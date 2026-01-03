Orca USDJPY ist ein trendfolgender EA (Expert Advisor), der speziell auf das Währungspaar USDJPY abgestimmt ist.

Er erkennt die Trendrichtung und leichte Stagnationen in der Kursbewegung und nimmt Positionen ein, um Ausbrüche in Richtung des Trends anzuvisieren.

Indem er heikle Kursbewegungen in Handelsspannen vermeidet und auf Ausbrüche abzielt, erreicht er enge Stop-Losses.

Während er sich auf Märkten, auf denen sich Trends leicht entwickeln, auszeichnet, kann seine Leistung stagnieren, wenn unregelmäßige Kursbewegungen anhalten.

Dieser EA arbeitet auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen (H1).

Standardmäßig unterstützt er Broker, die Winterzeit GMT+2 (Sommerzeit GMT+3) verwenden.

Hinweis: Backtesting-Ergebnisse sind nicht unbedingt eine Garantie für die zukünftige Performance.

■Parameterbeschreibungen

■Strategie wählen --- Legt die Handelsrichtung fest. Sie können sie auf Nur Kaufen, Nur Verkaufen usw. einstellen.

TakeProfit --- Gewinnmitnahme, gemessen in Punkten.

StopLoss --- Stop-Loss, ebenfalls in Punkten gemessen.

■TrendDetectionPeriod --- Legt die Anzahl der Tageskerzen fest, die zur Erkennung der Trendrichtung verwendet werden.

■RangeSize --- Legt die Breite der Spanne vor einem Ausbruch fest. Wenn der Kurs während eines Trends innerhalb dieser Breite bleibt, platziert der EA eine Stop-Order in Richtung des Ausbruchs. Ein kleinerer Wert erhöht die Gewinnrate, reduziert aber die Anzahl der Trades. Umgekehrt erhöht ein größerer Wert die Anzahl der Trades, verringert aber tendenziell die Gewinnrate.

■TrailingStop --- Wenn auf true gesetzt, wird ein Trailing-Stop angewendet.

■TrailingBars --- Wenn TrailingStop auf true gesetzt ist, bestimmt dies, wie viele Bars zurück auf das Hoch oder Tief der H1-Kerze geschaut werden muss, um den Stop Loss zu verschieben.

BreakEven --- Wenn true, ist die Break-Even-Funktion aktiviert.

BreakEvenTrigger --- Wenn sich der aktuelle Kurs um diese Anzahl von Punkten vom Einstiegskurs in eine profitable Richtung bewegt, wird der Stop Loss auf das in BreakEvenOffset festgelegte Punktniveau verschoben.

BreakEvenOffset --- Wenn BreakEven eingeschaltet ist, wird der Stop-Loss auf die hier eingestellte Anzahl von Punkten verschoben.

■MaxSpread --- Die maximale Anzahl von Spread-Punkten, die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung zulässig sind.

MagicNumber --- Eine Identifikationsnummer für den EA. Der EA identifiziert seine eigenen Positionen auf der Grundlage der Kombination aus dem Währungspaar und der MagicNumber. Wenn Sie mehrere Instanzen dieses EA auf demselben Symbol ausführen, verwenden Sie bitte unterschiedliche MagicNumbers.

OrderComment --- Ein Kommentar, der an die Positionen angehängt wird.

■StartHour --- Die Uhrzeit, zu der der EA seine Arbeit aufnimmt. Wenn er auf 4 gesetzt ist, beginnt er genau um 04:00 Uhr MT5-Zeit. Wenn zum Beispiel UseDaylightSavingTime auf true gesetzt ist, startet er um 05:00 Uhr Sommerzeit (+1 Stunde).

■EndHour --- Die Zeit, zu der der EA seinen Betrieb einstellt. Wenn er auf 17 eingestellt ist, funktioniert er bis 17:59. Wenn UseDaylightSavingTime auf true gesetzt ist, ist dies +1 Stunde während der Sommerzeit.

■AvoidNewYearTrade --- Da der EA dazu neigt, mit den Kursbewegungen zu Beginn des neuen Jahres zu kämpfen, verhindert die Einstellung auf true den Handel bis zum 14. Januar.

■WeekEndClose --- Legt fest, ob über das Wochenende gehaltene Positionen geschlossen werden sollen. Bei true werden die Positionen am Ende der Woche geschlossen.

■WeekEndCloseTime --- Die Zeit für die Schließung am Wochenende. Positionen werden zu dieser MT5-Zeit am Freitag geschlossen. Wenn UseDaylightSavingTime auf true gesetzt ist, ist dies +1 Stunde während der Sommerzeit.

■UseDaylightSavingTime --- Wenn auf true gesetzt, werden OrderOpenTime und andere Parameter während der Sommerzeit automatisch um +1 Stunde angepasst.

■DST_Style --- Wenn UseDaylightSavingTime auf true gesetzt ist, wählen Sie das DST-Format des Brokers. US_DST entspricht der US-Sommerzeit und EU_DST der europäischen Sommerzeit.

■LotManagement --- Wenn auf true gesetzt, ist die Zinseszinsfunktion aktiviert.

■LotFactor --- Wenn LotManagement auf true gesetzt ist, wird die Losgröße auf der Grundlage dieses Wertes berechnet.

FixedLot --- Wenn LotManagement falsch ist, wird dieser Wert die feste Losgröße sein.

■MaxLot --- Die Obergrenze für die Handelslosgröße. Trades werden nicht mit einer Losgröße ausgeführt, die diesen Wert überschreitet.

MiniLot --- Die untere Grenze für die Handelslotgröße. Es werden keine Geschäfte mit einer Losgröße unterhalb dieser Einstellung ausgeführt.

■RecoveryMode --- Wenn auf true gesetzt, ist der Recovery Mode aktiviert. Während des Wiederherstellungsmodus merkt sich der EA den ursprünglichen Saldo. Wenn der Saldo aufgrund von Handelsverlusten sinkt, erhöht sich die Losgröße mit jedem nachfolgenden Handel, bis der ursprüngliche Saldo wiederhergestellt ist. Die Losgröße im Wiederherstellungsmodus wird wie folgt berechnet: (Basis-Losgröße × RecoveryCount × RecoveryLotMultiplier). RecoveryCount erhöht sich bei jedem Handel um +1, bis der ursprüngliche Saldo wiederhergestellt ist.

Der Zielkontostand wird im Diagramm als RecoveryGoalBalance angezeigt. Dieser Wert wird beim Neustart von MT5 nicht zurückgesetzt, aber er wird zusammen mit RecoveryCount initialisiert, wenn Sie die MagicNumber ändern oder die Schaltfläche "Reset RecoveryMode" auf dem Chart drücken.

■MaxRecoveryCount --- Legt die maximale Grenze für RecoveryCount fest.

■RecoveryLotMultiplier --- Jedes Mal, wenn RecoveryCount um 1 erhöht wird, wird die Losgröße mit diesem Wert multipliziert.

■DisplayTextOnChart --- Wenn auf true gesetzt, wird der Text im Chart angezeigt. Bei der Einstellung false kann die Backtesting-Leistung etwas schneller sein.