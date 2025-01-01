Woori Gold Algorithm
- Experten
- Zazkia Nur Alifa
- Version: 1.60
Produktübersicht
Woori Gold Algorithm ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) verwendet eine einfache, aber effektive EMA-Crossover-Strategie in Kombination mit Trailing-Stop-Risikomanagement, um kurzfristige Preisbewegungen diszipliniert und systematisch zu erfassen. Die Strategie ist für das Scalping auf dem M15-Zeitrahmen konzipiert und konzentriert sich auf eine klare Trendrichtung und kontrolliertes Risiko.
Handelsstrategie
Die Kernlogik des Woori-Gold-Algorithmus basiert auf der Trendfolge unter Verwendung von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA):
-
Kaufsignal, wenn EMA 5 über EMA 20 kreuzt, was auf ein Aufwärtsmomentum hinweist.
-
Verkaufssignal, wenn der EMA 5 unter den EMA 20 fällt, was auf ein bärisches Momentum hindeutet.
Risiko-Management
Um das Kapital zu schützen und die Gewinne zu maximieren, wendet dieser EA einen Trailing-Stop-Mechanismus an:
-
Der anfängliche Stop Loss und Take Profit werden automatisch gesetzt.
-
Der Trailing Stop verschiebt den Stop Loss dynamisch, wenn sich der Preis in Richtung Gewinn bewegt.
-
Dies ermöglicht es, Gewinne zu sichern und gleichzeitig gewinnbringende Trades länger laufen zu lassen.
Das System ist so konzipiert, dass jeweils nur eine Position gehandelt wird, um ein Überengagement zu vermeiden.
Zusammenfassung der Backtest-Leistung
(MetaTrader 5 Strategy Tester - XAUUSD, M15)
-
Zeitraum:
-
01. Januar 2025 - 31. Dezember 2025
-
Strategie:
-
EMA 5 / EMA 20 Crossover
-
Handelsstil:
-
Scalping
-
Nettogewinn: 5,153
-
Gewinnrate:
-
66,61%
-
Total Trades: 614
Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Hauptvorteile des Woori Gold Algorithmus
Der Woori Gold Algorithmus ist ein regelbasiertes Handelssystem, das für den Handel mit Gold (XAUUSD) nach einem klaren und disziplinierten Ansatz entwickelt wurde. Es kombiniert Einfachheit, Risikokontrolle und praktische Ausführung und eignet sich daher sowohl für Lern- als auch für reale Handelsumgebungen.
Hauptmerkmale:
-
EMA-Crossover-Strategie
Verwendet schnelle und langsame Exponential Moving Averages, um die Trendrichtung und optimale Einstiegspunkte zu identifizieren.
-
Trendfolgelogik
Handelt nur in Richtung des vorherrschenden Trends, um unnötiges Marktrauschen zu reduzieren.
-
Eingebautes Risikomanagement
Enthält vordefinierte Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stops, um das Risiko zu kontrollieren und Gewinne zu schützen.
-
Gold-optimiertes System
Speziell für den XAUUSD entwickelt und getestet, unter Berücksichtigung seiner Volatilität und seines Preisverhaltens.
-
Scalping-freundliche Ausführung
Arbeitet effizient auf niedrigeren Zeitrahmen wie M15, geeignet für aktive Handelsstile.
-
Transparente Handelsregeln
Keine versteckte Logik oder Martingale. Jeder Handel folgt klaren und verständlichen Bedingungen.
-
Benutzerfreundlich und lehrreich
Einfach zu konfigurieren und ideal für Händler, die lernen möchten, wie algorithmischer Handel funktioniert.
Der Woori Gold Algorithmus eignet sich am besten für Benutzer, die ein strukturiertes, logisches und diszipliniertes Handelssystem einem risikoreichen oder Blackbox-Roboter vorziehen.
Haftungsausschluss
Dieser Expert Advisor wurde im Rahmen eines Lern- und Forschungsprojekts im Bereich des algorithmischen Handels entwickelt. Obwohl er anhand historischer Daten getestet wurde, ist der Live-Handel mit Risiken verbunden, und die Nutzer sollten den EA immer auf einem Demokonto testen, bevor sie ihn mit echtem Geld einsetzen. Der Autor übernimmt keine Garantie für Gewinne und ist nicht für Handelsverluste verantwortlich.