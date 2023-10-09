ECM Channel MT4

ECM Elite Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Zeitalgorithmus entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu finden.

Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Kanaltheorie helfen soll, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen.

Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn die Kurse den Kanal berühren oder sich außerhalb des Kanals bewegen, ist dies eine Handelsmöglichkeit.

Der Indikator gibt Ihnen ein Signal für eine mögliche Umkehrung. Wenn sich der Kurs nahe der oberen Linie befindet, gilt der Markt als überkauft, wenn er sich nahe der unteren Linie befindet, gilt er als überverkauft.
Es ist ein gebrauchsfertiges Handelssystem für den Handel mit beliebigen Instrumenten.

Dieses Tool vereinfacht die Analyse der Finanzmärkte und erweist sich als die rechte Hand des Händlers.


ECM Elite Channel ist ein visuelles und intuitives Tool, das leicht zu verstehen und zu benutzen ist.



Informationen


Verwendung des Kanals:


M1/M5 (Scalping/Mehr Chancen/Mehr Rauschen)

M5 (Scalping/Tageshandel)

M15/M30/H1 (beste Fenster M30/H1 mehr Präzision)

H4/D1 (lange Verhandlungen/Schwunghandel)



PS: Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und Bewertung


Gute Verhandlungen!


Autor



Paulo Rocha alle Rechte vorbehalten


Empfohlene Produkte
Towers
Yvan Musatov
Indikatoren
Towers - Trendindikator, zeigt Signale an, kann mit optimalem Risikoverhältnis verwendet werden. Es verwendet zuverlässige Algorithmen in seinen Berechnungen. Zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt mit Pfeilen, das heißt, die Verwendung des Indikators ist ganz einfach. Er kombiniert mehrere Filter, um Markteintrittspfeile auf dem Chart anzuzeigen. Unter diesen Umständen kann ein Spekulant die Geschichte der Signale des Instruments studieren und seine Effektivität bewerten. Wie Sie
Prophet
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Prophet ist ein Trendindikator. Zeigt die Richtung von Wendepunkten an. Kann mit einem optimalen Risiko/Gewinn-Verhältnis verwendet werden. Die Pfeile zeigen günstige Momente und Richtungen für den Einstieg in den Markt an. Verwendet einen Parameter zur Einstellung (von 1 bis 3). Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trends ist sehr hoch. Im Verlauf der Arbeit ist der Take-Profit viel größer als der Stop-Loss! Funktioniert auf allen Währungspaaren und auf allen Zeitrahmen.
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indikatoren
Beschreibung: - Day Pattern - ein Indikator, der hilft, Muster von Preisänderungen für die Entwicklung von Handelsalgorithmen und -strategien zu erkennen. Für wen ist dieses Tool gedacht? - Für Entwickler von Handelsstrategien und -algorithmen. - Mittel- und langfristige Trader. Zeitrahmen H1-W1. Eigenschaften des Indikators: - Es gibt eine Funktion zum Exportieren der Indikatorwerte in eine Datei im csv-Format. - Mit Hilfe des Informationspanels können Sie eine Expressanalyse des Handel
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indikatoren
Einführung Es ist gängige Praxis, dass professionelle Trader ihren Stop-Loss / Take-Profit vor ihren Brokern verbergen. Entweder weil sie ihre Strategie für sich behalten wollen oder weil sie befürchten, dass ihr Broker gegen sie arbeitet. Mit diesem Indikator werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte auf dem Produktchart anhand des Geldkurses eingezeichnet. So können Sie genau sehen, wann der Preis erreicht ist und ihn manuell schließen. Verwendung Sobald der Indikator an den Chart angehäng
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Indikatoren
Forex Gump Trend ist ein universeller Indikator zur hocheffektiven Bestimmung der Trendrichtung. Wenn Sie den Trend richtig erkennen, sind dies 95% des Handelserfolgs, da Sie Trades in Richtung der Kursbewegung eröffnen und davon profitieren können. Der Forex Gump Trend Indikator hilft Händlern mit einem hohen Maß an Effizienz, die aktuelle Trendrichtung sowie Trendumkehrpunkte zu bestimmen. Die Richtung des Trends wird durch farbige Linien im Diagramm angezeigt, und die Trendumkehrpunkte werde
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indikatoren
Der Indikator identifiziert die harmonischen Muster (XABCD) gemäß den Entwicklungen von H.M. Gartley („Profits in the Stock Market“, 1935г). Der D-Punkt wird als Punkt in der perspektivischen Projektion projiziert (geben Sie in den Einstellungen ProjectionD_Mode = true an). Wird nicht neu gezeichnet. Wenn ein Balken des Arbeitszeitraums schließt und sich der identifizierte Musterpunkt während der Balken von Patterns_Fractal_Bars nicht bewegt hat, erscheint ein Pfeil auf dem Diagramm (in Richt
Ace 4X Fibonacci
Juan Manuel Alvarado
Indikatoren
https://youtu.be/DhM7se_ePw8 ACE 4X FIBONACCI - Professionelle Handelsintelligenz Das ultimative Fibonacci-Retracement-System Verändern Sie Ihr Trading mit ACE 4X FIBONACCI - ein sorgfältig entwickelter Indikator, der die Fibonacci-Analyse in institutioneller Qualität direkt auf Ihre MT4-Plattform bringt. Entwickelt für ernsthafte Trader, die Präzision, Geschwindigkeit und Stil verlangen. PROFESSIONELLER HANDEL NEU DEFINIERT Erleben Sie die Macht der fortschrittlichen Fibonacci-Retracement-Ana
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Distinctive ist ein Forex-Trendpfeil-Indikator zur Identifizierung potenzieller Einstiegspunkte. Ich mag ihn vor allem, weil er einen einfachen Arbeitsmechanismus hat, der sich an alle Zeiträume und Handelstaktiken anpasst. Er wurde auf der Grundlage eines Regressionskanals mit Filtern erstellt. Die Signale des Lawrence-Indikators werden mit Hilfe eines mathematischen Ansatzes in ein Preisfunktionsdiagramm eingezeichnet. Funktionsweise: Wenn der Kurs aus der überkauften/überverkauften Zone (Ka
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indikatoren
Der Indikator "MR BEAST LIQUIDITY ALERTS" ist ein fortschrittliches Tool, das auf der Grundlage einer Reihe von technischen Indikatoren und Trendanalysen Signale und Warnungen zur Marktliquidität liefert. Dieser Indikator ist ideal für Händler, die auf der Suche nach Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Preisdynamik und Volatilitätsniveaus sind. Er bietet eine klare und detaillierte Anzeige im MetaTrader-Chartfenster. Hauptmerkmale: Adaptiver ATR-Kanal: Berechnet einen dynamischen Kanal au
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Spirit mt4
Alena Snigireva
5 (1)
Indikatoren
Spirit mt4 ist ein Indikator, der ohne Blinken arbeitet, die Signale werden nach dem Pfeil zu Beginn der nächsten Kerze ausgelöst Enthält mehrere Indikatoren für überkaufte und überverkaufte Niveaus. Funktioniert mit jedem Währungspaar: EUR/USD, AUD/USD und andere. Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht und ich werde Ihnen die Einstellungen , die ich für diesen Indikator verwende, zusenden. Geeignet für den Handel mit Kryptowährungen. Ich mag den Handel mit Kryptowährungen meh
DivirgentMAX
Mikhail Bilan
Indikatoren
Indikator ohne Neuzeichnung Divergent MAX Der Indikator DivirgentMAX ist eine auf dem MACD basierende Modifikation. Das Tool erkennt Divergenzen auf Basis des OsMA und sendet Kauf- oder Verkaufssignale (buy|sell), wobei die Art der festgestellten Diskrepanzen berücksichtigt wird. Wichtig!!!! Im DivirgentMAX-Indikator werden die optimalen Einstiegspunkte durch Pfeile im Fundament des Indikators dargestellt. Die Divergenz wird auch grafisch dargestellt. Bei dieser Modifikation des MACD ist das f
Paper Fly
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
nicht nachgemalter technischer MT4-Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen von 1 Minute bis zum monatlichen Zeitrahmen Der Trade Vision Buy and Sell Arrow ist ein synthetischer Indikator für mehrere Währungen. Der Trade Vision Kauf- und Verkaufspfeil verfügt über Push-Benachrichtigungen lila Pfeil sucht nach Verkaufsmöglichkeiten weißer Pfeil sucht nach Kaufgelegenheiten. Warten Sie auf das Schließen der Kerze und das Erscheinen des Pfeils, bevor Sie einen Handel eingehen.
Reback
Yazhou Liu
Indikatoren
Dieser Index kann auf historische Transaktionen zurückverfolgt werden und gibt Aufschluss über den Handelsort, die Handelsart, die Gewinn- und Verlustsituation sowie statistische Informationen. Showlabel wird zur Anzeige von Statistiken verwendet. Summy_from ist die Startzeit der Auftragsstatistik. Dieser Parameter basiert auf der Eröffnungszeit des Auftrags. Backtracking kann uns helfen, falsche Handelsgewohnheiten zu korrigieren, was für Anfänger sehr wichtig ist, um manuelle Transaktionen
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Stier All4 Taurus All4 ist ein leistungsstarker Indikator, der Ihnen die Stärke des Trends anzeigt, und Sie können die Stärke der Kerze beobachten. Unser Indikator verfügt über mehr als 4 Trendbestätigungen. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigungen Kerzen-Trendbestätigungen: Wenn die Kerze auf hellgrün wechselt, ist der Trend hoch. Wenn die Kerze auf hellrot umschaltet, ist der Trend rückläufig. Wenn die Kerze zu dunkelrot wechselt, ist der Trend niedrig. Trendlinien
MA Crosses PRO MT4
Volodymyr Hrybachov
Indikatoren
MA CROSSES PRO MT4 ist ein Kreuzpfeil-Indikator für den gleitenden Durchschnitt. Die Indikatorparameter haben intuitive Namen und jede der Zeilen wird separat konfiguriert. Der Indikator kann ein Signal signalisieren, indem er Pfeile anzeigt, ein Tonsignal ausgibt, eine Benachrichtigung an mobile Endgeräte und eine E-Mail sendet. Der Indikator zeichnet NICHT neu Signale nur beim Schließen der Kerze Hervorragend zum Scalping Funktioniert bei jedem Paar und jedem Zeitrahmen Je älter der Zeitra
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indikatoren
Gioteen Volatility Index (GVI) - Ihre ultimative Lösung zur Überwindung der Unvorhersehbarkeit des Marktes und zur Maximierung der Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Indikator hilft Ihnen, Ihre Verlustgeschäfte aufgrund von unruhigen Marktbewegungen zu reduzieren. Der GVI wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen und Ihnen wertvolle Einblicke zu gewähren, um die günstigsten Handelsaussichten zu identifizieren. Seine intuitive Oberfläche besteht aus einer dynamischen roten Linie
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT4 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Crazy Cloud MT4
Stefanus Nigel
Indikatoren
Ich habe diesen Indikator entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, einen effektiven Stoploss zu setzen und mehr Signale von folgenden Trends zu erhalten. Dieser Indikator hilft, die Trends und Seitwärtsbewegungen zu erkennen. Wenn 2 Linien oberhalb der blauen Wolke stehen, bedeutet das einen Aufwärtstrend. Wenn 2 Linien oberhalb der roten Wolke stehen, bedeutet dies einen Abwärtstrend, der andere Fall bedeutet eine Seitwärtsbewegung des Marktes. Um einen Auftrag zu erteilen, müssen Sie die Pfeile a
FairyFibo
Syed Oarasul Islam
Indikatoren
FairyFibo kann bis zu 70 verschiedene KAUF- und 70 verschiedene VERKAUFSSIGNALE generieren, die ausschließlich auf Price Action und Fibonacci-Levels basieren. Die Idee ist, so viele Swing High's und Swing Low's wie möglich zu erwischen, jedoch unter Berücksichtigung des aktuellen Trends. Dieser Indikator kann auch für den Handel mit binären Optionen verwendet werden, da der Preis in den meisten Fällen dazu neigt, der Signalrichtung sofort zu folgen. Die meisten Strategien sind bereits für versch
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indikatoren
Umkehrmuster Pro Reversal Patterns Pro ist ein Price Action (PA) Analysetool, das die Umkehrmuster scannt. - Findet und markiert die zuverlässigsten japanischen Candlestick-Muster in Echtzeit. - Unterstützt alle Zeitrahmen (am besten für Scalping) - Der Indikator wiederholt sich nicht, was ihn zu einem außergewöhnlichen Indikator für Expert Advisors macht. Eingabeparameter: - Unterstützungs- und Widerstandsmodus (wahr oder falsch) zur Aktivierung der erweiterten Filterung - Donchian Zeitraum
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indikatoren
PABT Pattern Indicator - es ist ein klassisches System eines der Signalmuster. Indikator-Logik - die Hi & Lo der Bar ist vollständig innerhalb des Bereichs der vorangegangenen Bar, schauen, um sie als Pullback im Trend zu handeln. Wenn der Indikator das PABT-Muster gefunden hat, zeichnet er zwei Linien und einen Pfeil, die den Trendweg anzeigen. - Die erste Linie ist der Einstiegspunkt und wird gezeichnet bei: 1. Auf dem Höchststand des Signalbalkens oder in der Mitte des Signalbalkens (abhängig
The Trend Monster
Elias Mtwenge
Indikatoren
Das Trendmonster ist ein trendfolgender, nicht nachzeichnender Indikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Als Händler wollen wir darauf achten, dass wir nicht gegen den Trend handeln. Wenn Sie sich als Händler den Chart ansehen, müssen Sie sich daher folgende Fragen stellen Befindet sich dieser Markt im Trend? Befindet sich der Markt in einem Seitwärtstrend? Ist dieser Markt bullish oder bearish? Worauf sollte ich achten, bevor ich einen Handel eingehe? Dies sind einige wichtige Frage
Insides
Ivan Simonika
Indikatoren
Die Bestimmung des Markttrends ist eine wichtige Aufgabe für Händler. Der Inside-Indikator implementiert einen verbesserten Algorithmus zur Visualisierung des Markttrends. Der Hauptzweck des Indikators besteht darin, den Markt auf kleinen Zeitskalen (d.h. M1, M5 und M15) für das Scalping zu bewerten. Wenn Sie ein Scalper sind und einen zuverlässigen Indikator suchen, um die Qualität Ihres Handels zu verbessern, ist Inside genau das Richtige für Sie. Der Indikator arbeitet in einem separaten Fen
Smart Gread Ultimate Edition
Serhii Bernatskyi
Indikatoren
Smart Gread Ultimate Edition (SGUL) ist ein Indikator, der auf einer intelligenten Order Grid Strategie basiert. Maximale Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Strategien sind die Hauptmerkmale dieses Indikators. In der rechten Ecke befindet sich eine Tabelle mit der Anzahl und dem Volumen der Aufträge. Liste der einstellbaren Parameter: K: 2.0 - Faktor für die Erhöhung der nächsten Order (wenn sich der Preis in die andere Richtung bewegt). TP: 50 - Die Anzahl der Punkte, bei denen de
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Indikatoren
Dieser Indikator ist SO EINFACH... wenn der grüne "Rise Coming"-Pfeil erscheint, könnte ein Kursrückgang bevorstehen! Schlichte und einfache Gewinne! Wenn Sie in einem Abwärtstrend mehr als ein "Rise Coming"-Text-Signal erhalten, bedeutet dies, dass sich das Momentum für einen Bullenlauf vergrößert. WIE ZU BENUTZEN 1. Wenn der grüne "Rise Coming"-Text erscheint, könnte ein Kurssprung bevorstehen! Dieser Indikator ändert sich nie! Um die beste Einstellung zu erhalten, müssen Sie den Indikator so
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryIndicator ist ein hochpräziser Indikator für den Handel mit binären Optionen. Er zeigt hervorragende Ergebnisse beim Scalping. Dieser Indikator basiert auf einer multifaktoriellen Analyse von Trendindikatoren sowie Bestätigungsoszillatoren, was letztendlich zu einer erhöhten Genauigkeit der Signale führt. Vorteile des Indikators Erhöhte Genauigkeit der Signale. Hervorragende Ergebnisse beim Handel mit binären Optionen mit einer kurzen Ablaufzeit von M30 bis M1 . Funktioniert auf jedem Zei
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indikatoren
OrderFlow Absorption – Professioneller Delta- & Absorptionssignal-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft echter Orderflow-Analyse mit OrderFlow Absorption – dem ultimativen Delta-Histogramm- und Absorptionssignal-Indikator für MetaTrader 4. Entwickelt für Trader, die wissen wollen, was wirklich hinter jeder Kursbewegung steckt, zeigt dieses Tool versteckten Kauf-/Verkaufsdruck und Absorptionsereignisse, die den Markt bewegen. Funktionen Delta-Histogramm-Visualisierung:   Sehen Sie Kauf- und
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indikatoren
Gold Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Timing-Algorithmus für das Paar XAUUSD entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu erkennen. Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Theorie des Kanals darin besteht, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen. Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein multifunktionales Werkzeug der technischen Analyse, das auf der Kombination eines adaptiven exponentiellen gleitenden Durchschnitts und Volatilitätsfiltern basiert, die über den Average True Range (ATR) berechnet werden. Er wurde entwickelt, um die aktuelle Preisrichtung präzise zu identifizieren, Schlüsselbereiche möglicher Trendwenden hervorzuheben und potenzielle Wendebereiche visuell darzustellen. Der Algorithmus basiert auf der dynamischen Konstruktion eines Trendba
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indikatoren
#EasyWayTradePanel Indikator für #MetaTrader4 , ist Handel Assistenten für den manuellen Handel in jeder #Währung in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY als #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin und mehr. Auch ist EasyWay zu verwenden für #COMMODITY als #Gold , #Silber , #Öl , #Gas ...... und #CFDs . Wenn der Indikator auf dem Chart in dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und Handelsinstrument installiert ist, zeichnet er automatisch die folgenden benutzerdefinierten Indikatoren, die in der EasyWayTradePanel Ha
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indikatoren
Dies ist eine Mini-Ein-Paar-Version des fortschrittlichen Detektors für Trendumkehr und Kontinuität, bekannt als TrueTrendStarM(TTSm25). Es ist ein empfindlicher und prädiktiver Indikator für Preistrends für professionelle Händler. ( ACHTUNG KÄUFER:-Jetzt ist der Indikator für UNBEGRENZTE EINMALIGE Käufe von nur $500 erhältlich ). Nutzen Sie die Gelegenheit. Er erkennt hochwahrscheinliche Änderungen in der Preistrendrichtung, lange bevor andere Indikatoren sie erkennen. Ich habe an ihm seit 2019
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynami
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Engulfing Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung Offset des Dashboards - an jede
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx InsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über den Break für den Einstieg hinzugefügt werden Minimale Kerzengröße - um zu enge Kauf-/Verkaufsvorschläge zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen zur Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx OutsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden. 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster Hoch/Tief. 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung. Verschieben Sie da
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx PinBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden sollen Minimale Kerzengröße - um zu kleine Kerzen zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplik
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indikatoren
Automatisches, live & interaktives Bild aller Trendlinien. Weisen Sie den Linien Ihrer Wahl Push-, E-Mail- und Sound-Benachrichtigungen zu und lassen Sie sich über Preis-Rollback, Ausbruch, Rollback nach Ausbruch, Anzahl der Rollbacks, Linienablauf durch doppelten Ausbruch informieren. Korrigieren, ziehen oder löschen Sie die Linien und stimmen Sie das Liniensystem interaktiv ab. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Chart-Beispiele https://www.mql5.com/en/users/efficientforex Preis-Interaktions-Ereign
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die echte Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Mon
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie der
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: Jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt. Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird. Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie is
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF-Alarmer zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Multi timeframes: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist der Status zu verste
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indikatoren
Das manuelle Handelssystem [GRAFF] III basiert auf mehreren MetaTrader (MT4) Indikatoren. Zusammen bildet das gesamte PACK der GRAFF III Indikatoren ein fortschrittliches Handelsinstrument. Das System besteht aus über 20 verschiedenen, speziell entwickelten Indikatoren, die sorgfältig ausgewählt und langfristig getestet wurden, um starke und effiziente Handelssignale zu erzeugen. Die einzelnen Indikatoren basieren auf verschiedenen mathematischen Formeln, so dass das gesamte System kalibriert is
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indikatoren
Gold Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Timing-Algorithmus für das Paar XAUUSD entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu erkennen. Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Theorie des Kanals darin besteht, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen. Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn
ELT Reversal MT4
Paulo Rocha
Indikatoren
ELT Reversal MT4 (Elite_Indicator) ist ein Indikator für das MetaTrader 4 Terminal. . Dieser Indikator basiert auf der Counter-Trend-Strategie, verwendet aber auch die Volatilität. Er zeigt die mögliche Liquidität auf dem Finanzmarkt an und hilft so den Händlern bei ihrem Handel. ELT Reversal MT4 (Elite_Indicator) ist ein visuelles Tool, intuitiv und einfach zu verstehen und zu benutzen. Empfohlener Zeitrahmen für den Scalping-Handel : M1 M5 M15 Empfohlener Zeitrahmen für Swing Trade : M30 auf
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indikatoren
EZZ Elite Zig Zag ist ein Indikator für das MetaTrader 4 Terminal. Dieser Indikator spürt die Spitze des Trends auf der Grundlage der Marktumkehr auf und zeigt so verschiedene Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt an. EZZ Elite Zig Zag ist ein visuelles Tool, intuitiv und einfach zu verstehen und zu benutzen. Testen Sie es selbst, indem Sie es kostenlos herunterladen. Autor Paulo Rocha alle Rechte vorbehalten
Auswahl:
FcoJoseS
161
FcoJoseS 2024.02.01 12:46 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Paulo Rocha
959
Antwort vom Entwickler Paulo Rocha 2024.02.01 13:23
Muito obrigado pelo comentário! Boas negociações! Cumprimentos
Antwort auf eine Rezension