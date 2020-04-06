Zigzag star

ZigZag Expert Advisor - Descripción de la estrategia

El Asesor Experto ZigZag (EA) es un sistema avanzado de negociación de precio-acción diseñado para identificar las oscilaciones significativas del mercado, la estructura de la tendencia y las zonas de inversión de alta probabilidad utilizando el algoritmo ZigZag.

El EA filtra el ruido del mercado centrándose sólo en los máximos y mínimos significativos, lo que le permite operar en armonía con la estructura del mercado en lugar de reaccionar a las fluctuaciones aleatorias de los precios.

Lógica de la estrategia principal

Detecta máximos más altos, mínimos más altos, máximos más bajos y mínimos más bajos utilizando el indicador ZigZag.

Identifica automáticamente la dirección de la tendencia y los cambios de estructura .

Ejecuta operaciones en los puntos de giro clave y en las zonas de retroceso .

Evita los mercados agitados ignorando los movimientos menores de los precios.



Recomendación: símbolo: EUR/USD Marco temporal:15min o H4 Tipo de cuenta: Cualquiera (propfirms fiendly) Nota: La configuración de EA muy por adelantado y usted puede elegir su propio camino para tradng



Comportamiento

Compra de Operaciones : Se activan durante la estructura alcista cuando el precio forma mínimos más altos y confirma el impulso alcista.

Operaciones de venta : Se activa durante la estructura bajista cuando el precio forma máximos más bajos y confirma el impulso bajista.

Operar sólo cuando exista un patrón ZigZag claro, reduciendo las entradas falsas.

Gestión de riesgos y operaciones

Stop Loss y Take Profit configurables

Trailing stop opcional basado en puntos de oscilación

Tamaño de lote fijo o dinámico

Control máximo de operaciones y detracciones

Principales ventajas