Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel



Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren.

Hauptmerkmale

Intelligentes Auto-Tuning-System

Passt alle Parameter automatisch an basierend auf:

Instrumenttyp (Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Aktien)

Operativer Zeitrahmen

Marktvolatilität (ATR)

Jüngstes Durchschnittsvolumen

Keine manuelle Konfiguration für weniger erfahrene Trader – der Indikator kalibriert sich selbst!

Funktionalitäten

NetDelta und kumulatives Delta

Differenz zwischen aggressiven Ask/Bid-Volumen mit anpassbarer EMA-Glättung

Echtzeit-Darstellung des Richtungsdrucks

Anpassbare Histogrammfarben (Kauf/Verkauf)

Preis-/Volumen-Divergenzen

Automatische Erkennung regulärer und versteckter Divergenzen

Stärke-Klassifizierung: Stark/Mittel/Schwach

Erweiterte Filter: Volumenbestätigung, Trend, Zeitabstand

Grafische Signale mit farbigen Pfeilen

Markt-Imbalance

Identifiziert signifikante Ask/Bid-Ungleichgewichte (konfigurierbares Verhältnis)

Mindestvolumenschwelle zur Validierung

Farbige Punkte im Chart (bullisch/bärisch)

Infusion Volume

Erkennt ungewöhnliche Volumenspitzen im Vergleich zum Durchschnitt

Anpassbarer Multiplikator und Zeitraum

Hebt institutionelle Eingriffe und Volumen-Climax hervor

Splash Signal

Grafische Darstellung von Volumenspitzen

Wingdings-Symbole über/unter den Kerzen

Signal wird bei Kerzenschluss generiert (kein Repainting)

Anpassbarer Offset und Größe

POC Delta (Point of Control)

Berechnung des Preises mit höchster Delta-Konzentration

Automatische Methoden: Freedman-Diaconis oder ATR

Horizontale Linie + optionale Zone

Dynamische Aktualisierung während der Sitzung

Delta Profile

Volumenprofil basierend auf aggressivem Delta

Modi: Netto-Delta oder Absolut

Konfigurierbare linke/rechte Verankerung

Hervorhebung der Top-N bedeutendsten Levels

Farbige Rechtecke proportional zur Intensität

VWAP Delta

Volumengewichteter Durchschnittspreis auf aggressiven Volumen

Drei Berechnungsmodi: NET_DELTA_WEIGHTED: Nur Netto-Delta NET_ALL_VWAP: Ask + Bid mit Richtung NET_AVG_BUY_SELL: Durchschnitt VWAP Kauf/Verkauf

Separate Linien für Kauf, Verkauf und Netto

Interaktive Panels

Kontrollpanel (UCP)

Echtzeit-ON/OFF-Steuerung aller Funktionen:

Delta Profile

POC Delta

VWAP Net

Divergenzen

Imbalance

Infusion

Splash

Verschiebbar – frei auf dem Chart positionierbar mit Farbindikatoren (Blau = ON / Grau = OFF).

Panel Kauf-/Verkaufsprozente

Zeigt % aggressiver Kauf- und Verkaufsvolumen

Dynamische Farbe (grün, wenn Kauf > Verkauf)

Anpassbare Textvorlage

Multi-Timeframe-Stärkepanel

Aggregierte Analyse auf aktuellem TF + M15 + H1 + H4

Fortschreitende grafische Leiste mit Klassifizierung (Stark/Mittel/Schwach)

Detaillierte Tooltip-Werte pro Zeitrahmen

Optimiertes Cache-System für Leistung

Konfigurierbare Parameter

Session Reset: Anpassbare Sitzungsstartzeit

Smooth Period: EMA-Filter für kumulatives Delta (Standard: 10)

Divergenzen: 7 erweiterte Parameter (Swing, Schwellen, Trend-/Volumenfilter)

Imbalance: Verhältnis und Mindestvolumen

Infusion/Splash: Zeitraum und Multiplikator

POC: Berechnungsmethode, Zone, Snap-to-Tick

Delta Profile: Bins, Top N, Breite, Farben

VWAP: Berechnungsmodus, Linienfarben, Stil

Panels: Positionen, Schriftgröße, Farben, Vorlage

Operative Vorteile

Identifizierung institutioneller Zonen über POC und Delta Profile

Vorhersage von Umkehrungen mit Multi-Bestätigung-Divergenzen

Bestätigung von Ausbrüchen mit Imbalance und Infusion

Echtzeit-Sentiment mit Kauf-/Verkaufspanels und MTF

Kontextanpassung dank interaktivem Panel

Keine Verzögerung bei bestätigten Signalen (kein Repainting bei Splash)

Vollständige Anpassung von Farben, Schwellen und Visualisierungen

Zielgruppe

Intraday-Trader auf Forex, Indizes, Krypto, Rohstoffe

Scalper und Daytrader mit Bedarf an fortgeschrittener Volumenanalyse

Diskretionäre Trader, die Multi-Signal-Bestätigung suchen

Anfänger: Mit aktivem Auto-Tuning kalibriert sich der Indikator selbst

Experten: Vollständige Kontrolle über erweiterte Parameter

Technische Anforderungen

Plattform: MetaTrader 4

Zeitrahmen: Alle (optimiert für M1–H4)

Instrumente: Forex, Indizes, Krypto, Rohstoffe, Aktien

Ressourcen: Leicht und optimiert (intelligenter Cache, Berechnungen on-demand)

Komplette Dokumentation

Das detaillierte technische Handbuch, Best Practices und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jede Funktion sind nach dem Kauf verfügbar, indem Sie den Verkäufer direkt über private Nachricht auf MQL5 kontaktieren.

Haftungsausschluss

Delta Fusion Pro ist ein analytisches Werkzeug zur Unterstützung der Handelsaktivität. Es stellt keine Handlungsempfehlung oder Leistungsgarantie dar. Der Benutzer ist allein verantwortlich für Handelsentscheidungen. Erfordert technisches Wissen und angemessenes Risikomanagement.

Verwandeln Sie Ihr Intraday-Trading mit professioneller Order-Flow-Analyse!