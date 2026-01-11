CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro (Koji v1.195) est un Expert Advisor MQL5 professionnel conçu autour de cycles de trading structurés et d’une logique de marché disciplinée. Il n’ouvre des positions qu’après confirmation des signaux RSI sur bougies clôturées, garantissant des entrées de haute qualité basées sur des règles. Au sein de chaque cycle, les positions sont construites progressivement via des couches calculées avec précision. Lorsque la dynamique du marché évolue, le système utilise explicitement le hedging (comptes en mode Hedging, pas Netting) comme outil stratégique d’équilibrage de l’exposition — jamais comme réaction de panique. Le hedging est appliqué de manière sélective pour absorber la volatilité et stabiliser le cycle actif, tandis que des règles de distance strictes et une protection globale évitent la congestion et les conflits d’ordres. CycleMind Pro ne s’appuie pas sur un stop loss traditionnel ; il adopte un contrôle du risque professionnel basé sur la marge. Un Money Management avancé peut être activé/désactivé directement depuis le graphique en temps réel. Toutes les positions sont clôturées automatiquement dès qu’un objectif de profit prédéfini (en devise du compte) est atteint. CycleMind Pro représente un trading discipliné et intelligent, guidé par la logique plutôt que par l’émotion.


