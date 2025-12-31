One Click Confirm bietet regelbasierte Warnungen mit nur einem Klick, die Preisdurchbrüche, Momentumverschiebungen und Umkehrungen bestätigen. Die Alarme werden manuell mit einem einzigen Tastenklick platziert undnur ausgelöst, wenn die ausgewählten Bedingungen erfüllt sind. Keine automatischen Signale. Keine Neuformulierung. Keine Blackbox-Logik.

One Click Confirm wurde für Handelseintritte entwickelt - und ist ebenso effektiv für Scale-Ins und Stop-Loss-Anpassungen bei Ausstiegen - und ermöglichteine konsistente, regelbasierte Bestätigungsmethode, die über den gesamten Lebenszyklus Ihres Handels angewendet wird.

Alle Bestätigungen werden beimSchließen der Kerze ausgelöst, was sie zuverlässig und einfach für Backtests und Paper-Tests macht.





Bestätigungsmethoden :

Wählen Sie einen der folgenden Bestätigungstypen für eine konsistente Anwendung:



Candle Body Break

Candle Wick Break

Durchbruch der Struktur (BoS)

Preisdurchbruch des MA

MA Slope Reversal

Parabolische SAR-Umkehrung

RSI-Haken (OB / OS)

Stochastik-Haken (OB / OS)





Alle Bestätigungen sindtransparent und regelbasiert.



