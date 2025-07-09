Auto Optimized RSI: Professionelle Marktanpassung

Die meisten Trader scheitern, weil sie statische Werkzeuge in einem dynamischen Markt verwenden. Die Verwendung fester RSI-Level wie 70/30 auf jedem Chart ist ein mathematischer Fehler. Wenn Sie nach einem "magischen Pfeil" ohne Logik suchen, ist dieses Tool nicht für Sie geeignet.

Dieses Werkzeug wurde für diejenigen entwickelt, die verstehen, dass Optimierung der einzige Schlüssel zum Überleben im Trading ist.

Standard-Indikatoren berücksichtigen weder das Symbol noch den Zeitrahmen, den Sie handeln. Auto Optimized RSI hingegen führt interne Simulationen auf Basis historischer Daten durch, um die exakten Level zu finden, an denen der Preis in der jüngsten Vergangenheit tatsächlich drehte. Es rät nicht – es kalkuliert.

Technische Überlegenheit:

Selbstadaptive Logik: Berechnet Kauf- und Verkaufszonen basierend auf der aktuellen Marktvolatilität automatisch neu.

Mathematischer Beweis: Zeigt Echtzeit-Performance-Kennzahlen (Win-Rate, Drawdown, durchschnittlicher Gewinn/Verlust) direkt im Chart an. Sehen Sie die Belege, bevor Sie den Trade eingehen.

Rauschfilterung: Im Gegensatz zu "schönen" Indikatoren, die ihre Signale im Nachhinein ändern (Repainting), ist dieser Algorithmus darauf ausgelegt, hochwahrscheinliche Umkehrpunkte durch optimierte Schwellenwerte zu erfassen.

Klar & Professionell: Kein überladener Chart. Nur präzise Signalpfeile und die Daten, die Sie für fundierte Entscheidungen benötigen.

💡 PRO-TRADER-BONUS: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um einen kostenlosen Expert Advisor (EA) zu erhalten, der auf dieser Logik basiert, sowie meine persönlichen Tipps zur Maximierung des Potenzials dieses Tools!