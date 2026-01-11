CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro (Koji v1.195) — это профессиональный советник MQL5, построенный на структурированных торговых циклах и дисциплинированной логике рынка. Он открывает сделки только после подтверждённых сигналов RSI на закрытых свечах, обеспечивая качественные входы по правилам. В рамках каждого цикла позиции наращиваются постепенно с помощью точно рассчитанных слоёв. При изменении рыночной динамики система применяет интеллектуальное хеджирование (для счетов Hedging, а не Netting) как стратегический инструмент балансировки экспозиции — никогда не как паническую реакцию. Хеджирование используется выборочно для поглощения волатильности и стабилизации активного цикла, а строгие правила дистанции и глобальная защита предотвращают скученность ордеров и конфликты. CycleMind Pro не опирается на традиционные стоп-лоссы; вместо этого используется профессиональный риск-контроль на основе маржи. Продвинутая система Money Management может переключаться прямо с графика в реальном времени. Все позиции автоматически закрываются при достижении заданной цели прибыли (в валюте счёта). CycleMind Pro — это дисциплинированная и интеллектуальная торговля, основанная на логике, а не на эмоциях.


Другие продукты этого автора
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Эксперты
Эта стратегия основана на умной и сбалансированной торговой концепции, способной адаптироваться к различным рыночным условиям. Она нацелена на поиск торговых возможностей как во флэте, так и в трендовых движениях при строгой дисциплине исполнения. Система использует структурированное управление ордерами и полностью контролируемые торговые циклы. Риск находится под строгим контролем благодаря заранее заданным ограничениям и правилам фиксации прибыли. Стратегия подходит трейдерам, предпочитающим
HyperGal Alpha
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Эксперты
HyperGal Alpha — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для управления стратегиями Hyper Martingale контролируемым и техническим образом. Система использует фильтрацию тренда с помощью скользящих средних, чтобы снизить случайную торговлю и входить только в направлении преобладающего рыночного тренда. Она применяет структурированный и постепенный grid-механизм, направленный на использование естественных ценовых коррекций внутри тренда. Увеличение лота ограничено четк
CycleMind Pro
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Эксперты
CycleMind Pro ( Koji_Pegasus_v1.195) — это профессиональный торговый советник, построенный на понимании рынка как последовательности торговых циклов. Он открывает сделки только после подтверждённых сигналов RSI на закрытии свечи. Позиции внутри цикла формируются постепенно с помощью точно рассчитанных уровней. При изменении рыночной структуры используется умный хеджинг для балансировки рисков. Хедж применяется стратегически, а не как экстренная мера. Строгие правила дистанции защищают от перегр
HyperGal Alpha mt5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Эксперты
HyperGal Alpha — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для технического и контролируемого управления стратегиями Hyper Martingale. Система использует фильтрацию тренда на основе скользящих средних, чтобы снизить случайные входы и торговать только в направлении основного рыночного движения. Применяется структурированная и постепенная сетка ордеров, ориентированная на использование естественных коррекций цены внутри тренда. Умножение лота строго ограничено заранее оп
