CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro (Koji v1.195) — это профессиональный советник MQL5, построенный на структурированных торговых циклах и дисциплинированной логике рынка. Он открывает сделки только после подтверждённых сигналов RSI на закрытых свечах, обеспечивая качественные входы по правилам. В рамках каждого цикла позиции наращиваются постепенно с помощью точно рассчитанных слоёв. При изменении рыночной динамики система применяет интеллектуальное хеджирование (для счетов Hedging, а не Netting) как стратегический инструмент балансировки экспозиции — никогда не как паническую реакцию. Хеджирование используется выборочно для поглощения волатильности и стабилизации активного цикла, а строгие правила дистанции и глобальная защита предотвращают скученность ордеров и конфликты. CycleMind Pro не опирается на традиционные стоп-лоссы; вместо этого используется профессиональный риск-контроль на основе маржи. Продвинутая система Money Management может переключаться прямо с графика в реальном времени. Все позиции автоматически закрываются при достижении заданной цели прибыли (в валюте счёта). CycleMind Pro — это дисциплинированная и интеллектуальная торговля, основанная на логике, а не на эмоциях.