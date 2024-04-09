This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called Market Analysis. After purchase, send us a message and you could get it for FREE as a BONUS!





Trend Swing ist ein professioneller Indikator, der von Grund auf von unserem internen Entwicklungsteam entwickelt wurde. Dieser Indikator ist sehr ausgeklügelt, da Sie die Einstiegskursebenen mit Kauf- und Verkaufssignalen in Echtzeit sehen können!

Er zeichnet automatisch die Take-Profit-Zonen entlang Ihres Stop-Loss, was ihn für jeden Trader extrem einfach zu bedienen macht!



Trend Swing hinkt nicht hinterher und malt nicht nach!

Dieser Indikator ist ein benutzerdefinierter Oszillator, der auf mehreren Bestätigungsfiltern wie der Analyse von Preiswellen, gleitenden Durchschnitten und Crossovers basiert. Er ist in der Lage, schnelle Trendumkehrungen mit extremer Präzision zu bestimmen! Daher kann Trend Swing als echter Scalper auf den kleineren Zeitrahmen wie M1 und höher eingesetzt werden. Wenn Sie eher ein Daytrader sind, können Sie auf dem M30-Zeitrahmen und höher handeln! Diese Vorteile machen Trend Swing zu einer Komplettlösung für Trader, die zuverlässige Signale erhalten möchten!



Warum Trend Swing?

Im Gegensatz zu anderen nachlaufenden Oszillatoren wird Trend Swing nie nachlaufen oder sich neu färben.

Funktioniert bei Forex, Metallen, Indizes und Kryptowährungen.

Funktioniert auf jedem Zeitrahmen.

Bullische (lila) und bärische (gelb) Crossovers am unteren Rand Ihres Charts .



. Kauf- (lila) und Verkaufspfeile (gelb) in der Mitte Ihres Charts .

. Einstiegskursniveau für beide Signale.

3 verschiedene Take-Profit-Levels.

Zeigt das Erreichen des Take-Profits in Echtzeit an.

Zeigt das Erreichen des Stop Loss in Echtzeit an.

Push-Benachrichtigung per Telefon.

E-Mail-Benachrichtigungsalarm.

Tonalarm in Ihrem MT4-Terminal.

Option zum Ein- und Ausschalten der Einstiegskursebenen und Gewinnmitnahmen.

Empfehlung



Forex-Paare: M30 & H1 für Devisenpaare.

für Devisenpaare. Metalle: M1 und M30 für den XAUUSD (Gold).

für den XAUUSD (Gold). Indizes: M15 für NAS100.

für NAS100. Kryptowährungen: M1 & M5 für Bitcoin.