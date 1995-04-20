Scalping Channel Pro mr
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator „Scalping Channel Pro“ für MT4.
- Scalping Channel Pro verwendet ATR-basierte Volatilitätsgrenzen.
- Ideal für Scalping-Trading:
- Positionieren Sie über eine Pending-Limit-Order auf der Mittellinie.
- Kaufen Sie bullische Positionen, wenn ein stetiger blauer Aufwärtskanal sichtbar ist und mindestens eine Kerze über der oberen Grenze geschlossen hat (siehe Abbildungen).
- Kaufen Sie bärische Positionen, wenn ein stetiger roter Abwärtskanal sichtbar ist und mindestens eine Kerze unter der unteren Grenze geschlossen hat (siehe Abbildungen).
- Der Indikator verfügt über eine Infoanzeige, die den aktuellen Spread und die Swaps des jeweiligen Währungspaares anzeigt.
- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.
- Die Spread-Swap-Infoanzeige kann an jeder Ecke des Charts platziert werden:
0 - oben links, 1 - oben rechts, 2 - unten links, 3 - unten rechts.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf der MQL5-Website angeboten wird.