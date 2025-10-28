LinearRegressionVolume Profile

Der Linear Regression Volume Profile-Indikator kombiniert die lineare Regressionsanalyse mit der Profilierung der Volumenverteilung, um ein hochentwickeltes Instrument zur Visualisierung der Marktstruktur zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Berechnung der linearen Regression über eine bestimmte Anzahl historischer Balken, wobei sowohl die Steigung (Neigung) als auch der y-Achsenabschnitt berechnet werden, die den Verlauf der Trendlinie durch das Kursgeschehen definieren. Diese Regressionslinie dient als zentrale Achse, um die herum die Volumenverteilung analysiert wird, wobei sie sich automatisch an die vorherrschende Trendrichtung anpasst, anstatt horizontal statisch zu bleiben. Der Indikator berechnet dann einen ATR-basierten Kanal um diese Regressionslinie, wobei die Kanalbreite durch ein benutzerdefiniertes Verhältnis bestimmt wird, das mit einem 200-Perioden-Wert der Average True Range multipliziert wird, um sicherzustellen, dass sich die Profilebenen proportional an die aktuelle Marktvolatilität anpassen. Die Analyse der Volumenverteilung erfolgt durch Unterteilung dieses Kanals in mehrere horizontale Ebenen (standardmäßig 7 oberhalb und 7 unterhalb der Regressionslinie), wobei jede Ebene eine bestimmte, entlang des Regressionswinkels geneigte Preiszone darstellt. Für jeden historischen Balken innerhalb des Berechnungszeitraums prüft der Indikator, welche Kursniveaus von der Hoch-Tief-Spanne dieses Balkens berührt wurden, und akkumuliert das entsprechende Volumen in diesen Niveaus. Die sich daraus ergebende Volumenverteilung wird durch farbkodierte horizontale Balken visualisiert, die sich von jedem Niveau aus erstrecken, wobei die Farben zwischen dem Mindestvolumen (lila) und dem maximalen Volumen (gelb) auf der Grundlage des prozentualen Anteils jedes Niveaus am kumulierten Gesamtvolumen interpolieren. Am ältesten Balken des Berechnungszeitraums erscheint ein Richtungspfeil, der bei positiven Regressionsgefällen (Abwärtstrends in der umgekehrten Logik des Indikators) nach oben und bei negativen Gefällen (Aufwärtstrends) nach unten zeigt und so eine sofortige visuelle Bestätigung der berechneten Trendrichtung liefert. Das Profil wird bei jedem neuen Balken automatisch neu berechnet, wobei eine fortlaufende Analyse der jüngsten Kursbewegungen und der Volumenverteilung innerhalb des Regressionskanals beibehalten wird. Wenn FirstBarToUse auf einen Wert über Null gesetzt wird, markiert eine vertikale, weiß gepunktete Linie den Startpunkt des Berechnungszeitraums und zeigt deutlich an, welcher Teil des Charts analysiert wird. Die neben jeder Profilebene angezeigten prozentualen Kennzeichnungen zeigen an, welcher Anteil des Gesamtvolumens in dieser spezifischen Preiszone gehandelt wurde, und helfen Händlern, Knotenpunkte mit hohem Volumen zu identifizieren, die als Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche fungieren können. Diese Kombination aus regressionsbereinigten Niveaus und Volumenprofilen schafft ein Werkzeug, das aufzeigt, wo signifikante Handelsaktivitäten im Verhältnis zur vorherrschenden Trendstruktur stattgefunden haben, anstatt das Volumen anhand fester horizontaler Preisniveaus zu analysieren.

Parameter:

ErsterBarZuVerwenden : Offset vom aktuellen Balken, um mit den Berechnungen zu beginnen (0 beginnt mit dem letzten Balken)

: Offset vom aktuellen Balken, um mit den Berechnungen zu beginnen (0 beginnt mit dem letzten Balken) BerechnungsLänge : Anzahl der historischen Balken, die in die Regressions- und Volumenanalyse einbezogen werden (Standardwert 101)

: Anzahl der historischen Balken, die in die Regressions- und Volumenanalyse einbezogen werden (Standardwert 101) AnzahlStufen : Anzahl der Profilebenen oberhalb und unterhalb der Regressionslinie (Standardwert 7, so dass insgesamt 15 Ebenen entstehen)

: Anzahl der Profilebenen oberhalb und unterhalb der Regressionslinie (Standardwert 7, so dass insgesamt 15 Ebenen entstehen) ProfileWidth : Visuelle Dicke der Volumenprofilbalken in Pixeln (Standardwert 7)

: Visuelle Dicke der Volumenprofilbalken in Pixeln (Standardwert 7) KanalGröße : Multiplikator, der auf die 200-Perioden-ATR zur Berechnung der Kanalbreite angewendet wird (Standardwert 0,8)

: Multiplikator, der auf die 200-Perioden-ATR zur Berechnung der Kanalbreite angewendet wird (Standardwert 0,8) FarbeMaxVolumen : Farbe, die den Ebenen mit der höchsten Volumenkonzentration zugewiesen wird (Standardwert gelb 0xFFEB3B)

: Farbe, die den Ebenen mit der höchsten Volumenkonzentration zugewiesen wird (Standardwert gelb 0xFFEB3B) FarbeMinVolumen : Farbe, die den Ebenen mit der niedrigsten Volumenkonzentration zugewiesen wird (Standardwert lila 0xC022DC)

: Farbe, die den Ebenen mit der niedrigsten Volumenkonzentration zugewiesen wird (Standardwert lila 0xC022DC) LinienStil : Visueller Stil für die Ebenenlinien (standardmäßig gepunktet)

: Visueller Stil für die Ebenenlinien (standardmäßig gepunktet) ZeigePfeil : Umschalter für die Anzeige des Richtungspfeils (Standardwert true)

: Umschalter für die Anzeige des Richtungspfeils (Standardwert true) UpTrendColor : Farbe für die Anzeige des Aufwärtstrendpfeils (Standardwert lime)

: Farbe für die Anzeige des Aufwärtstrendpfeils (Standardwert lime) DownTrendColor : Farbe für die Anzeige des Abwärtstrendpfeils (standardmäßig rot)

: Farbe für die Anzeige des Abwärtstrendpfeils (standardmäßig rot) SchriftGrößePfeile: Größe des Richtungspfeilsymbols in Punkten (Standardwert 20)



