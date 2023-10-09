ECM Channel MT4

ECM Elite Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Zeitalgorithmus entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu finden.





Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Kanaltheorie helfen soll, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen.





Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn die Kurse den Kanal berühren oder sich außerhalb des Kanals bewegen, ist dies eine Handelsmöglichkeit.





Der Indikator gibt Ihnen ein Signal für eine mögliche Umkehrung. Wenn sich der Kurs nahe der oberen Linie befindet, gilt der Markt als überkauft, wenn er sich nahe der unteren Linie befindet, gilt er als überverkauft.

Es ist ein gebrauchsfertiges Handelssystem für den Handel mit beliebigen Instrumenten.





Dieses Tool vereinfacht die Analyse der Finanzmärkte und erweist sich als die rechte Hand des Händlers.









ECM Elite Channel ist ein visuelles und intuitives Tool, das leicht zu verstehen und zu benutzen ist.













Informationen









Verwendung des Kanals:









M1/M5 (Scalping/Mehr Chancen/Mehr Rauschen) M5 (Scalping/Tageshandel) M15/M30/H1 (beste Fenster M30/H1 mehr Präzision)

H4/D1 (lange Verhandlungen/Schwunghandel)







PS: Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und Bewertung



Gute Verhandlungen!

Autor







