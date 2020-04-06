Zigzag star
- Asesores Expertos
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Versión: 2.50
- Actualizado: 24 diciembre 2025
ZigZag Expert Advisor - Descripción de la estrategia
El Asesor Experto ZigZag (EA) es un sistema avanzado de negociación de precio-acción diseñado para identificar las oscilaciones significativas del mercado, la estructura de la tendencia y las zonas de inversión de alta probabilidad utilizando el algoritmo ZigZag.
El EA filtra el ruido del mercado centrándose sólo en los máximos y mínimos significativos, lo que le permite operar en armonía con la estructura del mercado en lugar de reaccionar a las fluctuaciones aleatorias de los precios.
Lógica de la estrategia principal
-
Detecta máximos más altos, mínimos más altos, máximos más bajos y mínimos más bajos utilizando el indicador ZigZag.
-
Identifica automáticamente la dirección de la tendencia y los cambios de estructura.
-
Ejecuta operaciones en los puntos de giro clave y en las zonas de retroceso.
-
Evita los mercados agitados ignorando los movimientos menores de los precios.
Recomendación:
símbolo: EUR/USD
Marco temporal:15min o H4
Tipo de cuenta: Cualquiera (propfirms fiendly)
Nota: La configuración de EA muy por adelantado y usted puede elegir su propio camino para tradng
Comportamiento
-
Compra de Operaciones: Se activan durante la estructura alcista cuando el precio forma mínimos más altos y confirma el impulso alcista.
-
Operaciones de venta: Se activa durante la estructura bajista cuando el precio forma máximos más bajos y confirma el impulso bajista.
-
Operar sólo cuando exista un patrón ZigZag claro, reduciendo las entradas falsas.
Gestión de riesgos y operaciones
-
Stop Loss y Take Profit configurables
-
Trailing stop opcional basado en puntos de oscilación
-
Tamaño de lote fijo o dinámico
-
Control máximo de operaciones y detracciones
Principales ventajas
-
Negociación basada en la estructura (no depende del retraso de los indicadores)
-
Funciona con todos los símbolos y marcos temporales
-
Ideal para scalping, intradía y swing trading
-
Lógica limpia, fácil de optimizar y backtest
-
Optimizado para MT5 con ejecución rápida