UsdJpy Trend System ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde.

Das System basiert auf einer regelbasierten Trendlogik und ist so konzipiert, dass es nur dann aktiv wird, wenn vordefinierte technische Bedingungen erfüllt sind.

Der Expert Advisor verfolgt einen strukturierten Ausführungsansatz und vermeidet aggressives oder unkontrolliertes Handelsverhalten. Er stützt sich nicht auf Mittelwertbildung, Erholungstechniken oder Positionsvervielfachung.

Hauptmerkmale

Ausschließlich für USDJPY entwickelt

Regelbasierte , trendorientierte Ausführung

Verwendet nur Daten von geschlossenen Kerzen (keine Wiederholungslogik)

Handelslogik in eine Richtung pro Signal

Keine Martingale, kein Raster, kein Hedging

Handelseigentum wird über eine magische Zahl kontrolliert

Kompatibel mit Strategy Tester

Markt-Ereignis-Awareness

Das System enthält Tools zur Überwachung von geplanten Ereignissen, wie z.B.:

Anzeige anstehender Marktereignisse auf dem Chart

Optionale visuelle Markierungen und Warnungen für das Timing von Ereignissen

Diese Funktionen dienen der Information und dem Situationsbewusstsein und implizieren keine Vorhersage oder garantiertes Verhalten im Zusammenhang mit Nachrichtenereignissen.

Risiko- und Handelskontrolle

Benutzerkonfigurierbare Parameter für Positionsgröße und Risiko

Keine erzwungene Aufzinsung oder versteckte Geldverwaltungslogik

Entwickelt, um das Risiko zu begrenzen, indem nur gehandelt wird, wenn die Bedingungen übereinstimmen

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Das Marktverhalten ändert sich, und kein automatisiertes System kann Ergebnisse garantieren.

Empfohlene Verwendung

Symbol: USDJPY

Zeitrahmen: wie in den Eingabeparametern definiert

Broker: ECN oder Standard-Broker mit stabiler Ausführung

VPS empfohlen für ununterbrochenen Betrieb

Wichtige Hinweise

Dieses Produkt garantiert keine Gewinne

Die Leistung hängt von den Marktbedingungen und den Benutzereinstellungen ab

Demo-Tests werden vor dem Live-Einsatz dringend empfohlen

Angemessenes Risikomanagement ist unerlässlich

Unterstützung

Bei Fragen zur Einrichtung oder Konfiguration wenden Sie sich bitte über das MQL5-Nachrichtensystem an uns.