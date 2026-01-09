FX Zilla IV

Demo Signal >>> KLICK hier (ich handle die ganze "FX Zilla" Serie auf diesem Signal).

$100, der Wert der gesamten Strategie ist derzeit $400, so dass der Preis geteilt wird ($400/4 = S100), Preis wird mit der Zeit steigen.

Die " FX Zilla" -Serie verwendet Price Action für Einträge auf dem M15, ein einzigartiges geteiltes SL und TP-System ist in den Algorithmus implementiert, "FX Zilla"-Serie ist ein bisschen rau, wenn es um den Handel geht, aber seien Sie versichert, es ist besser als Martingale.

Die Strategie ist in 4 EA's kodiert, wegen der Komplexität und auch um zu verhindern, dass sich die Trades gegenseitig absichern, was die Basket-Strategie unbrauchbar macht. Ich berücksichtige dies bei der Preisgestaltung der EA's; deshalb wird der Strategiepreis durch 4 geteilt. Sobald der Strategiewert $1000 erreicht, wird jeder EA mit $250 berechnet.

EA ist ok auf GMT2/3 Brokern, KEINE WEIRD BROKER wie EXNESS MIT ABNORMALER SERVER TIME.

Empfohlen:

CADCHF, M15, Datei in Kommentar #1 einstellen.

AUDUSD, M15, eingestellte Datei in Kommentar #1.

EURCAD, M15, setzen Sie die Datei in Kommentar #1.

USDCAD, M15, setzen Sie die Datei in Kommentar #1.

VPS ist obligatorisch, da EA eine Soft Basket Closer und eine Time Closer Strategie verwenden und 24/7 online sein müssen.

Low Spread ECN-Konto ist immer eine gute Wahl, bitte wählen Sie Ihren Broker mit Bedacht.

Risikomanagement; $1000 pro 0,01 Lot, Handel mit allen Paaren auf der ganzen Serie. (4 x EA's, 23 Charts).

Die "FX Zilla"-Serie mussauf einem eigenen Konto gehandelt werden;HANDELN SIE NICHT MIT ANDEREN EA'S AUF DEM SELBEN KONTO.



JEDES Produkt auf dem Markt zu kaufen ist riskant, ich kann keine Garantie für zukünftige Gewinne geben.