LinearRegressionVolume Profile

Der Linear Regression Volume Profile-Indikator kombiniert die lineare Regressionsanalyse mit der Profilierung der Volumenverteilung, um ein hochentwickeltes Instrument zur Visualisierung der Marktstruktur zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Berechnung der linearen Regression über eine bestimmte Anzahl historischer Balken, wobei sowohl die Steigung (Neigung) als auch der y-Achsenabschnitt berechnet werden, die den Verlauf der Trendlinie durch das Kursgeschehen definieren. Diese Regressionslinie dient als zentrale Achse, um die herum die Volumenverteilung analysiert wird, wobei sie sich automatisch an die vorherrschende Trendrichtung anpasst, anstatt horizontal statisch zu bleiben. Der Indikator berechnet dann einen ATR-basierten Kanal um diese Regressionslinie, wobei die Kanalbreite durch ein benutzerdefiniertes Verhältnis bestimmt wird, das mit einem 200-Perioden-Wert der Average True Range multipliziert wird, um sicherzustellen, dass sich die Profilebenen proportional an die aktuelle Marktvolatilität anpassen. Die Analyse der Volumenverteilung erfolgt durch Unterteilung dieses Kanals in mehrere horizontale Ebenen (standardmäßig 7 oberhalb und 7 unterhalb der Regressionslinie), wobei jede Ebene eine bestimmte, entlang des Regressionswinkels geneigte Preiszone darstellt. Für jeden historischen Balken innerhalb des Berechnungszeitraums prüft der Indikator, welche Kursniveaus von der Hoch-Tief-Spanne dieses Balkens berührt wurden, und akkumuliert das entsprechende Volumen in diesen Niveaus. Die sich daraus ergebende Volumenverteilung wird durch farbkodierte horizontale Balken visualisiert, die sich von jedem Niveau aus erstrecken, wobei die Farben zwischen dem Mindestvolumen (lila) und dem maximalen Volumen (gelb) auf der Grundlage des prozentualen Anteils jedes Niveaus am kumulierten Gesamtvolumen interpolieren. Am ältesten Balken des Berechnungszeitraums erscheint ein Richtungspfeil, der bei positiven Regressionsgefällen (Abwärtstrends in der umgekehrten Logik des Indikators) nach oben und bei negativen Gefällen (Aufwärtstrends) nach unten zeigt und so eine sofortige visuelle Bestätigung der berechneten Trendrichtung liefert. Das Profil wird bei jedem neuen Balken automatisch neu berechnet, wobei eine fortlaufende Analyse der jüngsten Kursbewegungen und der Volumenverteilung innerhalb des Regressionskanals beibehalten wird. Wenn FirstBarToUse auf einen Wert über Null gesetzt wird, markiert eine vertikale, weiß gepunktete Linie den Startpunkt des Berechnungszeitraums und zeigt deutlich an, welcher Teil des Charts analysiert wird. Die neben jeder Profilebene angezeigten prozentualen Kennzeichnungen zeigen an, welcher Anteil des Gesamtvolumens in dieser spezifischen Preiszone gehandelt wurde, und helfen Händlern, Knotenpunkte mit hohem Volumen zu identifizieren, die als Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche fungieren können. Diese Kombination aus regressionsbereinigten Niveaus und Volumenprofilen schafft ein Werkzeug, das aufzeigt, wo signifikante Handelsaktivitäten im Verhältnis zur vorherrschenden Trendstruktur stattgefunden haben, anstatt das Volumen anhand fester horizontaler Preisniveaus zu analysieren.

Parameter:

  • ErsterBarZuVerwenden: Offset vom aktuellen Balken, um mit den Berechnungen zu beginnen (0 beginnt mit dem letzten Balken)
  • BerechnungsLänge: Anzahl der historischen Balken, die in die Regressions- und Volumenanalyse einbezogen werden (Standardwert 101)
  • AnzahlStufen: Anzahl der Profilebenen oberhalb und unterhalb der Regressionslinie (Standardwert 7, so dass insgesamt 15 Ebenen entstehen)
  • ProfileWidth: Visuelle Dicke der Volumenprofilbalken in Pixeln (Standardwert 7)
  • KanalGröße: Multiplikator, der auf die 200-Perioden-ATR zur Berechnung der Kanalbreite angewendet wird (Standardwert 0,8)
  • FarbeMaxVolumen: Farbe, die den Ebenen mit der höchsten Volumenkonzentration zugewiesen wird (Standardwert gelb 0xFFEB3B)
  • FarbeMinVolumen: Farbe, die den Ebenen mit der niedrigsten Volumenkonzentration zugewiesen wird (Standardwert lila 0xC022DC)
  • LinienStil: Visueller Stil für die Ebenenlinien (standardmäßig gepunktet)
  • ZeigePfeil: Umschalter für die Anzeige des Richtungspfeils (Standardwert true)
  • UpTrendColor: Farbe für die Anzeige des Aufwärtstrendpfeils (Standardwert lime)
  • DownTrendColor: Farbe für die Anzeige des Abwärtstrendpfeils (standardmäßig rot)
  • SchriftGrößePfeile: Größe des Richtungspfeilsymbols in Punkten (Standardwert 20)


Empfohlene Produkte
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
B4S BidLine CandleTimer
Henry Waribu Macharia
Indikatoren
Wir stellen den B4S BidLine CandleTimer vor Ein aufschlussreicher Indikator, der die Visualisierung der BidLine in Echtzeit mit einem dynamischen Countdown-Timer kombiniert. Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil bei Ihrem Handel, indem Sie über die verbleibende Zeit bis zum Beginn der nächsten Kerze informiert bleiben, die nahtlos auf Ihrem Chart angezeigt wird. Warum B4S BidLine CandleTimer? Entfesseln Sie das Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dem B4S BidLine CandleTimer. Hier erfahr
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator uGenesys AI ist das ultimative System für Forex-Handelsindikatoren, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu treffen. Durch d
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der P
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
Indikatoren
M & W Pattern Pro ist ein fortschrittlicher Scanner für M- und W-Muster, er verwendet zusätzliche Filter, um sicherzustellen, dass die gescannten Muster profitabel sind. Der Indikator kann mit allen Symbolen und Zeitrahmen verwendet werden. Der Indikator ist ein nicht wiederholter Indikator mit genauen statistischen Berechnungen. Zur Verwendung scannen Sie einfach die profitabelsten Paare mit der Genauigkeit des Statistik-Dashboards, dann geben Sie Trades auf den Signalpfeil ein und steigen Sie
Linear Regression Channel RYM
Lo Hong Li
Indikatoren
【R】【Y】【M】 【R】【Y】【M】 【R】【Y】【M】 Der Linear Regression Channel Indicator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, das Händlern hilft, Preistrends und potenzielle Umkehrpunkte zu erfassen. Durch die Berechnung und Anzeige von linearen Regressionskanälen, Bändern und Zukunftsprojektionen bietet dieser Indikator eine tiefgreifende Perspektive auf die Marktdynamik. Er hilft bei der Identifizierung von überkauften und überverkauften Bedingungen, der Trendrichtung und liefert klare visuelle
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PATTERN 123 PRO - REVOLUTIONÄRER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE WARUM 98% DER TRADER SCHEITERN - UND WIE WIR ES GELÖST HABEN Trader verlieren Geld nicht, weil sie keine Charts lesen können, sondern weil sie den RÄUSCH nicht von den ECHTEN CHANCEN trennen können. Sie sehen überall Muster, aber welche davon funktionieren tatsächlich? Welche Signale sind noch gültig, wenn sie sie entdecken? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 --------------------
Primal Edge Trading
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Primal Edge ist ein momentumbasierter Trendindikator, der anzeigt, wann die Marktdynamik von Kauf- zu Verkaufsdynamik und umgekehrt wechselt. Er kombiniert gleitende Durchschnittslogik, Pip-Tracking und ein Chart-Statistik-Dashboard, das sofortiges Performance-Feedback in Echtzeit liefert. Funktionsweise Der Indikator nutzt Trendberechnungen und Momentum. Wenn das Histogramm blau wird, zeigt dies bullischen Druck an. Wenn es nach unten fällt, wird es goldfarben und zeigt bärischen Druck an. D
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Indikatoren
Der MetaTrader 5-Indikator "Rejection Block" bietet Händlern ein umfassendes Instrument zur Identifizierung und Visualisierung von Rejection-Candlestick-Mustern, die gemeinhin als Rejection Blocks bezeichnet werden. Diese Muster sind ausschlaggebend für die Erkennung potenzieller Marktumkehrungen oder -fortsetzungen, was sie für Händler, die ihre Analysen verbessern möchten, von unschätzbarem Wert macht. Hauptmerkmale: Erkennung von Rejection Blocks: Der Indikator scannt sorgfältig die Kursdaten
FREE
TrendAccess
Robert Hess
Indikatoren
Beschreibung: TrendAccess optimiert ihre trading Zeit indem es Ihnen den Trend in zwei unterschiedlichen Berechnungsmethoden schnell und einfach anzeigen kann. Keine Suche nach Trends mehr nötig. Öffnen Sie einfach den Chart und lassen Sie sich die Trendrichtung anzeigen.  Features: Zeigt einen Indikator für den Aufwärt- und Abwärts- und Seitwärtstrend Zeigt das berechnete ZigZag Profil Funktioniert auf allen Zeiteinheiten Zwei unterschiedliche Berechnungsmethoden (MACD und Kerzenbasierte Bere
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
Indikatoren
Gold Trend - dies ist ein guter technischer Indikator für Aktien. Der Algorithmus des Indikators analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und mögliche Einstiegszonen wider. Die besten Indikatorsignale: - Für VERKAUFEN = rotes Histogramm + roter SHORT-Zeiger + gelber Signalpfeil in dieselbe Richtung + roter Trendrichtungspfeil . - Für KAUFEN = blaues Histogramm + blauer LONG-Zeiger + aquafarbener Signalpfeil in dieselbe Richtung + blauer Trendrichtungspfe
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Tägliches & zusammengesetztes Volumenprofil Dies ist ein professionelles Marktprofil-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es nutzt ein Dual-Profile-System zur Visualisierung von Angebot, Nachfrage und Liquiditätskonzentrationen. Hauptmerkmale Linke Seite: Tägliche Session-Profile Identifiziert automatisch den Beginn und das Ende eines jeden Handelstages. Erzeugt ein einzigartiges Volumenprofil für jeden einzelnen Tag. Ermöglicht es Ihnen zu sehen, wie sich der Wert von gestern auf heute
Supply demand zoning
Oluwatosin Isaac Omotayo
Indikatoren
Nach der Bildung eines Neuen Strukturhochs wird der Markt zurückgehen und ein höheres Tief bilden. Wenn diese Bewegung auftritt, wird dieses NSH nun zu einem Bereich der Struktur, der als Widerstand bezeichnet wird . Wenn der Kurs von den neu gebildeten höheren Tiefs nach oben drängt, wird dieses Widerstandsniveau zum letzten Widerstand für die Verkäufer, um die Käufer von einer Rallye abzuhalten. WENN das Widerstandsniveau nicht durchbrochen werden kann, DANN ist es wahrscheinlich, dass wir en
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (3)
Indikatoren
STUFE 3 LEISTUNGSANZEIGE Das Timing-Meisterwerk des Profis Hören Sie auf, Marktwenden zu erraten. Fangen Sie an, sie zu sehen, bevor sie passieren. --- Verpassen Sie die großen Bewegungen? Steigen Sie in den Handel ein, kurz bevor der Markt umschlägt? Sind Sie unsicher, ob ein Trend wirklich zu Ende ist oder nur pausiert? Haben Sie Probleme mit dem Selbstvertrauen beim Halten von Trades? Sie sind nicht allein. Die meisten Händler ringen mit genau diesen Herausforderungen... bis sie de
FREE
Trend Speaker
Shelly
Indikatoren
Der Trend Speaker Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das für Trader entwickelt wurde, die Marktentwicklungen in Echtzeit einfach verfolgen und analysieren möchten. Es bietet klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale im Chart, was die Bewertung des aktuellen Markttrends sehr einfach macht. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche sorgt der Trend Speaker dafür, dass Sie keine potenzielle Handelsgelegenheit verpassen, hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Handelsstra
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
Market Session Visual
Kambiz Shahriarynasab
Indikatoren
Der Market Sessions Indicator für MT5 hilft Ihnen, Marktumschwünge vorherzusagen , indem er wichtige Angebots- und Nachfragebereiche erkennt. Diese Pivot-Punkte treten in der Regel auf, nachdem eine neue Sitzung begonnen hat und die vorherige noch offen ist. Der Indikator wird auch verwendet, um festzustellen, um wie viele Punkte oder Pips sich der Markt im Durchschnitt während einer Sitzung bewegt. Dies hilft uns, unsere Take-Profits und Stop-Losses besser zu platzieren. Der Indikator funktio
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Beschreibung : VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist das Verhältnis zwischen dem gehandelten Wert und dem gesamten gehandelten Volumen über einen bestimmten Zeithorizont. Es ist ein Maß für den durchschnittlichen Preis, zu dem ein Paar über den Handelshorizont gehandelt wird. Lesen Sie mehr. Alle Symbole und alle Zeitrahmen werden unterstützt. Indikator Eingaben : VWAP Modus : Modus der VWAP-Berechnung. Auswählbare Optionen: Einzeln, Session, Täglich, Wöchentlich, Monatlich Volumina :
Currency RSI Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (3)
Indikatoren
Currency RSI Scalper MT5 - ist ein professioneller Indikator, der auf dem beliebten Relative Strength Index (RSI) basiert. Dieses Produkt ist ein Oszillator mit dynamischen überkauften und überverkauften Niveaus, während diese Niveaus im Standard-RSI statisch sind und sich nicht ändern. Dies ermöglicht es Currency RSI Scalper, sich an den sich ständig ändernden Markt anzupassen. Wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal erscheint, wird ein Pfeil auf dem Chart gezeichnet und eine Warnung ausgelöst, die
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volume Profile Density V2.40 Zeigt die Volumenverteilung nach Preisniveau und offenbart Zonen institutionellen Interesses. Im Gegensatz zum klassischen Volumen (über Zeit) zeigt es, wo tatsächlich gehandelt wurde. Grundprinzipien: Horizontale Balken = gehandelte Volumen pro Preis Längerer Balken → höheres Volumen Rote Zonen = wichtige Unterstützungen / Widerstände Hauptzwecke: Echte Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennen POC (Point of Control) bestimmen Value Area (70 % des Volumens) defi
FREE
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fair Value Gap Indikator Dieser Indikator identifiziert Preisungleichgewichte bei drei Kerzen, bei denen die Spanne der mittleren Kerze nicht vollständig von benachbarten Kerzen überlappt wird. Diese Lücken zeigen temporäre Störungen des Orderflusses, die durch plötzlichen Kauf- oder Verkaufsdruck in volatilen Phasen verursacht werden. Volumenfilter Der Volumenfilter stellt sicher, dass Lücken nur erscheinen, wenn sie durch bedeutende Handelsaktivität unterstützt werden. Bullische Lücken erforde
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Verwenden Sie das Volumen bei Ihrer Marktbeobachtung? Sicherlich verwenden es viele Händler und können sich nicht vorstellen, ohne es zu arbeiten. Der Indikator Color Histogram Volume Set ermöglicht es dem Benutzer, den Wert zu wählen, den er für interessant hält, um ihn zu überwachen. Wenn Sie diesen Wert überschreiten, haben Sie eine visuelle Bestätigung und, wenn Sie wollen, auch einen akustischen Alarm, der vom Indikator ausgegeben wird. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeite
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung in den manuellen Backtesting-Indikator auf MQL5 Die MetaTrader-Plattform bietet ein hervorragendes Backtesting-Tool zur Bewertung von Expert Advisors (EAs). Wenn es jedoch um das manuelle Backtesting einer Strategie geht, um ihre Effektivität zu bewerten, hat dieses Tool einige Einschränkungen: Sie können im Backtesting-Modus keine Zonen oder Trendlinien manuell zeichnen. Sie können die Zeitrahmen nicht wechseln, um die zeitliche Ausrichtung zu überprüfen. Wenn meine Strategie zum Bei
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indikatoren
Gioteen Volatility Index (GVI) - Ihre ultimative Lösung zur Überwindung der Unvorhersehbarkeit des Marktes und zur Maximierung der Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Indikator hilft Ihnen, Ihre Verlustgeschäfte aufgrund von unruhigen Marktbewegungen zu reduzieren. Der GVI wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen und Ihnen wertvolle Einblicke zu gewähren, um die günstigsten Handelsaussichten zu identifizieren. Seine intuitive Oberfläche besteht aus einer dynamischen roten Linie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Käufer-Verkäufer-Druck-Indikator zeigt Marktstimmung über mehrere Zeitrahmen von M1 bis D1. Er berechnet Kauf- und Verkaufsdruckprozente mittels gleitender Durchschnitt-Momentum-Analyse über einen konfigurierbaren Zeitraum. Das visuelle Panel zeigt Fortschrittsbalken mit Käuferstärke in Blaugrün und Verkäuferdominanz in Rot, zusammen mit Prozentwerten wenn bedeutsam. Jeder Zeitrahmen enthält ADX-Trendstärkemessung mit Richtungsindikatoren, die Aufwärts-, Abwärtstrends oder Seitwärtsmärkte an
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der High Low Cloud Trend Indikator ist ein kanalbasiertes technisches Analysetool, das Trendrichtung und Mean-Reversion-Gelegenheiten durch adaptive Preisgrenzen identifiziert. Das System arbeitet, indem es das höchste Hoch und das niedrigste Tief über einen festgelegten Rückblickzeitraum berechnet und äußere Kanalgrenzen erstellt, die den gesamten Preisbereich definieren. Ein sekundärer innerer Kanal verwendet einen kürzeren Zeitraum (ein Viertel des Haupt-Rückblickzeitraums), um unmittelbarere
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Elliott Oszillator - Ein Momentum-Analyse-Tool, das Trendumkehrungen durch gleitende Durchschnitts-Konvergenz-Muster erkennt. Der Indikator zeigt blaue Histogramme für bullisches Momentum und rote Histogramme für bärische Bedingungen, während er automatisch Trendlinien zwischen bedeutenden Spitzen und Tälern zeichnet. Alarm-System : Wählen Sie zwischen zwei Modi - Aktuelle Balken-Alarme (alertsOnCurrent = true) lösen sofort bei sich entwickelnden Balken aus, können aber neu zeichnen, während Bes
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indikatoren
<div class="atten">     Other profitable programs&nbsp;<a href=" https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller " target="_blank"> https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller&lt ;/a> </div> Der FNCD-Indikator stellt ein fortschrittliches Werkzeug der technischen Analyse dar, das die Fisher-Transformation mit statistischer Preisnormalisierung kombiniert, um einen ausgeklügelten Oszillator zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der Preisdaten standardisiert werden,
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Andere profitable Programme https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Der FNCD-Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analyseinstrument, das die Fisher-Transformation mit der statistischen Preisnormalisierung kombiniert, um einen hochentwickelten Oszillator zu erstellen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der die Kursdaten standardisiert werden, indem berechnet wird, wie viele Standardabweichungen der aktuelle Kurs über einen bestimmten Zeitraum von seinem gle
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
MTF Levels And Moving Averages ist ein professioneller Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg identifizieren kann. Das Tool hilft Händlern bei der Suche nach präzisen Einstiegs- und Ausstiegspunkten, indem es die Marktstruktur und Preisaktionsmuster analysiert. Hauptmerkmale Der Indikator bietet eine Multi-Timeframe-Analyse, die H1-, H4-, D1- und W1-Perioden gleichzeitig abdeckt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen, in denen
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der MOON SNIPER Indikator ist ein Ausbruchs-Erkennungstool, das Preisaktionsanalyse mit Gaußscher Verteilungsmathematik kombiniert, um hochwahrscheinliche Einstiegspunkte im Forex-Handel zu identifizieren. Kernmechanismus: Der Indikator berechnet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unter Verwendung statistischer Preisverteilung anstelle traditioneller Pivot-Punkte. Er wendet Prinzipien der Gaußschen Verteilung an, um zu bestimmen, wo der Preis am wahrscheinlichsten Gleichgewicht findet und wo
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Drei separate RSI-Bandsysteme werden gleichzeitig auf Ihrem Chart für eine umfassende Marktanalyse angezeigt. Jedes System berechnet Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf RSI-Werten mit anpassbaren Perioden und Schwellenwerten. Der Indikator liefert visuelle Handelssignale durch Pfeilmarkierungen, wenn der Preis durch die berechneten Bänder bricht. Long-Signale erscheinen, wenn der Preis über das untere Band steigt, nachdem er darunter war, während Short-Signale ausgelöst werden, w
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Ashod Scalper - Oscillator of a Moving Average  MACD Strategie Dieser Indikator berechnet MACD aus Oscillator of a Moving Average -Oszillator-Werten, um präzise Scalping-Einstiegspunkte zu identifizieren. Das System erkennt Momentum-Verschiebungen, wenn der schnelle exponentielle gleitende Durchschnitt den langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt kreuzt, und filtert diese Signale dann durch eine sekundäre Signallinien-Glättung. Pfeile erscheinen im Chart genau zum Zeitpunkt der Kreuzung,
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Candles ist ein umfassender Chart-Visualisierungsindikator für MetaTrader 5, der die Art und Weise verändert, wie Händler Preisaktionen betrachten. Anstatt Standardkerzen anzuzeigen, stellt dieser Indikator Kursbalken unter Verwendung von über 34 verschiedenen gleitenden Durchschnittsberechnungen dar, zusammen mit dem traditionellen Heiken Ashi Chart und dem bekannten Kagi Chart. Dieser einzigartige Ansatz bietet Händlern eine geglättete Kursvisualisierung, die Marktstörungen herausfiltert und g
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fortgeschrittener Kagi-Indikator mit ATR-Anpassung und intelligenten Alarmen Transformieren Sie Ihre Preisanalyse mit diesem professionellen Kagi-Indikator, der Marktrauschen filtert und echte Trendänderungen hervorhebt. Basierend auf traditionellen japanischen Charting-Methoden von den Reismärkten der 1870er Jahre konzentriert sich dieses Tool ausschließlich auf signifikante Preisbewegungen und ignoriert zeitbasierte Schwankungen. Kernfunktionen: Duale Umkehrmethoden Festes Delta: Setzen Sie ei
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fair Value Gap Indikator Dieser Indikator identifiziert Preisungleichgewichte bei drei Kerzen, bei denen die Spanne der mittleren Kerze nicht vollständig von benachbarten Kerzen überlappt wird. Diese Lücken zeigen temporäre Störungen des Orderflusses, die durch plötzlichen Kauf- oder Verkaufsdruck in volatilen Phasen verursacht werden. Volumenfilter Der Volumenfilter stellt sicher, dass Lücken nur erscheinen, wenn sie durch bedeutende Handelsaktivität unterstützt werden. Bullische Lücken erforde
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitys
Trading Utility mit integrierter KI Demo In den Kommentaren. Ein umfassender Handelsassistent, der Ihnen die Kontrolle in die Hand gibt. Das Tool rationalisiert die Auftragsausführung und das Positionsmanagement und bietet gleichzeitig intelligente Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter. TRADE - Führen Sie Long- und Short-Positionen mit Absicherungsfunktionen aus. Konfigurieren Sie Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Levels mit Präzision. Platzieren Sie schwebende Aufträge und verwalten Sie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension