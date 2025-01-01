Woori Gold Algorithm ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) verwendet eine einfache, aber effektive EMA-Crossover-Strategie in Kombination mit Trailing-Stop-Risikomanagement, um kurzfristige Preisbewegungen diszipliniert und systematisch zu erfassen. Die Strategie ist für das Scalping auf dem M15-Zeitrahmen konzipiert und konzentriert sich auf eine klare Trendrichtung und kontrolliertes Risiko.

Handelsstrategie

Die Kernlogik des Woori-Gold-Algorithmus basiert auf der Trendfolge unter Verwendung von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA):

Kaufsignal, wenn EMA 5 über EMA 20 kreuzt, was auf ein Aufwärtsmomentum hinweist.

Verkaufssignal, wenn der EMA 5 unter den EMA 20 fällt, was auf ein bärisches Momentum hindeutet.

Alle Handelseinträge werden nach Kerzenschluss bestätigt, um Fehlsignale zu reduzieren und die Ausführungsqualität zu verbessern.