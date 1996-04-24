Trading Panel GoldBurst Pad Pro MT5

GoldBurst Pro MT5 Entry Panel

GoldBurst Pro ist eine professionellemanuelle Handelspanel (Expert Advisor) für MetaTrader 5 für Händler, dieGeschwindigkeit, Kontrolle und eine saubere Ausführung Workflow Nachfrage gebaut. Es istnicht ein Auto-Profit-Roboter-es hilft Ihnen, Ihren Handelsplan schneller durch die Platzierung von Markt-und Pending-Aufträge direkt von einem kompakten On-Chart-Schnittstelle.

Bereiten Sie Ihre Lot-Größe, SL/TP (Punkte) und Layer-Anzahl im Voraus vor - und führen Sie sie miteinem Klick aus, wenn Ihr Setup fertig ist. Perfekt für schnelle Märkte, Scalping-Sessions oder Händler, die eine konsistente Ausführung ohne wiederholtes Öffnen von Orderfenstern wünschen.

Was Sie erhalten

1) Ein-Klick-Ausführung

SofortigerKAUF/VERKAUF basierend auf Ihrem voreingestellten Lot, SL, TP und Layern.

2) Multi-Entry-Layer (Batch Orders)

Senden Sie mehrere Einträge in einer Aktion (Scaling-in / Layering).

3) Pending Orders leicht gemacht

Schnellpreisfelder: Up Price und Low Price

Unterstützt: Buy Limit / Sell Limit Buy Stop / Sell Stop

Intelligente Validierung: Pending-Schaltflächen werden nur aktiviert, wenn die Preisniveaus gemäß den Stop/Freeze-Regeln des Brokers gültig sind.

4) Fast-Close-Steuerung

Alle schließen , Kauf schließen , Verkauf schließen

Optionaler Sicherheitsfilter: Schließen Sie nur Trades, die von diesem Panel geöffnet wurden (Magic Number).

5) Automatische SL/TP-Anlage

Wenn diese Option aktiviert ist, können SL/TP automatisch für zulässige Positionen, die von diesem EA eröffnet wurden, angehängt werden.

6) Status-Box (Live-Überwachung)

Anzahl der offenen Positionen (Kauf/Verkauf), Anzahl der Pending-Positionen

Floating P/L und Closed P/L (Heute)

7) Echtes Ausblenden/Einblenden

Blenden Sie das gesamte Panel aus und behalten Sie nur einen kompakten Kippschalter im Chart.

8) Persistente Einstellungen

Speichert Ihre zuletzt verwendeten Einstellungen pro Chart/Symbol (Lot, SL/TP, Layer, Preise, Sichtbarkeit).

Verwendung (Schnellstart)

Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Chart (MT5) und aktivieren Sie den Algo-Handel. Setzen SieLot / SL (pt) / TP (pt) / Layer Count. Verwenden SieBUY oder SELL für die Marktausführung. Für schwebende Aufträge: FillUp Price oder Low Price ( oder verwenden SieMKT quick fill), dann klicken Sie auf den Pending-Typ. Verwenden Sie bei BedarfClose Buy / Close Sell / Close All. Klicken Sie aufRESET (Defaults), um die Standardeinstellungen schnell wiederherzustellen.

Eingaben (Main)

Handel / Sicherheit

InpMagic - Magische Zahl zur Identifizierung der von diesem Panel erstellten Trades

CloseOnlyThisEA - wenn true, wirken sich Close-Aktionen nur auf den Magic dieses EAs aus

Abweichung - Slippage/Abweichung in Punkten

MaxAsyncOrders - maximale Anzahl von Batch-Orders

InpDebug - Debug-Protokolle aktivieren

Voreinstellungen

DefaultLot , DefaultSL (pt) , DefaultTP (pt) , DefaultCnt (Schichten)

UI / Leistung

Parameter für Schriftart, Layout, Position, Aktualisierungsintervall

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5

Kontotyp: Netting & Hedging (beliebig)

Symbole: Jedes von Ihrem Broker unterstützte Instrument (Forex, Metalle, Indizes, Krypto)

Haftungsausschluss

Dies ist einmanuelles Handelspanel, keine automatische Handelsstrategie und keine Gewinngarantie. Der Handel beinhaltet ein Risiko. Bitte testen Sie zuerst auf einemDemokonto und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.

2) Kurz / Saubere Beschreibung (Alternative)

