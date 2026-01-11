CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro (Koji v1.195) è un Expert Advisor MQL5 professionale progettato attorno a cicli di trading strutturati e a una logica di mercato disciplinata. Apre operazioni solo dopo segnali RSI confermati su candele chiuse, garantendo ingressi di alta qualità basati su regole. All’interno di ogni ciclo, le posizioni vengono costruite progressivamente tramite livelli calcolati con precisione. Quando la dinamica di mercato cambia, il sistema utilizza esplicitamente l’hedging (conti in modalità Hedging, non Netting) come strumento strategico per bilanciare l’esposizione — mai come reazione di panico. L’hedging viene applicato in modo selettivo per assorbire la volatilità e stabilizzare il ciclo attivo, mentre regole di distanza rigorose e protezione globale prevengono congestioni e conflitti tra ordini. CycleMind Pro non fa affidamento su stop loss tradizionali; utilizza invece un controllo del rischio professionale basato sul margine. Un sistema avanzato di Money Management può essere attivato/disattivato direttamente dal grafico in tempo reale. Tutte le posizioni vengono chiuse automaticamente al raggiungimento di un obiettivo di profitto predefinito (in valuta di conto). CycleMind Pro rappresenta un trading disciplinato e intelligente, guidato dalla logica e non dall’emotività.


Altri dall’autore
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
Questa strategia si basa su un concetto di trading intelligente ed equilibrato, progettato per adattarsi a diverse condizioni di mercato. Mira a cogliere opportunità sia in mercati laterali che in trend, con un’esecuzione disciplinata. Il sistema opera con una gestione strutturata degli ordini e cicli di trading completamente controllati. L’esposizione al rischio è mantenuta sotto stretto controllo grazie a limiti predefiniti e regole di gestione dei profitti. È adatta ai trader che cercano un
HyperGal Alpha
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
HyperGal Alpha è un sistema di trading automatico professionale progettato per gestire strategie Hyper Martingale in modo controllato e tecnico. Il sistema utilizza un filtro di trend basato sulle medie mobili per ridurre il trading casuale ed entrare solo nella direzione del trend predominante. Applica un meccanismo di grid strutturato e graduale mirato a sfruttare i ritracciamenti naturali del prezzo all’interno del trend. La moltiplicazione dei lotti è limitata da un numero massimo di livelli
CycleMind Pro
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
CycleMind Pro ( Koji_Pegasus_v1.195) è un Expert Advisor professionale basato su cicli di trading intelligenti. Opera solo dopo segnali RSI confermati alla chiusura della candela. Le posizioni vengono costruite gradualmente all’interno del ciclo. Quando il mercato cambia, utilizza hedging intelligente per bilanciare il rischio. L’hedging è una scelta strategica, non una reazione d’emergenza. Regole di distanza rigorose evitano sovrapposizioni di ordini. Nessuno stop loss tradizionale, ma contro
HyperGal Alpha mt5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
HyperGal Alpha è un sistema di trading automatico professionale progettato per gestire strategie Hyper Martingale in modo tecnico e controllato. Utilizza filtri di trend basati su medie mobili per ridurre operazioni casuali. Applica una griglia strutturata e graduale all’interno del trend. La moltiplicazione dei lotti è limitata da un numero massimo di livelli. Il profitto viene chiuso a livello di basket. Tutte le decisioni vengono eseguite alla chiusura della candela. Sviluppato per la piatta
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione