RSI Thunder MT5
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Version: 1.3
RSI Thunder ist ein leistungsstarker Handelsindikator für Trader, die präzise und hochwertige Signale suchen. Die Signale werden ausschließlich nach Kerzenschluss generiert, wodurch Repainting vermieden wird. Der Indikator kombiniert RSI, EMA, ADX und ATR mit einem SMA40-Trendfilter. Er analysiert die letzten fünf Kerzen und bestätigt Trades nur bei klarer Marktstruktur. Kauf- und Verkaufssignale werden durch visuelle Pfeile angezeigt, ergänzt durch ein automatisch berechnetes Take-Profit-Level.