Scale in points per bar

Der Indikator zeigt die aktuelle 'Skala in Punkten pro Balken' (identisch mit der manuellen Einstellung im Terminal, siehe Screenshot)
in der oberen rechten Ecke des Charts an.


Der angezeigte Wert ändert sich SOFORT, wenn die Chart-Skala geändert wird!
(Dies ist sehr praktisch bei der Planung von Screenshots).

In den Einstellungen:
  • Sprache ändern (Russisch/Englisch),
  • Schriftgröße des angezeigten Textes,
  • den Offset-Koeffizienten der Textbeschriftung von der Diagrammecke, gleichmäßig in X- und Y-Richtung.
  • (berechnet als: "Schriftgröße * Koeffizient")
