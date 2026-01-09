UsdJpy Trend System
- Experten
- Guad Bibar
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
UsdJpy Trend System ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde.
Das System basiert auf einer regelbasierten Trendlogik und ist so konzipiert, dass es nur dann aktiv wird, wenn vordefinierte technische Bedingungen erfüllt sind.
Der Expert Advisor verfolgt einen strukturierten Ausführungsansatz und vermeidet aggressives oder unkontrolliertes Handelsverhalten. Er stützt sich nicht auf Mittelwertbildung, Erholungstechniken oder Positionsvervielfachung.
Hauptmerkmale
-
Ausschließlich für USDJPY entwickelt
-
Regelbasierte , trendorientierte Ausführung
-
Verwendet nur Daten von geschlossenen Kerzen (keine Wiederholungslogik)
-
Handelslogik in eine Richtung pro Signal
-
Keine Martingale, kein Raster, kein Hedging
-
Handelseigentum wird über eine magische Zahl kontrolliert
-
Kompatibel mit Strategy Tester
Markt-Ereignis-Awareness
Das System enthält Tools zur Überwachung von geplanten Ereignissen, wie z.B.:
-
Anzeige anstehender Marktereignisse auf dem Chart
-
Optionale visuelle Markierungen und Warnungen für das Timing von Ereignissen
Diese Funktionen dienen der Information und dem Situationsbewusstsein und implizieren keine Vorhersage oder garantiertes Verhalten im Zusammenhang mit Nachrichtenereignissen.
Risiko- und Handelskontrolle
-
Benutzerkonfigurierbare Parameter für Positionsgröße und Risiko
-
Keine erzwungene Aufzinsung oder versteckte Geldverwaltungslogik
-
Entwickelt, um das Risiko zu begrenzen, indem nur gehandelt wird, wenn die Bedingungen übereinstimmen
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Das Marktverhalten ändert sich, und kein automatisiertes System kann Ergebnisse garantieren.
Empfohlene Verwendung
-
Symbol: USDJPY
-
Zeitrahmen: wie in den Eingabeparametern definiert
-
Broker: ECN oder Standard-Broker mit stabiler Ausführung
-
VPS empfohlen für ununterbrochenen Betrieb
Wichtige Hinweise
-
Dieses Produkt garantiert keine Gewinne
-
Die Leistung hängt von den Marktbedingungen und den Benutzereinstellungen ab
-
Demo-Tests werden vor dem Live-Einsatz dringend empfohlen
-
Angemessenes Risikomanagement ist unerlässlich
Unterstützung
Bei Fragen zur Einrichtung oder Konfiguration wenden Sie sich bitte über das MQL5-Nachrichtensystem an uns.