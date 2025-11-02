AuriON AI System EA MT5

5
AuriON AI System EA

Handel neu definiert durch Intelligenz.

Wichtig: Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um Ihr personalisiertes Installationspaket und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten.

Aktuelles Angebot:
Die nächsten 10 Kopien sind für $449 erhältlich, danach steigt der Preis auf $599.

I. Einführung

AuriON ist ein kognitives Handelssystem, das algorithmische Ausführung, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz integriert.
Das System basiert auf der Deep Neural Cognition-Architektur und enthält das Modul Multilayer GPT Integration Engine, das die Modelle GPT-4o, GPT-4.1 und GPT-5 unterstützt.

AuriON gehört zu den ersten hochentwickelten KI-gestützten Handelssystemen auf dem Markt,
das einen autonomen Handelsalgorithmus, einen interaktiven KI-Assistenten und eine analytische Umgebung in einer einheitlichen Plattform kombiniert.

Es wurde als institutionelles Tool konzipiert, das automatisierten Handel, analytische Kontrolle und neuronale Intelligenz vereint, um den Entscheidungsprozess des Traders zu unterstützen.

Handelsinstrument

Derzeit arbeitet AuriON AI System EA ausschließlich mit XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen (1 Stunde), wo es optimale Leistung und langfristige Stabilität zeigt.

Das System wird aktiv optimiert, um zusätzliche Handelsinstrumente zu unterstützen – darunter die wichtigsten Währungspaare und Index-CFDs –, die in zukünftigen Updates verfügbar sein werden.

Jede neue Konfiguration wird die grundlegenden Prinzipien von AuriON beibehalten: kognitive Intelligenz, adaptive Ausführung und institutionelle Stabilität.

II. Reales Handelsumfeld

Alle Operationen erfolgen unter realen Marktbedingungen, ohne Cent- oder Demokonten.
Die Ergebnisse können über das offizielle MT5-Signal öffentlich eingesehen werden.

III. Nebula Assistant (KI-Interaktionsschicht)

Das Modul Nebula Assistant, das auf der Multilayer GPT Integration Engine basiert, ermöglicht eine direkte Interaktion zwischen Trader und künstlicher Intelligenz innerhalb von MetaTrader 5.

Hauptfunktionen:

  • Kontextbasierte Analyse der Marktbedingungen.

  • Erklärung der Handelslogik und Entscheidungsgrundlagen.

  • Dynamische Anpassung an das gehandelte Symbol und die aktuelle Volatilität.

Nebula Assistant ist Teil des kognitiven Kerns und bietet analytische und kontextuelle Unterstützung während des Handelsprozesses.

IV. Vor-Trade-Intelligenz

Das Modul Trading führt vor jeder Orderausführung eine vollständige Analyse und Berechnung durch:

  • Risikoverhältnis (Risk / Reward Ratio).

  • Stop Loss / Take Profit.

  • OCO-Aufträge (One Cancels Other).

  • ADR-Volatilitätsanalyse.

Das Panel zeigt das potenzielle Risiko-Ertrags-Verhältnis vor der Eröffnung einer Position an und unterstützt so ein diszipliniertes Risikomanagement.

V. Intelligentes Trading-Panel

Das AuriON-Panel vereint Handelsausführung, Analyse und Risikosteuerung in einer Oberfläche.
Enthalten sind:

  • Integrierter Risikorechner und Order-Management-Modul.

  • Sparkline-Chart mit Zeitrahmen von M1 bis D1.

  • Funktionen für Teilverkäufe und dynamisches Trailing.

Diese integrierte Lösung reduziert die Abhängigkeit von externen Analyseplattformen.

VI. Positionsmanagement

Das Positionsmanagement-Modul umfasst:

  • Close All / Profit / Loss / Pending / Symbol.

  • BE All / BE XAUUSD / Trail Now.

  • Partial Close (10 %, 25 %, 50 %).

  • Adaptive BE+ / Dynamic Trailing Logic.

Diese Werkzeuge gewährleisten präzise Ausführung und strukturiertes Management während des gesamten Handelsprozesses.

VII. Sparkline-Vision

Das Modul Sparkline bietet eine mikrostrukturelle Marktvisualisierung.
Es ermöglicht eine schnelle Beurteilung von kurzfristigen Trends und Volatilität, ohne zwischen Chartfenstern wechseln zu müssen.
Das kompakte Design liefert klare und wesentliche Informationen auf einen Blick.

VIII. Shield Protocol 3.0

Das Shield Protocol 3.0 führt einen systematischen Ansatz für das Risikomanagement ein.

Hauptkomponenten:

  1. Zero-Martingale-Policy – kein Grid, kein Averaging, kein Lot-Multiplikator.

  2. Dynamic Risk Limiter – automatische Anpassung der Positionsgröße an die Marktvolatilität.

  3. Smart Equity Lock – automatische Sicherung bei starken Preisbewegungen.

Das Protokoll erhöht die Stabilität und Konsistenz der Handelsstrategie unter wechselnden Marktbedingungen.

IX. Kognitive Architektur

AuriON basiert auf einer dreischichtigen kognitiven Struktur:

  1. Algorithmic Core – Signalberechnung und Datenauswertung.

  2. Neural Cognition Layer – kontextbasiertes Entscheidungsmodell.

  3. Human Interaction Layer (Nebula) – Benutzerschnittstelle und KI-Kommunikation.

Diese Architektur schafft ein Gleichgewicht zwischen Automatisierung und menschlicher Kontrolle.

X. Multilayer GPT Integration Engine

AuriON verwendet eine mehrschichtige neuronale Infrastruktur, die sich an unterschiedliche analytische und operationelle Szenarien anpasst.

Unterstützte Modelle:

  • GPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 – tiefgreifende Analyse und Prognose.

  • GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini – optimierte Versionen für Echtzeitreaktion.

  • GPT-5-Thinking (in Entwicklung) – experimentelles Modul für strategische Marktmodellierung.

Das System wählt automatisch das passende Modell basierend auf Kontext und Rechenanforderung.

XI. Überblick über die KI-Integration

Komponente Funktion Merkmale
Nebula Assistant Schnittstelle zwischen Trader und KI Kontextanalyse, Entscheidungsinterpretation
Multilayer GPT Integration Engine Steuerung und Orchestrierung der GPT-Modelle Automatische Modellauswahl nach Kontext
GPT-4o / GPT-4.1 Primäre kognitive Schichten Tiefgreifende Marktanalyse
GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini Leichtgewichtsmodelle Minimale Latenz, sofortige Antwort
GPT-5 Erweiterte Analysearchitektur Modellierung komplexer Marktszenarien
GPT-5-Thinking (in Entwicklung) Strategisches Modul Verhaltens- und Strukturanalyse
Adaptive Model Switching Lastenverwaltung Balance zwischen Geschwindigkeit und Tiefe
AI Context Layer Kontextuelle Anpassung Dynamische Abstimmung auf Symbol und Volatilität

Die GPT-Architektur bildet eine mehrschichtige analytische Umgebung, die adaptive Prognosen und kognitive Marktinterpretation ermöglicht.

XII. Kognitives Prinzip

AuriON implementiert das Konzept des Cognitive Trading,
das statistische Analyse, probabilistische Modellierung und kontextuelle Interpretation kombiniert.
Das System bewertet Marktszenarien anhand probabilistischer Modelle und liefert datengestützte Entscheidungsunterstützung.

XIII. Schlussfolgerung

AuriON AI System EA ist eines der ersten kognitiven Handelssysteme mit mehrschichtiger GPT-Integration, das im MetaTrader-Ökosystem verfügbar ist.
Es vereint Echtzeitausführung, intelligente Analyse und Interaktion mit neuronalen Sprachmodellen in einer einzigen Plattform.
AuriON ist für strukturiertes, diszipliniertes und datenorientiertes Handelsmanagement konzipiert.

AuriON AI System EA – ein Handelssystem, das auf Intelligenz, Disziplin und rechnerischer Präzision basiert.

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Technikzwecken.
AuriON AI System EA stellt keine Anlageberatung dar und garantiert keine finanziellen Ergebnisse.
Frühere Leistungen sind kein Indikator für zukünftige Resultate.
Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für seine Handelsentscheidungen und sein Risikomanagement.


Bewertungen 3
ankurr
19
ankurr 2025.11.21 18:02 
 

I’ve been using this EA for a while now and I’m very satisfied with the results. Only positive emotions so far. The advisor trades safely, and sometimes it closes positions at breakeven — which is absolutely normal and even a very good sign of proper risk control. I highly recommend this product and completely disagree with the negative review posted below. It honestly feels like that comment was made without real experience, or simply a biased attempt. The user didn’t suffer any losses at all, yet rated the EA poorly. From my experience, the system works exactly as intended — stable, safe and intelligent. Recommended.

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
174
Mohammad Khaled Abdallah Swedat 2025.11.21 17:13 
 

Aung provides excellent support. I haven’t tried the EA yet, but as I always say, it’s best to give it a few months of live signals to build a solid track record before making a purchase.

