Trading Panel GoldBurst Pad Pro MT5

GoldBurst Pro MT5 Panel de Entrada

GoldBurst Pro es unpanel de comercio manual profesional(Asesor Experto) para MetaTrader 5 construido para los comerciantes que exigenvelocidad, control y un flujo de trabajo de ejecución limpio.No esun robot de auto-ganancia - le ayuda a ejecutar su plan de trading más rápido colocando órdenes de mercado y pendientes directamente desde una interfaz compacta en el gráfico.

Prepare su tamaño de lote, SL/TP (puntos), y el recuento de capas de antemano-entonces ejecute conun solo clic cuando su configuración esté lista. Perfecto para mercados rápidos, sesiones de scalping, o traders que quieren una ejecución consistente sin abrir repetidamente ventanas de órdenes.

Lo que obtiene

1) Ejecución con un clic

COMPRA / VENTA instantánea basada en su Lote, SL, TP y Capas preestablecidos.

2) Capa de Entradas Múltiples (Órdenes por Lote)

Envíe múltiples entradas en una sola acción (scalping-in / layering).

3) Órdenes Pendientes Facilitadas

Campos de precio rápidos: Precio al alza y Precio a la baja

Soportado: Límite de Compra / Límite de Venta Tope de compra / Tope de venta

Validación inteligente: los botones de órdenes pendientes se activan sólo cuando los niveles de precios son válidos según las reglas de stop/freeze del broker.

4) Controles de cierre rápido

Cerrar todo , Cerrar compra , Cerrar venta

Filtro de seguridad opcional: cierra sólo las operaciones abiertas por este panel (Número Mágico).

5) Fijación automática de SL/TP

Si se activa, el SL/TP se puede adjuntar automáticamente para las posiciones elegibles abiertas por este EA.

6) Cuadro de Estado (Monitoreo en Vivo)

Recuento de posiciones abiertas (Compra/Venta), Pendientes

P/L flotante y P/L cerrado (hoy)

7) Ocultar/Mostrar

Oculta el panel completo y mantiene sólo un conmutador compacto en el gráfico.

8) Ajustes persistentes

Guarda los últimos ajustes utilizados por gráfico/símbolo (lote, SL/TP, capas, precios, visibilidad).

Modo de empleo (inicio rápido)

Adjunte el EA a cualquier gráfico (MT5) y active Algo Trading. EstablecerLote / SL (pt) / TP (pt) / Conteo de Capas. UtiliceCOMPRA o VENTA para la ejecución de mercado. Para órdenes pendientes: FillUp Price o Low Price ( o useMKT quick fill), luego haga click en el tipo pendiente. UtiliceCerrar Compra / Cerrar Venta / Cerrar Todo cuando sea necesario. Haga clic enRESET (Defaults) para restaurar rápidamente la configuración por defecto.

Entradas (Principal)

Comercio / Seguridad

InpMagic - Número mágico para identificar las operaciones creadas por este panel

CloseOnlyThisEA - si es verdadero, las acciones de cierre afectan sólo al Magic de este EA

Deviation - deslizamiento/desviación en puntos

MaxAsyncOrders - máximo de órdenes por lotes

InpDebug - habilita los registros de depuración

Por defecto

DefaultLot , DefaultSL (pt) , DefaultTP (pt) , DefaultCnt (capas)

Interfaz de usuario / Rendimiento

Parámetros de fuente, diseño, posición, intervalo de actualización

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de cuenta: Netting & Hedging (Cualquiera)

Símbolos: Cualquier instrumento soportado por su broker (Forex, Metales, Índices, Cripto)

Descargo de responsabilidad

Este es unpanel de operaciones de ejecución manual, no una estrategia de negociación automática y no una garantía de beneficios. Operar implica riesgo. Por favor, pruebe primero en unacuenta demo y aplique una gestión adecuada del riesgo.

