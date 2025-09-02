Smart Breakout Channels MT4

Dieser Indikator zeichnet Ausbruchserkennungszonen, sogenannte “Smart Breakout Channels”, die auf volatilitätsnormalisierten Preisbewegungen basieren. Diese Zonen werden als dynamische Boxen mit Volumen-Overlays dargestellt. Das Tool erkennt temporäre Akkumulations- oder Distributionsbereiche mithilfe einer benutzerdefinierten, normalisierten Volatilitätsberechnung und markiert den Moment, in dem der Preis diese Bereiche nach oben oder unten verlässt. Jeder Kanal stellt eine strukturierte Spanne dar, ergänzt durch Kontext aus Volumen-Delta, Auf-/Ab-Volumen und einer visuellen Gradientenanzeige für den Momentum-Bias.

KONZEPTE

Die Berechnung der normalisierten Preisvolatilität erfolgt durch Messen der Standardabweichung des Preises und das Abbilden auf die Skala [0,1] unter Verwendung der höchsten und niedrigsten Preise über einen definierten Lookback-Zeitraum. Wenn die normalisierte Volatilität ein lokales Tief erreicht und dann zu steigen beginnt, wird eine Box zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis in dieser Zone gezeichnet. Diese Boxen bleiben bestehen, bis der Preis sie überschreitet – entweder mit einem Kerzenschluss (konfigurierbar) oder durch Berührung der Grenze. Volumeninformationen werden als Delta-Balken innerhalb der Box angezeigt und zeigen die Volumenverteilung während des Kanals. Eine visuelle Echtzeitanzeige zeigt die Position des Volumen-Deltas innerhalb der Kanalspanne.

FUNKTIONEN

  • Erkennung und Zeichnen von Ausbruchskanälen auf Basis volatilitätsnormalisierter Preispivots.

  • Optionale verschachtelte Kanäle für mehrere gleichzeitige Zonen oder eine Einzelzonenansicht.

  • Gradientengefüllte Volumenanzeige mit dynamischem Zeiger zur Anzeige der aktuellen Delta-Position in der Box.

  • Drei Volumen-Anzeigemodi: Rohvolumen, vergleichendes Auf-/Ab-Volumen und Delta.

  • Alarme für neue Kanäle und Ausbruchsereignisse.

SCANNER UND ALARME
Nutzer können den Scanner ein- oder ausschalten, um andere Charts schnell zu überwachen.
Der Indikator sendet Signale, wenn Kauf/Verkauf erscheinen und wenn Ausbruchspfeile erscheinen; mit diesen Alarmen (insbesondere beim Einsatz des Scanners) lässt sich die Marktlage leicht erfassen.
VERWENDUNG
Wenden Sie den Indikator auf ein beliebiges Chart an. Eine Ausbruchsbox erscheint, wenn sich die Volatilität ändert und sich eine stabile Spanne bildet. Beobachten Sie den Preis in Bezug auf die Boxgrenzen. Eine Bewegung über die obere Grenze kann auf eine Aufwärtsfortsetzung hindeuten, eine Bewegung unter die untere Grenze auf eine Abwärtsfortsetzung. Die Option “Strong Closes Only” kann zur Signalfilterung verwendet werden.
Beobachten Sie die internen Volumenkerzen, um die Konzentration von Kauf-/Verkaufsaktivität innerhalb der Box zu beurteilen. Die Anzeige rechts kann verwendet werden, um zu interpretieren, ob der Nettodruck vor einem Ausbruch eher nach oben oder unten tendiert.

Alarme können genutzt werden, um Benachrichtigungen über Ausbruchsereignisse zu erhalten, ohne das Chart ständig überwachen zu müssen.



