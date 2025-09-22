Delta Fusion Pro

Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel


Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren.

Hauptmerkmale

Intelligentes Auto-Tuning-System
Passt alle Parameter automatisch an basierend auf:

  • Instrumenttyp (Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Aktien)
  • Operativer Zeitrahmen
  • Marktvolatilität (ATR)
  • Jüngstes Durchschnittsvolumen

Keine manuelle Konfiguration für weniger erfahrene Trader – der Indikator kalibriert sich selbst!

Funktionalitäten

  1. NetDelta und kumulatives Delta
  • Differenz zwischen aggressiven Ask/Bid-Volumen mit anpassbarer EMA-Glättung
  • Echtzeit-Darstellung des Richtungsdrucks
  • Anpassbare Histogrammfarben (Kauf/Verkauf)
  1. Preis-/Volumen-Divergenzen
  • Automatische Erkennung regulärer und versteckter Divergenzen
  • Stärke-Klassifizierung: Stark/Mittel/Schwach
  • Erweiterte Filter: Volumenbestätigung, Trend, Zeitabstand
  • Grafische Signale mit farbigen Pfeilen
  1. Markt-Imbalance
  • Identifiziert signifikante Ask/Bid-Ungleichgewichte (konfigurierbares Verhältnis)
  • Mindestvolumenschwelle zur Validierung
  • Farbige Punkte im Chart (bullisch/bärisch)
  1. Infusion Volume
  • Erkennt ungewöhnliche Volumenspitzen im Vergleich zum Durchschnitt
  • Anpassbarer Multiplikator und Zeitraum
  • Hebt institutionelle Eingriffe und Volumen-Climax hervor
  1. Splash Signal
  • Grafische Darstellung von Volumenspitzen
  • Wingdings-Symbole über/unter den Kerzen
  • Signal wird bei Kerzenschluss generiert (kein Repainting)
  • Anpassbarer Offset und Größe
  1. POC Delta (Point of Control)
  • Berechnung des Preises mit höchster Delta-Konzentration
  • Automatische Methoden: Freedman-Diaconis oder ATR
  • Horizontale Linie + optionale Zone
  • Dynamische Aktualisierung während der Sitzung
  1. Delta Profile
  • Volumenprofil basierend auf aggressivem Delta
  • Modi: Netto-Delta oder Absolut
  • Konfigurierbare linke/rechte Verankerung
  • Hervorhebung der Top-N bedeutendsten Levels
  • Farbige Rechtecke proportional zur Intensität
  1. VWAP Delta
  • Volumengewichteter Durchschnittspreis auf aggressiven Volumen
  • Drei Berechnungsmodi:
    • NET_DELTA_WEIGHTED: Nur Netto-Delta
    • NET_ALL_VWAP: Ask + Bid mit Richtung
    • NET_AVG_BUY_SELL: Durchschnitt VWAP Kauf/Verkauf
  • Separate Linien für Kauf, Verkauf und Netto

Interaktive Panels

  1. Kontrollpanel (UCP)
    Echtzeit-ON/OFF-Steuerung aller Funktionen:
  • Delta Profile
  • POC Delta
  • VWAP Net
  • Divergenzen
  • Imbalance
  • Infusion
  • Splash

Verschiebbar – frei auf dem Chart positionierbar mit Farbindikatoren (Blau = ON / Grau = OFF).

Panel Kauf-/Verkaufsprozente

  • Zeigt % aggressiver Kauf- und Verkaufsvolumen
  • Dynamische Farbe (grün, wenn Kauf > Verkauf)
  • Anpassbare Textvorlage
  1. Multi-Timeframe-Stärkepanel
  • Aggregierte Analyse auf aktuellem TF + M15 + H1 + H4
  • Fortschreitende grafische Leiste mit Klassifizierung (Stark/Mittel/Schwach)
  • Detaillierte Tooltip-Werte pro Zeitrahmen
  • Optimiertes Cache-System für Leistung

Konfigurierbare Parameter

  • Session Reset: Anpassbare Sitzungsstartzeit
  • Smooth Period: EMA-Filter für kumulatives Delta (Standard: 10)
  • Divergenzen: 7 erweiterte Parameter (Swing, Schwellen, Trend-/Volumenfilter)
  • Imbalance: Verhältnis und Mindestvolumen
  • Infusion/Splash: Zeitraum und Multiplikator
  • POC: Berechnungsmethode, Zone, Snap-to-Tick
  • Delta Profile: Bins, Top N, Breite, Farben
  • VWAP: Berechnungsmodus, Linienfarben, Stil
  • Panels: Positionen, Schriftgröße, Farben, Vorlage

Operative Vorteile

  • Identifizierung institutioneller Zonen über POC und Delta Profile
  • Vorhersage von Umkehrungen mit Multi-Bestätigung-Divergenzen
  • Bestätigung von Ausbrüchen mit Imbalance und Infusion
  • Echtzeit-Sentiment mit Kauf-/Verkaufspanels und MTF
  • Kontextanpassung dank interaktivem Panel
  • Keine Verzögerung bei bestätigten Signalen (kein Repainting bei Splash)
  • Vollständige Anpassung von Farben, Schwellen und Visualisierungen

Zielgruppe

  • Intraday-Trader auf Forex, Indizes, Krypto, Rohstoffe
  • Scalper und Daytrader mit Bedarf an fortgeschrittener Volumenanalyse
  • Diskretionäre Trader, die Multi-Signal-Bestätigung suchen
  • Anfänger: Mit aktivem Auto-Tuning kalibriert sich der Indikator selbst
  • Experten: Vollständige Kontrolle über erweiterte Parameter

Technische Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 4
  • Zeitrahmen: Alle (optimiert für M1–H4)
  • Instrumente: Forex, Indizes, Krypto, Rohstoffe, Aktien
  • Ressourcen: Leicht und optimiert (intelligenter Cache, Berechnungen on-demand)

Komplette Dokumentation

Das detaillierte technische Handbuch, Best Practices und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jede Funktion sind nach dem Kauf verfügbar, indem Sie den Verkäufer direkt über private Nachricht auf MQL5 kontaktieren.

Haftungsausschluss

Delta Fusion Pro ist ein analytisches Werkzeug zur Unterstützung der Handelsaktivität. Es stellt keine Handlungsempfehlung oder Leistungsgarantie dar. Der Benutzer ist allein verantwortlich für Handelsentscheidungen. Erfordert technisches Wissen und angemessenes Risikomanagement.

Verwandeln Sie Ihr Intraday-Trading mit professioneller Order-Flow-Analyse!


Auswahl:
vincenzo1964
1094
vincenzo1964 2025.12.29 00:09 
 

buonasera, ho appena acquistato il tuo indicatore e vorrei avere maggiori informazioni sui parametri da usare per avere leggibile i volume profile che vedo in foto e la linea vwap, grazie

XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.10.17 08:25 
 

Delta Fusion Pro is a powerful all-in-one volume analysis tool for FX traders, combining divergence, VWAPs, market profiles, POC, market imbalance, and more. It lets MetaTrader 4 compete with TradingView and other advanced platforms, revealing market dynamics that price charts alone can’t show. The author is highly skilled in programming, has deep FX knowledge, and is a friendly, approachable professional. Ideal for scalpers and short-term traders, it provides a clear view of real-time market pressure to spot potential entries and exits with confidence.

Francesco Secchi
376
Antwort vom Entwickler Francesco Secchi 2025.10.18 16:10
Thank you for your amazing review!
We’re glad Delta Fusion Pro delivers the advanced volume and order flow tools you need—divergences, VWAP, POC, profiles, and more—all in one place. Your feedback confirms our mission: give MT4 traders the clarity and confidence usually found only on premium platforms.
Happy trading, and thank you for recommending us!
Antwort auf eine Rezension