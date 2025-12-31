One Click Confirm proporciona alertas basadas en reglas de un solo clic que confirman rupturas de precios, cambios de impulso y retrocesos. Las alertas se colocan manualmente con un solo clic y se activansólo cuando se cumplen las condiciones seleccionadas. Sin señales automáticas. Sin repintado. Sin lógica de caja negra.

Diseñado para las entradas de operaciones - e igualmente eficaz para las entradas de escala y los ajustes de stop-loss en las salidas - One Click Confirm permite aplicarun método de confirmación consistente y basado en reglas a lo largo de todo el ciclo de vida de su operación.

Todas las confirmaciones se activan alcierre de la vela, lo que las hace fiables y fáciles de probar.





Métodos de confirmación :

Elija uno de los siguientes tipos de confirmación para un uso consistente:



Ruptura del cuerpo de la vela

Ruptura de la Mecha de la Vela

Ruptura de Estructura (BoS)

Ruptura de la MA

Inversión de pendiente de MA

Reversión del SAR Parabólico

Gancho RSI (OB / OS)

Gancho estocástico (OB / OS)





Todas las confirmaciones sontransparentes y basadas en reglas.



