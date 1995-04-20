Micro M and Micro W patterns Pro m
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.7
- Aktivierungen: 12
Crypto_Forex Indikator „Micro M und Micro W Muster Pro“ für MT4, kein Nachzeichnen, keine Verzögerung.
- Der Indikator „Micro M und Micro W Muster Pro“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price-Action-Trading.
- Der Indikator erkennt Micro-M- und Micro-W-Muster im Chart:
- Bullisches Micro-W-Muster: Blauer Pfeil im Chart (siehe Abbildungen).
- Bärisches Micro-M-Muster: Roter Pfeil im Chart (siehe Abbildungen).
- Mit integrierten PC- und Mobilbenachrichtigungen.
- Der Indikator „Micro M und Micro W Muster Pro“ eignet sich hervorragend zur Kombination mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.
- Kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.
- Dieser Indikator ist ideal zur Erkennung von Trendwechseln oder dem Ende von Trendkorrekturen.
- Der Indikator verfügt über eine Informationsanzeige: Er zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des jeweiligen Währungspaares an.
- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.
- Die Infoanzeige kann an jeder Ecke des Charts platziert werden:
0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf dieser MQL5-Website angeboten wird.