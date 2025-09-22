Delta Fusion Pro
- Indikatoren
- Francesco Secchi
- Version: 8.0
- Aktualisiert: 6 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel
Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren.
Hauptmerkmale
Intelligentes Auto-Tuning-System
Passt alle Parameter automatisch an basierend auf:
- Instrumenttyp (Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Aktien)
- Operativer Zeitrahmen
- Marktvolatilität (ATR)
- Jüngstes Durchschnittsvolumen
Keine manuelle Konfiguration für weniger erfahrene Trader – der Indikator kalibriert sich selbst!
Funktionalitäten
- NetDelta und kumulatives Delta
- Differenz zwischen aggressiven Ask/Bid-Volumen mit anpassbarer EMA-Glättung
- Echtzeit-Darstellung des Richtungsdrucks
- Anpassbare Histogrammfarben (Kauf/Verkauf)
- Preis-/Volumen-Divergenzen
- Automatische Erkennung regulärer und versteckter Divergenzen
- Stärke-Klassifizierung: Stark/Mittel/Schwach
- Erweiterte Filter: Volumenbestätigung, Trend, Zeitabstand
- Grafische Signale mit farbigen Pfeilen
- Markt-Imbalance
- Identifiziert signifikante Ask/Bid-Ungleichgewichte (konfigurierbares Verhältnis)
- Mindestvolumenschwelle zur Validierung
- Farbige Punkte im Chart (bullisch/bärisch)
- Infusion Volume
- Erkennt ungewöhnliche Volumenspitzen im Vergleich zum Durchschnitt
- Anpassbarer Multiplikator und Zeitraum
- Hebt institutionelle Eingriffe und Volumen-Climax hervor
- Splash Signal
- Grafische Darstellung von Volumenspitzen
- Wingdings-Symbole über/unter den Kerzen
- Signal wird bei Kerzenschluss generiert (kein Repainting)
- Anpassbarer Offset und Größe
- POC Delta (Point of Control)
- Berechnung des Preises mit höchster Delta-Konzentration
- Automatische Methoden: Freedman-Diaconis oder ATR
- Horizontale Linie + optionale Zone
- Dynamische Aktualisierung während der Sitzung
- Delta Profile
- Volumenprofil basierend auf aggressivem Delta
- Modi: Netto-Delta oder Absolut
- Konfigurierbare linke/rechte Verankerung
- Hervorhebung der Top-N bedeutendsten Levels
- Farbige Rechtecke proportional zur Intensität
- VWAP Delta
- Volumengewichteter Durchschnittspreis auf aggressiven Volumen
- Drei Berechnungsmodi:
- NET_DELTA_WEIGHTED: Nur Netto-Delta
- NET_ALL_VWAP: Ask + Bid mit Richtung
- NET_AVG_BUY_SELL: Durchschnitt VWAP Kauf/Verkauf
- Separate Linien für Kauf, Verkauf und Netto
Interaktive Panels
- Kontrollpanel (UCP)
Echtzeit-ON/OFF-Steuerung aller Funktionen:
- Delta Profile
- POC Delta
- VWAP Net
- Divergenzen
- Imbalance
- Infusion
- Splash
Verschiebbar – frei auf dem Chart positionierbar mit Farbindikatoren (Blau = ON / Grau = OFF).
Panel Kauf-/Verkaufsprozente
- Zeigt % aggressiver Kauf- und Verkaufsvolumen
- Dynamische Farbe (grün, wenn Kauf > Verkauf)
- Anpassbare Textvorlage
- Multi-Timeframe-Stärkepanel
- Aggregierte Analyse auf aktuellem TF + M15 + H1 + H4
- Fortschreitende grafische Leiste mit Klassifizierung (Stark/Mittel/Schwach)
- Detaillierte Tooltip-Werte pro Zeitrahmen
- Optimiertes Cache-System für Leistung
Konfigurierbare Parameter
- Session Reset: Anpassbare Sitzungsstartzeit
- Smooth Period: EMA-Filter für kumulatives Delta (Standard: 10)
- Divergenzen: 7 erweiterte Parameter (Swing, Schwellen, Trend-/Volumenfilter)
- Imbalance: Verhältnis und Mindestvolumen
- Infusion/Splash: Zeitraum und Multiplikator
- POC: Berechnungsmethode, Zone, Snap-to-Tick
- Delta Profile: Bins, Top N, Breite, Farben
- VWAP: Berechnungsmodus, Linienfarben, Stil
- Panels: Positionen, Schriftgröße, Farben, Vorlage
Operative Vorteile
- Identifizierung institutioneller Zonen über POC und Delta Profile
- Vorhersage von Umkehrungen mit Multi-Bestätigung-Divergenzen
- Bestätigung von Ausbrüchen mit Imbalance und Infusion
- Echtzeit-Sentiment mit Kauf-/Verkaufspanels und MTF
- Kontextanpassung dank interaktivem Panel
- Keine Verzögerung bei bestätigten Signalen (kein Repainting bei Splash)
- Vollständige Anpassung von Farben, Schwellen und Visualisierungen
Zielgruppe
- Intraday-Trader auf Forex, Indizes, Krypto, Rohstoffe
- Scalper und Daytrader mit Bedarf an fortgeschrittener Volumenanalyse
- Diskretionäre Trader, die Multi-Signal-Bestätigung suchen
- Anfänger: Mit aktivem Auto-Tuning kalibriert sich der Indikator selbst
- Experten: Vollständige Kontrolle über erweiterte Parameter
Technische Anforderungen
- Plattform: MetaTrader 4
- Zeitrahmen: Alle (optimiert für M1–H4)
- Instrumente: Forex, Indizes, Krypto, Rohstoffe, Aktien
- Ressourcen: Leicht und optimiert (intelligenter Cache, Berechnungen on-demand)
Komplette Dokumentation
Das detaillierte technische Handbuch, Best Practices und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jede Funktion sind nach dem Kauf verfügbar, indem Sie den Verkäufer direkt über private Nachricht auf MQL5 kontaktieren.
Haftungsausschluss
Delta Fusion Pro ist ein analytisches Werkzeug zur Unterstützung der Handelsaktivität. Es stellt keine Handlungsempfehlung oder Leistungsgarantie dar. Der Benutzer ist allein verantwortlich für Handelsentscheidungen. Erfordert technisches Wissen und angemessenes Risikomanagement.
Verwandeln Sie Ihr Intraday-Trading mit professioneller Order-Flow-Analyse!
