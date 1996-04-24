Trading Panel GoldBurst Pad Pro MT5
- Utilitys
- Michael Pieter George Daada
- Version: 1.72
- Aktivierungen: 10
GoldBurst Pro MT5 Entry Panel
GoldBurst Pro ist eine professionellemanuelle Handelspanel (Expert Advisor) für MetaTrader 5 für Händler, dieGeschwindigkeit, Kontrolle und eine saubere Ausführung Workflow Nachfrage gebaut. Es istnicht ein Auto-Profit-Roboter-es hilft Ihnen, Ihren Handelsplan schneller durch die Platzierung von Markt-und Pending-Aufträge direkt von einem kompakten On-Chart-Schnittstelle.
Bereiten Sie Ihre Lot-Größe, SL/TP (Punkte) und Layer-Anzahl im Voraus vor - und führen Sie sie miteinem Klick aus, wenn Ihr Setup fertig ist. Perfekt für schnelle Märkte, Scalping-Sessions oder Händler, die eine konsistente Ausführung ohne wiederholtes Öffnen von Orderfenstern wünschen.
Was Sie erhalten
1) Ein-Klick-Ausführung
-
SofortigerKAUF/VERKAUF basierend auf Ihrem voreingestellten Lot, SL, TP und Layern.
2) Multi-Entry-Layer (Batch Orders)
-
Senden Sie mehrere Einträge in einer Aktion (Scaling-in / Layering).
3) Pending Orders leicht gemacht
-
Schnellpreisfelder:Up Price und Low Price
-
Unterstützt:
-
Buy Limit / Sell Limit
-
Buy Stop / Sell Stop
-
-
Intelligente Validierung: Pending-Schaltflächen werden nur aktiviert, wenn die Preisniveaus gemäß den Stop/Freeze-Regeln des Brokers gültig sind.
4) Fast-Close-Steuerung
-
Alle schließen,Kauf schließen,Verkauf schließen
-
Optionaler Sicherheitsfilter: Schließen Sie nur Trades, die von diesem Panel geöffnet wurden (Magic Number).
5) Automatische SL/TP-Anlage
-
Wenn diese Option aktiviert ist, können SL/TP automatisch für zulässige Positionen, die von diesem EA eröffnet wurden, angehängt werden.
6) Status-Box (Live-Überwachung)
-
Anzahl der offenen Positionen (Kauf/Verkauf), Anzahl der Pending-Positionen
-
Floating P/L und Closed P/L (Heute)
7) Echtes Ausblenden/Einblenden
-
Blenden Sie das gesamte Panel aus und behalten Sie nur einen kompakten Kippschalter im Chart.
8) Persistente Einstellungen
-
Speichert Ihre zuletzt verwendeten Einstellungen pro Chart/Symbol (Lot, SL/TP, Layer, Preise, Sichtbarkeit).
Verwendung (Schnellstart)
-
Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Chart (MT5) und aktivieren Sie den Algo-Handel.
-
Setzen SieLot / SL (pt) / TP (pt) / Layer Count.
-
Verwenden SieBUY oder SELL für die Marktausführung.
-
Für schwebende Aufträge:
-
FillUp Price oder Low Price ( oder verwenden SieMKT quick fill), dann klicken Sie auf den Pending-Typ.
-
-
Verwenden Sie bei BedarfClose Buy / Close Sell / Close All.
-
Klicken Sie aufRESET (Defaults), um die Standardeinstellungen schnell wiederherzustellen.
Eingaben (Main)
Handel / Sicherheit
-
InpMagic - Magische Zahl zur Identifizierung der von diesem Panel erstellten Trades
-
CloseOnlyThisEA - wenn true, wirken sich Close-Aktionen nur auf den Magic dieses EAs aus
-
Abweichung - Slippage/Abweichung in Punkten
-
MaxAsyncOrders - maximale Anzahl von Batch-Orders
-
InpDebug - Debug-Protokolle aktivieren
Voreinstellungen
-
DefaultLot , DefaultSL (pt) , DefaultTP (pt) , DefaultCnt (Schichten)
UI / Leistung
-
Parameter für Schriftart, Layout, Position, Aktualisierungsintervall
Kompatibilität
-
Plattform:MetaTrader 5
-
Kontotyp:Netting & Hedging (beliebig)
-
Symbole: Jedes von Ihrem Broker unterstützte Instrument (Forex, Metalle, Indizes, Krypto)
Haftungsausschluss
Dies ist einmanuelles Handelspanel, keine automatische Handelsstrategie und keine Gewinngarantie. Der Handel beinhaltet ein Risiko. Bitte testen Sie zuerst auf einemDemokonto und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.
