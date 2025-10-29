💎 Gold Rush Signal Pro: Dreifach-Filter-Präzisionsindikator

Sind Sie es leid, falsche Signale zu erhalten und vom Marktrauschen überrollt zu werden? Der Gold Rush Signal Pro-Indikator wurde entwickelt, um die Verwirrung zu durchbrechen und Ihnen dank dreifacher Filterung hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu bieten. Dies ist nicht nur ein weiteres Tool für gleitende Durchschnitte - es ist ein komplettes System, das auf Präzision ausgelegt ist.

Warum Sie Gold Rush Signal Pro brauchen

Dieser Indikator ist Ihr Wettbewerbsvorteil, denn er konzentriert sich auf das Zusammentreffen von Märkten, um sicherzustellen, dass Sie nur dann in den Markt einsteigen, wenn die stärksten Kräfte - Trend, Momentum und Geschwindigkeit - aufeinander abgestimmt sind.

Falsche Signale herausfiltern: Unsere Hauptstärke. Wir kombinieren den klassischen EMA Crossover mit dem RSI Momentum und einem langfristigen EMA 200 Trend Filter . Wenn sich alle drei nicht bestätigen, erhalten Sie kein Signal und schützen so Ihr Kapital.

Reiten Sie auf die stärksten Trends: Der eingebaute EMA 200-Filter stellt sicher, dass Sie nur in Richtung des vorherrschenden, langfristigen Trends handeln und so auf der richtigen Seite des Marktes bleiben.

Klare visuelle Eingaben: Erhalten Sie unmissverständliche Kauf- (weiß) und Verkaufssignale (rot) direkt auf Ihrem Chart, die deutlich über oder unter dem Kursbalken positioniert sind und es Ihnen leicht machen, Einstiegspunkte sofort zu erkennen.

Verpassen Sie keine Bewegung: Mit den integrierten Warnfunktionen kann der Indikator Sie per Pop-up, E-Mail oder mobiler App benachrichtigen, sobald ein neues, bestätigtes Signal erscheint, selbst wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen.

Unterstützen Sie Ihre Entscheidungsfindung: Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z. B.: - Fibonacci Auto-Trend-Erkennung Hier herunterladen - Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen - Multi Timeframe Support Resistance Hier herunterladen - Scalp Master Pro Hier herunterladen Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

🛠️ Schlüsselparameter: Passen Sie Ihre Präzision an

Wir wissen, dass jeder Trader einzigartig ist. Alle Grundeinstellungen sind leicht anpassbar, so dass Sie den Indikator auf Ihre bevorzugten Zeitrahmen und Vermögenswerte abstimmen können.

Schneller EMA: Legt den Rückblickzeitraum für den sich schnell bewegenden EMA fest (Standard: 21 ).

Langsamer EMA: Legt den Rückblickzeitraum für den langsameren Trend-EMA fest (Standardwert: 50 ).

RSI-Zeitraum: Steuert die Empfindlichkeit der Momentum-Prüfung des Relative Strength Index (Standardwert: 50 ).

RSI-Kaufniveau: Der minimale RSI-Wert, der erforderlich ist, um ein Kaufsignal zu bestätigen (Standardwert: 54,0 ).

RSI Verkaufsniveau: Der maximale RSI-Wert, der erforderlich ist, um ein Verkaufssignal zu bestätigen (Standardwert: 46,0 ).

EMA-Filter verwenden: Ein einfacher Ein/Aus-Schalter , um den leistungsstarken EMA-200-Trendfilter zu aktivieren (Standardwert: True ).

Warnungsoptionen: Einfaches Umschalten zwischen Benachrichtigungen, Alarmen und E-Mail für das Signalmanagement.

Handeln Sie nicht blind - handeln Sie klug.

Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an zu bestätigen. Gold Rush Signal Pro ist das Werkzeug, das Sie brauchen, um unruhige Marktdaten in klare, zuverlässige Einstiegspunkte zu verwandeln.

Klicken Sie jetzt auf den Download-Button und bringen Sie dreifach gefilterte Präzision in Ihren Handel!