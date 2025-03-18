MT5 Trade Master

Multifunktionales Handels-Dashboard vereinfacht den manuellen Handel. Visualisierung von Deals und Orders, Gewinn- und Verlustrechnung, One-Click-Trading, Ordermodifikation, Breakeven, Trailing Stop, Partial Stop Loss, Partial Take Profit, Schließen nach Zeit, Equity Stop Loss und Take Profit – all das ist mit einem oder wenigen Klicks, Hotkeys oder einfach durch Ziehen der Levels im Chart möglich. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie die notwendigen Szenarien testen und die Anwendung nahezu sofort nutzen. Selbst Sekundenbruchteile beim Senden von Orders wirken sich auf einem schnelllebigen Markt negativ auf das finanzielle Gesamtergebnis aus. Verschwenden Sie daher keine Zeit mit manuellen Berechnungen vor dem Trade. Handeln Sie schneller und effizienter mit Trade Master.

Testversion für Demokonten installieren | Benutzerhandbuch

Funktionen

Platzieren neuer Markt- und Pending-Orders. Visualisierung von Deals und Orders, Anpassung von Einstiegskursen, Stop-Loss und Take-Profit per Mausklick. Automatisierte Risiko- und Gewinnberechnung für ein bestimmtes Volumen. Automatisierte Volumenberechnung für ein bestimmtes Risiko. Möglichkeit zur Festlegung von Preisniveau, Risiko-Ertrags-Verhältnis und Abstand zum aktuellen Preis.

- Breakeven. Anpassbarer Breakeven-Trigger ab Einstiegspreis, anpassbare Größe des geschützten Gewinns.

- Trailing Stop. Anpassbarer Auslöser vom Einstiegspreis, Schritt vom aktuellen Stop-Loss-Level, Abstand vom aktuellen Preis.

- Teilweiser Stop-Loss, teilweiser Take-Profit, zeitgesteuertes Schließen. Möglichkeit, einen Trade in Teile mit beliebigem Volumen aufzuteilen. Der Schlusskurs kann als Festpreis (Geld, Brief), in Punkten, Pips, Prozent des Chartpreises, als Teil eines Hard-SL oder als Teil eines Hard-TP festgelegt werden.

- Einstiegsniveau, Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even, Trailing und teilweise Schließungspreisniveaus können mit der Maus gezogen oder über das Dashboard geändert werden.

- Virtueller Stop-Loss und Take-Profit, um die Level vor dem Broker zu verbergen.

- Einfache Einrichtung für manuelle Teilschließung. Option zum Rückgängigmachen eines Handels mit einem Klick.

- Option zum Schließen oder Löschen aller Bestellungen desselben Typs mit einem Klick.

- Schließen aller Aufträge eines bestimmten Typs mit einem Klick.

- Handelsstatistiken für das aktuelle Symbol oder für das gesamte Konto.

- Hotkeys für die wichtigsten Handelsfunktionen

- Screenshots

--

Die Anwendung funktioniert nicht im Strategietester. Testen Sie vor dem Kauf die Testversion (funktioniert auf Demokonten ohne Einschränkungen). Bei Fragen oder Anregungen zur Anwendung senden Sie bitte eine private Nachricht.

Sven Markus Weller
3464
Sven Markus Weller 2025.03.18 11:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ervand Oganesyan
10809
Antwort vom Entwickler Ervand Oganesyan 2025.03.19 01:34
Thank you for the feedback.
Antwort auf eine Rezension