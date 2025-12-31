One Click Confirm
Aktualisiert: 31 Dezember 2025
One Click Confirm bietet regelbasierte Warnungen mit nur einem Klick, die Preisdurchbrüche, Momentumverschiebungen und Umkehrungen bestätigen. Die Alarme werden manuell mit einem einzigen Tastenklick platziert undnur ausgelöst, wenn die ausgewählten Bedingungen erfüllt sind. Keine automatischen Signale. Keine Neuformulierung. Keine Blackbox-Logik.
One Click Confirm wurde für Handelseintritte entwickelt - und ist ebenso effektiv für Scale-Ins und Stop-Loss-Anpassungen bei Ausstiegen - und ermöglichteine konsistente, regelbasierte Bestätigungsmethode, die über den gesamten Lebenszyklus Ihres Handels angewendet wird.
Alle Bestätigungen werden beimSchließen der Kerze ausgelöst, was sie zuverlässig und einfach für Backtests und Paper-Tests macht.
Bestätigungsmethoden:
Wählen Sie einen der folgenden Bestätigungstypen für eine konsistente Anwendung:
- Candle Body Break
- Candle Wick Break
- Durchbruch der Struktur (BoS)
- Preisdurchbruch des MA
- MA Slope Reversal
- Parabolische SAR-Umkehrung
- RSI-Haken (OB / OS)
- Stochastik-Haken (OB / OS)
Alle Bestätigungen sindtransparent und regelbasiert.
Wie es funktioniert
Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um den Alarm sofort zu deaktivieren.
Warnungen bleiben auch nach dem Schließen des Terminals aktiv. Beim Neustart prüft das Tool, ob während der Offline-Zeit Unterbrechungen aufgetreten sind, und benachrichtigt Sie sofort.
Hinweise und Tipps
Aggressivität der Signale kontrollieren
Niedrigere Zeitrahmen = schnellere, aggressivere Bestätigungen
Höhere Zeitrahmen = stärkere, konservativere Bestätigungen
Kerzenschluss-basierte Alarme
Alle Alarme werden bei Kerzenschluss ausgelöst, sodass sie leicht auf dem Papier getestet, validiert und historisch überprüft werden können.
Konsistenz ist wichtig
Wählen Sie einen Bestätigungstyp, der zu Ihrer Strategie passt, und wenden Sie ihn konsequent an, anstatt zwischen verschiedenen Methoden zu wechseln.
Indikatorbasierte Bestätigungen
Bei der Verwendung von Indikatorwarnungen (MA, Parabolic SAR, RSI, Stochastic usw.) wird empfohlen, den Indikator dem Diagramm hinzuzufügen, um den visuellen Kontext zu verdeutlichen - dies ist jedoch nicht erforderlich. Alarme funktionieren unabhängig von sichtbaren Indikatoren.
Erklärungen zu Bestätigungen
Preis-Aktion:
- Candle Body Break: Wird ausgelöst, wenn der Kurs über den Körper der vorhergehenden Kerze hinaus schließt und damit die Richtungsdynamik bestätigt.
- Candle Wick Break: Wird ausgelöst, wenn der Kurs über den Docht der vorangegangenen Kerze hinaus schließt, was eine stärkere Ausdehnung über die jüngsten Extremwerte hinaus bestätigt.
- Bruch der Struktur (BoS): Wird ausgelöst, wenn der Kurs über ein vorheriges Swing-Hoch oder Swing-Tief hinaus schließt und damit eine Verschiebung der Marktstruktur bestätigt.
Gleitender Durchschnitt:
- Price Break of MA: Wird ausgelöst, wenn der Kurs auf der gegenüberliegenden Seite des ausgewählten gleitenden Durchschnitts schließt, wobei die vorherige Kerze auf der anderen Seite schließt. Dies bestätigt einen sauberen Übergang durch den MA.
- MA Slope Reversal: Wird ausgelöst, wenn die Neigungsrichtung des gleitenden Durchschnitts bei der vorherigen Kerze der vorherigen Neigungsrichtung entgegengesetzt ist, was einen potenziellen Trendwechsel signalisiert.
Trend:
- Parabolic SAR Umkehrung: Wird ausgelöst, wenn die Parabolic SAR-Position der vorangegangenen Balken der aktuellen Richtung entgegengesetzt ist, was eine Umkehrung der SAR-Vorspannung bestätigt.
Momentum:
- RSI-Haken (OB / OS): Wird ausgelöst, wenn der RSI von überkauften oder überverkauften Niveaus zurückkehrt, was auf eine Erschöpfung des Momentums und eine mögliche Umkehrung hindeutet.
- Stochastik-Haken (OB / OS): Wird ausgelöst, wenn der Stochastik von überkauften oder überverkauften Niveaus zurückkehrt, was eine Schwungverlagerung bestätigt.