wendepunkte des Marktes! Haben Sie es satt, den perfekten Einstieg zu verpassen oder falschen Signalen hinterherzulaufen? Dieser Indikator wurde entwickelt, um echte Kauf- und Verkaufschancen mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Egal, ob Sie mit Kryptowährungen, Devisen oder Indizes handeln, er hilft Ihnen, Trendumkehrungen frühzeitig zu erkennen und Einstiege mit Zuversicht zu bestätigen. Ideal für Scalper und Intraday-Händler, die eine klare vis
SwingMaster Arrow Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
SwingMaster Arrow Indicator - Fangen Sie die Bewegung ab, bevor sie ohne Sie abläuft Haben Sie es satt zuzusehen, wie perfekte Bewegungen beginnen... gleich nachdem Sie den Chart verlassen haben? Der SwingMaster Arrow Indicator wurde genau für diesen Schmerz entwickelt - um saubere Swing-Ein- und Ausstiege zu erkennen, damit Sie den echten Move nicht verpassen und nicht in nutzlosem Lärm stecken bleiben. Dies ist nicht nur ein weiterer zufälliger Pfeil-Maler. SwingMaster funktioniert wie ein int
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Verwandeln Sie Ihren Chart in ein professionelles Trading-Dashboard, das anzeigt, wohin sich die Kurse bewegen und wann der nächste Schock kommt - ohne ein einziges zusätzliches Fenster zu laden. Dieser Indikator kombiniert ein preisverfolgendes MA-Band mit einem Live-Nachrichtenradar direkt auf dem Chart, so dass Sie auf einen Blick sowohl Trend- als auch Ereignisrisiken erkennen können. Trend Ribbon - Lesen Sie die Markttendenz sofort Ein sanftes, stufenförmiges Band mit gleitendem Durchschnit
Buy Sell Arrow Swing MT5
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der wichtige Wendepunkte in der Marktstruktur präzise identifiziert? Sie möchten klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die über alle Zeitrahmen und Instrumente hinweg funktionieren? Buy Sell Arrow Swing MT5 wurde genau dafür entwickelt - für eine präzise und effiziente Swing-Erkennung ohne Komplexität. Dieser Indikator identifiziert eindeutig höhere Hochs (HH), höhere Tiefs (HL), niedrigere Hochs (LH) und niedri
Gold Beast
Sahib Ul Ahsan
Experten
Ich stelle Ihnen meinen leistungsstarken, auf SMC und gleitendem Durchschnitt basierenden Gold Trend EA vor, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die außergewöhnliches Wachstum bei minimalem Risiko suchen. Dieser EA ist ideal für kleine Konten und kann mit einer Ersteinlage von nur 500 $ und einer Losgröße von 0,01 arbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Strategien, die oft übermäßige Drawdowns riskieren, arbeitet dieser EA mit einer Single-Trade-Logik, die maximalen Kapital
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension