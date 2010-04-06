Smart Hybrid Grid Trading System MT5

Smart Hybrid Grid Trading System MT5 ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das auf einem intelligenten und ausgewogenen Handelskonzept basiert und sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst.

Die Strategie analysiert das Preisverhalten und baut Trades strukturiert auf, wodurch Chancen sowohl in Seitwärts- als auch in Trendmärkten genutzt werden können.

Das System arbeitet mit klar definierten Handelszyklen und einer organisierten Orderverwaltung, um volle Kontrolle über den Handel zu gewährleisten.

Es unterstützt sowohl Limit- als auch Stop-Orders und bietet damit flexible Ausführungsmöglichkeiten.

Das Risiko wird durch vordefinierte Regeln zur Positionsgröße und Gewinnverwaltung streng kontrolliert.


