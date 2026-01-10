HyperGal Alpha mt5
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Version: 1.8
- Aktivierungen: 5
HyperGal Alpha ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem zur kontrollierten Verwaltung von Hyper-Martingale-Strategien.
Das System verwendet Trendfilter auf Basis gleitender Durchschnitte, um zufällige Trades zu reduzieren.
Es nutzt ein strukturiertes, schrittweises Grid innerhalb des Trends.
Die Lot-Multiplikation ist durch eine maximale Anzahl von Ebenen begrenzt.
Gewinne werden auf Basket-Ebene geschlossen.
Alle Entscheidungen erfolgen beim Kerzenschluss.
Speziell für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt.