Trading Panel GoldBurst Pad Pro MT5
GoldBurst Pro MT5 Panel de Entrada
GoldBurst Pro es unpanel de comercio manual profesional(Asesor Experto) para MetaTrader 5 construido para los comerciantes que exigenvelocidad, control y un flujo de trabajo de ejecución limpio.No esun robot de auto-ganancia - le ayuda a ejecutar su plan de trading más rápido colocando órdenes de mercado y pendientes directamente desde una interfaz compacta en el gráfico.
Prepare su tamaño de lote, SL/TP (puntos), y el recuento de capas de antemano-entonces ejecute conun solo clic cuando su configuración esté lista. Perfecto para mercados rápidos, sesiones de scalping, o traders que quieren una ejecución consistente sin abrir repetidamente ventanas de órdenes.
Lo que obtiene
1) Ejecución con un clic
-
COMPRA / VENTA instantánea basada en su Lote, SL, TP y Capas preestablecidos.
2) Capa de Entradas Múltiples (Órdenes por Lote)
-
Envíe múltiples entradas en una sola acción (scalping-in / layering).
3) Órdenes Pendientes Facilitadas
-
Campos de precio rápidos:Precio al alza y Precio a la baja
-
Soportado:
-
Límite de Compra / Límite de Venta
-
Tope de compra / Tope de venta
-
-
Validación inteligente: los botones de órdenes pendientes se activan sólo cuando los niveles de precios son válidos según las reglas de stop/freeze del broker.
4) Controles de cierre rápido
-
Cerrar todo,Cerrar compra,Cerrar venta
-
Filtro de seguridad opcional: cierra sólo las operaciones abiertas por este panel (Número Mágico).
5) Fijación automática de SL/TP
-
Si se activa, el SL/TP se puede adjuntar automáticamente para las posiciones elegibles abiertas por este EA.
6) Cuadro de Estado (Monitoreo en Vivo)
-
Recuento de posiciones abiertas (Compra/Venta), Pendientes
-
P/L flotante y P/L cerrado (hoy)
7) Ocultar/Mostrar
-
Oculta el panel completo y mantiene sólo un conmutador compacto en el gráfico.
8) Ajustes persistentes
-
Guarda los últimos ajustes utilizados por gráfico/símbolo (lote, SL/TP, capas, precios, visibilidad).
Modo de empleo (inicio rápido)
-
Adjunte el EA a cualquier gráfico (MT5) y active Algo Trading.
-
EstablecerLote / SL (pt) / TP (pt) / Conteo de Capas.
-
UtiliceCOMPRA o VENTA para la ejecución de mercado.
-
Para órdenes pendientes:
-
FillUp Price o Low Price ( o useMKT quick fill), luego haga click en el tipo pendiente.
-
-
UtiliceCerrar Compra / Cerrar Venta / Cerrar Todo cuando sea necesario.
-
Haga clic enRESET (Defaults) para restaurar rápidamente la configuración por defecto.
Entradas (Principal)
Comercio / Seguridad
-
InpMagic - Número mágico para identificar las operaciones creadas por este panel
-
CloseOnlyThisEA - si es verdadero, las acciones de cierre afectan sólo al Magic de este EA
-
Deviation - deslizamiento/desviación en puntos
-
MaxAsyncOrders - máximo de órdenes por lotes
-
InpDebug - habilita los registros de depuración
Por defecto
-
DefaultLot , DefaultSL (pt) , DefaultTP (pt) , DefaultCnt (capas)
Interfaz de usuario / Rendimiento
-
Parámetros de fuente, diseño, posición, intervalo de actualización
Compatibilidad
-
Plataforma:MetaTrader 5
-
Tipo de cuenta:Netting & Hedging (Cualquiera)
-
Símbolos: Cualquier instrumento soportado por su broker (Forex, Metales, Índices, Cripto)
Descargo de responsabilidad
Este es unpanel de operaciones de ejecución manual, no una estrategia de negociación automática y no una garantía de beneficios. Operar implica riesgo. Por favor, pruebe primero en unacuenta demo y aplique una gestión adecuada del riesgo.
