Trend Swing

4.55

Trend Swing ist ein professioneller Indikator, der von Grund auf von unserem internen Entwicklungsteam entwickelt wurde. Dieser Indikator ist sehr ausgeklügelt, da Sie die Einstiegskursebenen mit Kauf- und Verkaufssignalen in Echtzeit sehen können!
Er zeichnet automatisch die Take-Profit-Zonen entlang Ihres Stop-Loss, was ihn für jeden Trader extrem einfach zu bedienen macht!

Trend Swing hinkt nicht hinterher und malt nicht nach!

Dieser Indikator ist ein benutzerdefinierter Oszillator, der auf mehreren Bestätigungsfiltern wie der Analyse von Preiswellen, gleitenden Durchschnitten und Crossovers basiert. Er ist in der Lage, schnelle Trendumkehrungen mit extremer Präzision zu bestimmen! Daher kann Trend Swing als echter Scalper auf den kleineren Zeitrahmen wie M1 und höher eingesetzt werden. Wenn Sie eher ein Daytrader sind, können Sie auf dem M30-Zeitrahmen und höher handeln! Diese Vorteile machen Trend Swing zu einer Komplettlösung für Trader, die zuverlässige Signale erhalten möchten!

Warum Trend Swing?

  • Im Gegensatz zu anderen nachlaufenden Oszillatoren wird Trend Swing nie nachlaufen oder sich neu färben.
  • Funktioniert bei Forex, Metallen, Indizes und Kryptowährungen.
  • Funktioniert auf jedem Zeitrahmen.
  • Bullische (lila) und bärische (gelb) Crossovers am unteren Rand Ihres Charts.
  • Kauf- (lila) und Verkaufspfeile (gelb) in der Mitte Ihres Charts.
  • Einstiegskursniveau für beide Signale.
  • 3 verschiedene Take-Profit-Levels.
  • Zeigt das Erreichen des Take-Profits in Echtzeit an.
  • Zeigt das Erreichen des Stop Loss in Echtzeit an.
  • Push-Benachrichtigung per Telefon.
  • E-Mail-Benachrichtigungsalarm.
  • Tonalarm in Ihrem MT4-Terminal.
  • Option zum Ein- und Ausschalten der Einstiegskursebenen und Gewinnmitnahmen.

Empfehlung

  • Forex-Paare: M30 & H1 für Devisenpaare.
  • Metalle: M1 und M30 für den XAUUSD (Gold).
  • Indizes: M15 für NAS100.
  • Kryptowährungen: M1 & M5 für Bitcoin.
Dies sind nur unsere Empfehlungen. Das bedeutet aber nicht, dass Sie auf diese Zeitrahmen beschränkt sind. Sie können auch andere Zeitrahmen erkunden, das Potenzial dieses Indikators ist unbegrenzt!
Ridlo Widyanto
26
Ridlo Widyanto 2025.01.17 17:43 
 

Very good indicators with the best support!

Tony Gregg
816
Tony Gregg 2024.05.21 22:54 
 

Nice indicator!

iambeley
22
iambeley 2024.05.20 06:00 
 

This indicator is easy to use . Thumbs up

SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indikatoren
WPR nach Profil, oder WPR für Fachleute Geo_WprPro ist einer der bekanntesten Währungsprofilindikatoren. Er zeigt gleichzeitig zwei WPR-Indikatoren mit unterschiedlichen Parametern in Matrixform auf allen Zeitrahmen mehrerer Währungspaare an, die das Währungsprofil bilden. In der Beschreibung heißt es : " Der WPR ist ein Frühindikator, der dem Kurschart oft vorausgeht. Der Oszillator erreicht häufig Extremwerte vor der Kursumkehr, als ob er dieses Ereignis vorwegnehmen würde: Er bildet fast imme
XFlow4
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
XFlow zeigt einen expandierenden Preiskanal, der hilft, den Trend und die Momente seiner Umkehrung zu bestimmen. Wird auch bei der Begleitung von Trades verwendet, um Take-Profit/Stop-Loss und Mittelwerte festzulegen. Es hat praktisch keine Parameter und ist sehr einfach zu bedienen - geben Sie einfach den für Sie wichtigen Moment der Geschichte an und der Indikator berechnet den Preiskanal. ANGEZEIGTE LINIEN ROTATE ist eine dicke, durchgezogene Linie. Das Zentrum der allgemeinen Rotation des P
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Boba Binary
Anthonius Soruh
5 (1)
Indikatoren
Ergebnis auf https://t.me/BonosuProBinary ansehen Paar : Alle Forex-Paare Zeitrahmen : M1 Abgelaufen : 1-2 Minuten Trade Time Einmal pro Tag Backtester, Alert verfügbar Durchschnittliche Signale Generieren Sie 5 - 20 Signale für alle Paare pro Tag Broker Zeitzone GMT+3 Standardeinstellung [Beispiel Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Unterstützte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Unterstützung Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot,
Cota Binary
Anthonius Soruh
5 (2)
Indikatoren
Ergebnis auf https://t.me/BonosuProBinary ansehen Paar : Alle Forex-Paare Zeitrahmen : M1 Abgelaufen : 1-2 Minuten Trade Time Einmal pro Tag Backtester, Alert verfügbar Durchschnittliche Signale Generieren Sie 5 - 20 Signale für alle Paare pro Tag Broker Zeitzone GMT+3 Standardeinstellung [Beispiel Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Unterstützte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Unterstützung Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot,
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
OverBought OverSold Average Level Dashboard
Pearly Gianan
Indikatoren
Dies ist ein Dashboard-Indikator, der das durchschnittliche Niveau jedes ausgewählten Währungspaares anzeigt, das gefiltert wird und uns ein Signal für überkauft (>=90%) oder wenn der Preis an der extremen Spitze über 90 liegt, und/oder überverkauft (<=10%) oder wenn der Preis an der extremen Spitze unter 10 liegt, gibt. Für die Berechnung werden die Standardperioden des Relative Strength Index (2 und 9) auf drei verschiedene höhere Zeitrahmen (H4, D1 und W1) angewendet. Dies ändert sich auc
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indikatoren
Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Pre
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Night Ghost - Pfeilanzeige für binäre Optionen. Dies ist ein zuverlässiger Assistent für Sie in der Zukunft! - Kein Neuzeichnen auf dem Diagramm -Funktioniert hervorragend bei allen Währungspaaren! - Anzeigegenauigkeit bis zu 90 % (besonders nachts) -Keine lange Einrichtung erforderlich (perfekt für binäre Optionen eingerichtet) - Keine späten Signale - Das Erscheinen eines Signals auf der aktuellen Kerze -Perfekt für die M1-Periode (nicht mehr!) - Augenfreundliche Kerzenfarbe (Rot un
Order Blocks ICT Multi TF MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Han
Binary Smart System
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
**Vorstellung des Binary Smart Systems: Ihr ultimativer Handelsbegleiter** Das Binary Smart System ist nicht nur ein Indikator; es ist ein ausgeklügeltes Handelswerkzeug, das sorgfältig entwickelt wurde, um Händlern eine punktgenaue Genauigkeit und rechtzeitige Signale in verschiedenen Märkten zu bieten. Aufgebaut auf einer Grundlage aus hochmodernen Algorithmen und einer umfassenden Sammlung von technischen Indikatoren ist dieses System der Schlüssel, um Handelserfolg zu entfesseln. **Bestan
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Indikatoren
Dieser EA ist eine Erweiterung für den kostenlosen Handelsindikator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 Die Hauptidee ist, Ihre Entscheidung zu unterstützen, entsprechend dem aktuellen Trend zu handeln . Es ist möglich, einen Alarm und eine Push-Benachrichtigung zu konfigurieren, die Sie beim Eintritt in die erste Kerze eines Bullen-/Bärentrends erhalten. Für diese Erweiterung des kostenlosen Indikators ist es nun möglich, die aktuellen Trendinformationen mit anderen Zeit
Sideways Market Statistical Analyzer MT4
Young Ho Seo
4.8 (5)
Indikatoren
Einführung in Sideways Market Analyzer Ein bemerkenswerter Zeitraum mit geringer Volatilität und trendlosen Bewegungen auf dem Finanzmarkt wird als Seitwärtsmarkt bezeichnet. Früher oder später wird die geringe Volatilität zunehmen und der Kurs wird nach dem Seitwärtsmarkt einen Trend aufnehmen. Unter Handelsgesichtspunkten kann ein Seitwärtsmarkt als sehr guter Einstiegszeitpunkt für Händler dienen. Ein Sideways Market ist auch häufig Ausdruck einer Ansammlung von Großaufträgen von Großanlegern
Brilliant Oscillator BOS
Elias Mtwenge
Indikatoren
Liebe Traderinnen und Trader, ich freue mich, Ihnen mein neues Tool namens "Brilliant Oscillator" Indikator vorstellen zu können. Dies ist einer der Indikatoren, der als eigenständiger Indikator verwendet werden kann. WAS ICH AN DIESEM TOOL MAG IST Schnelle und zuverlässige Signale Zweck Der Zweck dieses Tools ist es, sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Händlern zu helfen, den Markt mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu analysieren, sowohl bei bärischen als auch bei bullischen Markttrend
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
XAU Marti
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Holen Sie sich den EA kostenlos Melden Sie sich einfach an und nutzen Sie meinen Broker. Broker Link : https://fbs.partners ?ibl=684451&ibp=26113188 Setfile Hier : https://drive.google.com/file/d/1IetLj8ZC-AehDXQLJCTYfWGn3GB4JgqU/view?usp=sharing MT5 Version Hier : https://www.mql5.com/en/market/product/136467 XAU Marti Die clevere Wahl für Gold- & Forex-Trader - Gewinnpotenzial! Warum dieser EA sich abhebt: RSI-POWERED ENTRIES - Kombiniert die Zuverlässigkeit von RSI-Indikatoren mi
Risk Lot Calculator Dashboard Indicator
Pearly Gianan
Indikatoren
Dies ist ein Dashboard-Indikator, der das automatisch berechnete Risiko-Lot mit dem angegebenen Risikoprozentsatz und den Risikopunkten (Stop Loss) und anderen anzeigt. Die Hauptfunktion dieses Indikators ist es, Ihnen zu helfen, Ihre exakten Scalping-Risikolose und Swing-Risikolose zu berechnen. Außerdem zeigt er die aktiven Trades jedes Paares an, die Sie ausgeführt haben, mit den folgenden Angaben: Art des Trades, Lotgröße, Symbol und Equity (+/-). Außerdem wird der in jedem 5-Minuten-Bar-Tim
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indikatoren
Trend Trading ist ein Indikator, der so weit wie möglich von den Markttrends profitiert, indem er Pullbacks und Breakouts zeitlich festlegt. Sie findet Handelsmöglichkeiten, indem sie analysiert, was der Preis während etablierter Trends tut. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie mit Zuversicht und Effizienz an den Finanzmärkten Profitieren Sie von etablierten Trends, ohne ins Wanken zu geraten Profitable Pullbacks, Ausbrüche und vorze
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Trend Pulse vor, einen einzigartigen und robusten Indikator, der Aufwärts-, Abwärts- und sogar Schwankungstrends erkennen kann! Trend Pulse verwendet einen speziellen Algorithmus, um das Marktrauschen mit echter Präzision herauszufiltern. Wenn sich das aktuelle Symbol seitwärts bewegt, sendet Ihnen Trend Pulse ein Signal, das Sie darauf hinweist, dass es kein guter Zeitpunkt für einen Handel ist. Dieses ausgezeichnete System macht Trend Pulse zu einem der besten Tools für Trade
EA Top G
Mohamed Hassan
4.67 (33)
Experten
Nach dem Kauf, wenn Sie wirklich wie dieser Roboter, können Sie EA Interceptor kostenlos erhalten! Kontaktieren Sie mich für weitere Informationen zu diesem BONUS ! EA TOP G ist ein Multi-Währungs-Expert Advisor , der auf Trendfolge basiert . Er verwendet ein Hedge-System mit einem sehr guten Risikomanagement. Er ist ein idealer Kandidat für CENT-Konten und große Guthaben. Er verwendet ein ausgeklügeltes System, das sich auf Hedge stützt, um sicherzustellen, dass Ihr Konto gut wächst. Er handelt
Trend Punch
Mohamed Hassan
4.79 (24)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Support & Resistance kombiniert wird. Senden Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie erhalten ihn GRATIS als BONUS! Wir stellen Ihnen Trend Punch vor, den revolutionären Forex-Trend-Indikator, der Ihre Art zu handeln verändern wird! Trend Punch wurde entwickelt, um Ihnen während starker Markttrends präzise Kauf- und Verkaufspfeile zu liefern und Ihre Handelse
MBFX Timing
Mohamed Hassan
5 (3)
Indikatoren
Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich privat, um 7 Tage KOSTENLOSES Testen mit EA Forex Proton zu erhalten, wo der Roboter automatisch die Handelswarnungen von MBFX Timing übernimmt! MBFX Timing ist ein Indikator, der von Mostafa Belkhayate, einem der besten Trader der Welt, entwickelt und erstellt wurde. Wir haben uns entschlossen, eine modifizierte Version zu erstellen, die sich an den Indikatoren Stochastic Oscillator und Relative Strength Quality Index orientiert, um Ihr Trading zu verbesser
EA Iron Machine
Mohamed Hassan
4.85 (20)
Experten
Live-Signal: Click here EA Iron Machine ist ein Expert Advisor, der in erster Linie auf der Grundlage wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Wenn der Kurs eine wichtige Unterstützungszone erreicht, löst der Roboter ein Kaufsignal aus. Wenn der Kurs eine wichtige Widerstandszone erreicht, löst er ein Verkaufssignal aus. Dieser EA reagiert empfindlich auf Nachrichtenereignisse, daher sollten Sie auch beim Backtesting bedenken, dass er den Handel in Zeiten wichtiger Nachricht
Scalper System
Mohamed Hassan
Indikatoren
Noch 2 Exemplare zu 65 $, nächster Preis 120 $ Scalper System ist ein benutzerfreundlicher Indikator, der Marktkonsolidierungszonen erkennt und Ausbruchsbewegungen vorwegnimmt. Er ist für den M1- oder M15-Zeitrahmen optimiert und eignet sich am besten für sehr volatile Werte wie Gold (XAUUSD). Obwohl dieses System ursprünglich für den M1- oder M15-Zeitrahmen entwickelt wurde, funktioniert es dank seiner robusten, preisaktionsbasierten Strategie in allen Zeitrahmen gut. Sie können den Indikator
Lux Trend
Mohamed Hassan
5 (7)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Nach dem Kauf, bitte kontaktieren Sie mich, um Ihre Trading-Tipps + weitere Informationen für einen großen Bonus zu erhalten ! Lux Trend ist eine professionelle Strategie, die auf der Verwendung von höheren Hochs und niedrigeren Hochs basiert, um Trendlinienausbrüche zu identifizieren und zu zeichnen! Lux Trend verwendet zwei gleitende Durchschnitte, um die allgemeine Trendrichtung zu bestätigen, bevor der Markt nach hochwertigen Ausbruchschance
Easy Breakout MT5
Mohamed Hassan
4.6 (5)
Indikatoren
Nach dem Kauf können Sie mich gerne kontaktieren, um weitere Details zu erfahren, wie Sie einen Bonusindikator namens VFI erhalten, der sich perfekt mit Easy Breakout kombinieren lässt, um die Konfluenz zu verbessern ! Easy Breakout MT5 ist ein leistungsstarkes Price Action Trading System, das auf einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie ! Dieser Indikator liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale, die auf Ausbrüchen aus w
Easy Breakout
Mohamed Hassan
4.71 (14)
Indikatoren
Nach dem Kauf können Sie mich gerne kontaktieren, um weitere Details zu erfahren, wie Sie einen Bonusindikator namens VFI erhalten, der sich perfekt mit Easy Breakout kombinieren lässt, um die Konfluenz zu verbessern ! Easy Breakout ist ein leistungsfähiges Price Action Trading System, das auf einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie ! Dieser Indikator liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale, die auf Ausbrüchen aus wichtige
Fx Kenji
Mohamed Hassan
5 (5)
Experten
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Wir stellen Ihnen Fx Kenji vor, den ultimativen Expert Advisor für ernsthafte Trader! Fx Ken ji basiert auf einer hochentwickelten Ausbruchsstrategie und wurde von Experten entwickelt, um die Symbole USDCAD, EURGBP und EURUSD zu dominieren . GBPUSD ist ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl! Fx Kenji hat sich in rigorosen Backtests von 2010 bis 2024 mit einer beeindruckenden Modellierungsqualität von 99,90% bewährt und demonstriert damit das herausragend
Break and Retest
Mohamed Hassan
4.24 (21)
Indikatoren
Dieser Indikator platziert nur qualitativ hochwertige Trades, wenn der Markt wirklich zu Ihren Gunsten ist, mit einem klaren Break und Retest. Geduld ist der Schlüssel zu dieser Preisaktionsstrategie! Wenn Sie mehr Alarmsignale pro Tag wünschen, erhöhen Sie die Zahl neben dem Parameter namens: Empfindlichkeit der Unterstützung und des Widerstands. Nach vielen Monaten harter Arbeit und Hingabe sind wir sehr stolz darauf, Ihnen unseren von Grund auf neu entwickelten Break-and-Retest-Preisaktionsin
Trend Forecasting
Mohamed Hassan
4.76 (17)
Indikatoren
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Katana kombiniert wird. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie können Katana GRATIS als BONUS erhalten Nach dem Kauf senden Sie uns eine private Nachricht für Ihre Anweisungen. Der Trendvorhersage-Indikator ist ein sehr einzigartiges und einfaches Werkzeug, das in der Lage ist, Vorhersagen über zukünftige Kursbewegungen auf der Grun
Bull versus Bear
Mohamed Hassan
4.53 (19)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Ihren GRATIS-BONUS erhalten, der in großartiger Kombination mit Bull vs Bear funktioniert! Bull versus Bear ist ein einfach zu bedienender Forex-Indikator, der Händlern klare und genaue Signale gibt, die auf eindeutigen Trendwiederholungen basieren. Vergessen Sie verzögerte Indikatoren oder stundenlanges Starren auf Charts, denn Bull vs Bear biet
Elliot Wave Impulse
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! Anleitung: Hier klicken Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Katana kombiniert wird. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie könnten ihn GRATIS als BONUS erhalten ! Der Elliot-Wellen-Impuls ist ein Muster , das in der Elliott-Wellen-Theorie identifiziert wurde, einer Form der technischen Analyse, die zur Analyse von Finanzmarktzyklen verwendet wird. Die Impulswelle gilt als der stärkst
EA Interceptor
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Experten
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Vollständiger Backtest-Bericht (2010-2024) zum Download verfügbar: Klicken Sie hier Handbuch: Klicken Sie hier EA Interceptor ist ein Expert Advisor, der eine Reversionsstrategie verwendet, indem er in einen Handel einsteigt, wenn der Markt erschöpft ist. Er verwendet ein ausgeklügeltes System, das von 2010 bis 2024 erfolgreich backgetestet worden ist ! Es gibt nicht viele EAs, die einen langen Zeitraum von 2010 bis 2024 ohne Fehler überstehen.
Lux Trend MT5
Mohamed Hassan
Indikatoren
Der Startpreis beträgt $75. Er erhöht sich nach 30 Verkäufen auf $120. Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich bitte, um Ihre Handelstipps + weitere Informationen für einen großartigen Bonus zu erhalten ! Lux Trend ist eine professionelle Strategie, die auf der Verwendung von höheren Hochs und niedrigeren Hochs basiert, um Trendlinienausbrüche zu identifizieren und zu zeichnen! Lux Trend verwendet zwei gleitende Durchschnitte, um die allgemeine Trendrichtung zu bestätigen, bevor der Markt nach ho
Wick Hunter
Mohamed Hassan
Indikatoren
Nach dem Kauf sind Sie berechtigt, EA Forex Proton zu erhalten und es 14 Tage lang völlig kostenlos zu testen! Dieser Roboter automatisiert die Alarme von Wick Hunter! Sind Sie es leid, in die Falle falscher Ausbrüche zu tappen? Wick Hunter ist ein leistungsstarker benutzerdefinierter Indikator, der entwickelt wurde, um Fakeouts zu erkennen und echte Umkehrungen zu identifizieren, bevor die Masse es mitbekommt. Wick Hunter basiert auf der bewährten False Breakout Strategy und hilft Ihnen: Erke
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Experten
Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! EA BLACK LION ist ein Expert Advisor, der die wahre Definition eines Scalper ist, wo es in der Lage ist, echte Divergenz Bewegungen im Forex-Markt zu erkennen. Er ist hoch entwickelt, da er potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungsmuster erkennen kann. Die Echtzeit-Divergenzmuster werden Ihnen visuell auf Ihrem MT4-Chart angezeigt. (Dies ist ein entscheidender Vorteil, da Sie die Strategie direkt vor sich sehen) Es wird ein ausgeklügeltes System verw
