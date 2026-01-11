CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro (Koji v1.195) è un Expert Advisor MQL5 professionale progettato attorno a cicli di trading strutturati e a una logica di mercato disciplinata. Apre operazioni solo dopo segnali RSI confermati su candele chiuse, garantendo ingressi di alta qualità basati su regole. All’interno di ogni ciclo, le posizioni vengono costruite progressivamente tramite livelli calcolati con precisione. Quando la dinamica di mercato cambia, il sistema utilizza esplicitamente l’hedging (conti in modalità Hedging, non Netting) come strumento strategico per bilanciare l’esposizione — mai come reazione di panico. L’hedging viene applicato in modo selettivo per assorbire la volatilità e stabilizzare il ciclo attivo, mentre regole di distanza rigorose e protezione globale prevengono congestioni e conflitti tra ordini. CycleMind Pro non fa affidamento su stop loss tradizionali; utilizza invece un controllo del rischio professionale basato sul margine. Un sistema avanzato di Money Management può essere attivato/disattivato direttamente dal grafico in tempo reale. Tutte le posizioni vengono chiuse automaticamente al raggiungimento di un obiettivo di profitto predefinito (in valuta di conto). CycleMind Pro rappresenta un trading disciplinato e intelligente, guidato dalla logica e non dall’emotività.