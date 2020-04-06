Zigzag star

ZigZag Expert Advisor - Descripción de la estrategia

El Asesor Experto ZigZag (EA) es un sistema avanzado de negociación de precio-acción diseñado para identificar las oscilaciones significativas del mercado, la estructura de la tendencia y las zonas de inversión de alta probabilidad utilizando el algoritmo ZigZag.

El EA filtra el ruido del mercado centrándose sólo en los máximos y mínimos significativos, lo que le permite operar en armonía con la estructura del mercado en lugar de reaccionar a las fluctuaciones aleatorias de los precios.

Lógica de la estrategia principal

  • Detecta máximos más altos, mínimos más altos, máximos más bajos y mínimos más bajos utilizando el indicador ZigZag.

  • Identifica automáticamente la dirección de la tendencia y los cambios de estructura.

  • Ejecuta operaciones en los puntos de giro clave y en las zonas de retroceso.

  • Evita los mercados agitados ignorando los movimientos menores de los precios.


Recomendación:

símbolo: EUR/USD

Marco temporal:15min o H4

Tipo de cuenta: Cualquiera (propfirms fiendly)

Nota: La configuración de EA muy por adelantado y usted puede elegir su propio camino para tradng


Comportamiento

  • Compra de Operaciones: Se activan durante la estructura alcista cuando el precio forma mínimos más altos y confirma el impulso alcista.

  • Operaciones de venta: Se activa durante la estructura bajista cuando el precio forma máximos más bajos y confirma el impulso bajista.

  • Operar sólo cuando exista un patrón ZigZag claro, reduciendo las entradas falsas.

Gestión de riesgos y operaciones

  • Stop Loss y Take Profit configurables

  • Trailing stop opcional basado en puntos de oscilación

  • Tamaño de lote fijo o dinámico

  • Control máximo de operaciones y detracciones

Principales ventajas

  • Negociación basada en la estructura (no depende del retraso de los indicadores)

  • Funciona con todos los símbolos y marcos temporales

  • Ideal para scalping, intradía y swing trading

  • Lógica limpia, fácil de optimizar y backtest

  • Optimizado para MT5 con ejecución rápida


Productos recomendados
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Asesores Expertos
Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Asesores Expertos
Asesor Experto Renko basado en la simulación de barras Renko. El EA tiene dos opciones para construir barras Renko. Clásica y ATR. En la versión clásica, las barras renko se marcan con áreas en el gráfico principal; en la versión ATR, las barras renko se modelan y dibujan en la ventana del indicador. Modelar las barras renko dentro del EA permite optimizar el robot mejor que dibujar las barras renko offline. Nuestro nuevo producto basado en inteligencia artificial https://www.mql5.com/ru/market/
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Asesores Expertos
Esta es mi última versión gratuita para Gold. Con parámetros optimizados y características amigables, esta versión es probablemente muy fácil de usar y altamente efectiva. Usted puede personalizar los parámetros TP y SL como desee, pero la configuración por defecto debería funcionar bien para usted sin necesidad de ajustes adicionales. Esta versión está diseñada para el M5. Esta versión no requiere una gran inversión de capital; sólo $100-$200 son suficientes para que Golden Square X funcione y
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Asesores Expertos
Utilice este asesor experto cuya estrategia se basa esencialmente en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI), así como un toque personal. Otros asesores expertos gratuitos están disponibles en mi espacio personal así como señales, no dudes en visitarme y dejar un comentario, me hará feliz y me dará ganas de ofrecer contenidos. Asesores expertos disponibles actualmente: LVL Creator LVL Creador Pro LVL Bandas de Bollinger El trading no es una solución mágica, así que antes de utilizar este
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Asesores Expertos
Triple Indicador Pro: Experto en ADX, BB y MA Desbloquee las operaciones de precisión con Triple Indicator Pro, un Asesor Experto avanzado diseñado para maximizar su ventaja en el mercado. Combinando el poder del ADX (fuerza de la tendencia), las Bandas de Bollinger (volatilidad del mercado) y la Media Móvil (dirección de la tendencia), este EA abre operaciones sólo cuando los tres indicadores se alinean. 1 - Indicador ADX (Average Directional Index) - Este indicador mide la fuerza de la tend
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Asesores Expertos
Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
FREE
CodEx
Anton Gorin
4.17 (6)
Asesores Expertos
El funcionamiento del Asesor Experto CodEx se basa en patrones compuestos por velas consecutivas. Las posiciones se cierran cuando aparecen señales opuestas. Las secuencias de velas se codifican en un número entero de acuerdo con la siguiente regla. El número de código debe convertirse a forma binaria y el bit más alto debe descartarse. La secuencia de bits resultante codifica una secuencia continua de velas, donde 1 es una vela alcista, 0 es una vela bajista. Los bits más altos codifican las ve
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Asesores Expertos
¡¡¡¡ Range Auto TP SL es para ti, 100% gratis por ahora, descárgalo y dame una buena crítica y eres libre de usarlo de por vida !!!! Range Auto TP SL es un EA para establecer Stop Loss y Take Profit basado en el rango usando Average True Range (ATR). Funciona tanto en posiciones abiertas manualmente vía PC MT5 Teriminals o MT5 Mobiles como en posiciones abiertas por EA/robots. Puede especificar un número mágico para que funcione o puede funcionar en todas las posiciones. Muchos EA no tienen un
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Asesores Expertos
El Expert Advisor que presentamos es una herramienta de trading automatizada diseñada para operar en el mercado de divisas (Forex) utilizando dos indicadores técnicos ampliamente conocidos y respetados: las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda superior, una banda inferior y una media móvil simple en el medio. Estas bandas ayudan a identificar la volatilidad y posibles puntos de reversió
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto de red neuronal basado en dos medias móviles con el modo de entrenamiento. Entrene el Asesor Experto en ejemplos seleccionados y obtenga beneficios en la vida real. El EA puede trabajar en cualquier instrumento y en cualquier marco de tiempo. Algoritmo de negociación del EA Dos medias móviles son analizadas por el núcleo de la red neuronal, que produce comandos para comprar o vender. Los valores de dos medias móviles, rápida (FMA) y lenta (SMA), se proporcionan a la primera ca
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
PZ Fractal Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
3.25 (4)
Asesores Expertos
Este EA negocia fractales no probados utilizando órdenes pendientes. Ofrece muchos comportamientos de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa 4 comportamientos de negociación diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop per
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
Envelopev1
Paul Conrad Carlson
Asesores Expertos
1 hora EurUsd Estrategia - probado más de 16yrs Lógica de negociación: Condición de Entrada : El EA abre una posición larga cuando el Indicador de Momentum cruza la línea de Nivel hacia abajo. Momento : Un indicador popular que mide la velocidad o la fuerza de los movimientos de los precios. Cuando el impulso cruza la línea de nivel hacia abajo, normalmente indica una desaceleración de los movimientos alcistas de los precios y podría sugerir un cambio inminente en la dirección del mercado, seña
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
Asesores Expertos
EV Divergence Sniper es un Asesor Experto orientado a la precisión, diseñado para identificar inversiones de mercado de alta probabilidad a través de divergencias de precios reales confirmadas por el RSI y el Estocástico. El sistema se centra en las condiciones estructurales del mercado y entra sólo cuando el precio y el impulso muestran un claro desequilibrio, reduciendo significativamente las entradas falsas y mejorando la calidad de la señal. El EA utiliza un stop loss estructural situado más
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Asesores Expertos
Visión general SDZ Trend Pro es un Asesor Experto profesional de trabajo para todos los símbolos, recomendar XAUUSD (Oro) el comercio en el marco de tiempo H1 . Combina patrones dinámicos de acción de precios, filtros EMA y una estricta lógica de negociación basada en la sesión para identificar entradas precisas en el mercado con un control óptimo del riesgo. Este EA es ideal para operadores que prefieren una operativa estructurada y filtrada en el tiempo durante las horas activas del mercado
FREE
Gold Zone EA
Simon Reger
5 (2)
Asesores Expertos
Gold Zone EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que analiza la estructura del mercado mediante zonas de oferta y demanda (Supply & Demand) y ejecuta operaciones basadas en reacciones de precio definidas. El EA integra detección de zonas, análisis de impulso, filtro EMA, múltiples niveles de Take Profit, Break Even, Trailing Stop y un panel de trading manual incorporado directamente en el gráfico. El EA funciona en una amplia variedad de instrumentos, incluidos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD,
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Asesores Expertos
La característica especial de Brent Trend Bot son sus sencillas herramientas básicas y su lógica de funcionamiento. No hay muchas estrategias y docenas de ajustes, como otros EAs, funciona de acuerdo a un algoritmo. El principio de funcionamiento es una estrategia de seguimiento de tendencia con un intento de obtener la máxima rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, puede ser recomendado para principiantes. Su punto fuerte es el principio de cierre de operaciones. Su objetivo no es perse
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Asesores Expertos
La estrategia está basada en la intersección de las líneas del indicador técnico Alligator descrito en el libro B. Williams titulado "Trading chaos". Este sistema representa la combinación de tres medias móviles desplazadas (líneas Lips, Teeth y Jaw) y osciladores construidos sobre su base. Las líneas del indicador Alligator generan la señal para abrir la posición cuando se cruzan en un punto y salen de él colocándose de acuerdo con sus períodos. Cuando el mercado se mueve hacia arriba, la media
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
US30 Quantum breakout
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
US30 Pre-Mercado Breakout EA El US30_PreMarket_Breakout_EA es un sistema de trading algorítmico de alto rendimiento diseñado específicamente para el índice US30 (Dow Jones Industrial Average) . Este Asesor Experto utiliza una estrategia de ruptura pre-mercado para capturar con precisión los primeros movimientos de impulso. Está construido para la eficiencia, la incorporación de tamaño de lote dinámico, trailing stops, desencadenantes de punto de equilibrio, y las salidas basadas en el tiempo pa
Swing detector trade
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
la lógica del swing trading y el desarrollo profesional de MQL5 a primera vista. El gráfico de velas del centro representa la estructura real del mercado, mostrando movimientos tanto bajistas (rojo) como alcistas (verde). Esto pone de relieve la capacidad del indicador para capturar oscilaciones de precios a medio plazo , no sólo cortos scalps. La transición de las velas rojas de la izquierda a las velas verdes de la derecha comunica visualmente la inversión y la continuación de la tendencia ,
FREE
Breakout package 4 in 1
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Paquete Breakout 4 en 1 Funciones básicas El indicador funciona como un "Motor de Confirmación de Tendencia". Identifica cuando el precio rompe a través de un nivel estructural clave y luego utiliza osciladores secundarios para verificar si el movimiento tiene suficiente fuerza para continuar. 1. El motor de ruptura (S&R) La base del indicador es identificar el Soporte y la Resistencia (S&R) . Cuando el precio cierra por encima de la resistencia o por debajo del soporte, el indicador activa una
FREE
Bookmap pro
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Indicador GRATUITO Bookmap Volume Heatmap Visión general El Bookmap Volume Heatmap es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) que crea un mapa de calor visual de la distribución del volumen de negociación a través de los niveles de precios, similar a las plataformas de negociación profesionales como Bookmap. Proporciona a los operadores una visualización clara de dónde se ha producido una actividad comercial significativa dentro de un rango de precios especificado. Características pr
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
FREE
FVG Gap Detector
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
XAU Gap Detector - MQL5 Expert Advisor Operativa automatizada FVG (Fair Value Gap) para XAU con detección multi-marco de tiempo, filtrado EMA, opciones de gestión de dinero, lógica de trailing/breakeven y confirmaciones visuales claras - creado para scalpers y swing traders que quieren un EA configurable y que prime la seguridad. Eslogan de una línea Detector FVG Multi-TF para XAU con filtro de tendencia EMA, gestión monetaria adaptativa, trailing & breakeven - conéctelo a MT5 y opere de forma
Gold Breakout zone
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
EA de la sesión de ruptura del oro - Optimización de las operaciones a largo plazo y de la firma de puntales El EA de Sesión de Ruptura de Oro es un Asesor Experto basado en la precisión desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) , diseñado para capturar operaciones de ruptura de alta calidad utilizando los niveles máximos / mínimos de la sesión anterior. Este EA se centra en la calidad por encima de la cantidad , por lo que es ideal para los retos de las empresas de apoyo y las estrategias
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas. El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y
AI trade assistant
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
Trade Assistant MT5 - Inteligencia Artificial y Gestión Profesional del Riesgo Trade Assistant MT5 es un avanzado panel de trading asistido por IA diseñado para ayudar a los traders a tomar decisiones de trading más seguras, disciplinadas y profesionales . Combina el control manual de las operaciones , el análisis inteligente de la confianza y la gestión avanzada del riesgo en una potente herramienta MT5. Este asistente no ejecuta las operaciones automáticamente . En su lugar, proporciona inform
Nuclear
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
NUCLEAR EA - Sistema de Precisión de Operaciones de Ruptura NUCLEAR EA es un Asesor Experto de ruptura profesional diseñado para operadores que exigen disciplina, estabilidad y un estricto control del riesgo . Construido con reglas de prop-firm en mente, este EA se centra en la ruptura de alta calidad y falsa ruptura de configuraciones , evitando totalmente las estrategias peligrosas. Lo que NUCLEAR EA NO Utiliza No Martingala Sin cobertura No Grid Ninguna lógica de recuperación arriesgada Cada
US30 breakout AI support
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
US30 NY Session Breakout Detector (AI-Supported) US30 NY Session Breakout Detector es un indicador de MetaTrader 5 de nivel profesional diseñado exclusivamente para los operadores de US30 (Dow Jones) que se centran en la volatilidad de la sesión de Nueva York y el comercio de ruptura . Combina la estructura de mercado basada en la sesión , el filtrado de rupturas falsas y un motor de confianza de estilo IA para ofrecer señales de ruptura precisas y de alta calidad. Concepto básico El indicador s
Neural scalper grade
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ajustes de la señal del Scalp Helper Estos ajustes controlan cómo se generan las señales principales de scalping. Activar señales del ayudante de scalping Activa o desactiva el motor principal de señales de scalping. Tipo de Vela de Señal Selecciona el método de cálculo de velas utilizado para las señales: Velas , Heikin Ashi o Regresión Lineal . Sensibilidad de activación de señales Controla el grado de agresividad o conservadurismo de la activación de señales. Valores más altos = menos señal
Quantum Premium
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
Quantum Prime - Asesor Experto para MT5 Quantum Prime es un potente Asesor Experto de trading automatizado diseñado para capturar movimientos de ruptura de alta probabilidad con precisión y disciplina. Analiza inteligentemente la estructura del mercado, identifica los niveles clave de oscilación, y coloca órdenes pendientes para entrar en operaciones sólo cuando el precio confirma el impulso. El EA está construido con un fuerte enfoque en el control de riesgos, calidad de ejecución, y la compati
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario