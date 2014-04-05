Hull and CAP Channel cross Strategy Indicator

Beschreibung

CAP Channel & Hull Moving Average Crossing Strategy ist ein leistungsstarker und intelligenter Handelsindikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Marktumkehrungen und trendbasierte Einstiegspunkte zu identifizieren.

Dieser Indikator kombiniert die Stärke des CAP-Kanals und des Hull Moving Average (HMA), um Kursübertreibungen und bestätigte Umkehrungen zu erkennen. Wenn sich der Kurs außerhalb des CAP-Kanals bewegt und dann mit der Bestätigung des Hull-MA wieder in den Kanal zurückkehrt, erzeugt der Indikator präzise KAUF- und VERKAUFSsignale.

Hauptmerkmale

✔ CAP Channel (obere, mittlere & untere Bänder)

✔ Hull Moving Average (Fast & Ultra-Smooth)

✔ Klare BUY & SELL Pfeilsignale

✔ Non-Repainting Logic

✔ Funktioniert auf allen Symbolen & Timeframes

✔ Geeignet für Forex, Gold, Krypto & Indizes

Handelslogik (Wie es funktioniert)

🔵 BUY Signal

Kurs schließt unter dem unteren CAP Channel

Dann ein Hull Cross mit dem CAP Channel in grüner Farbe Zustand

Bullische Trendbestätigung erkannt

➡️ BUY-Pfeil wird angezeigt

🔴 VERKAUFSSIGNAL

Der Kurs schließt oberhalb des oberen CAP-Kanals

Dann ein Hull Cross mit CAP Channel in grüner Farbe Zustand

Bestätigung des Abwärtstrends erkannt

➡️ Pfeil zum VERKAUFEN wird angezeigt

Diese Logik hilft, gefälschte Ausbrüche herauszufiltern und verbessert die Signalgenauigkeit.

Intelligentes Bestätigungssystem

Analyse der Hull-MA-Neigungsrichtung

Multi-Candle-Bestätigungslogik

Erkennung von überzogenen Preisabsagen

Dank dieser Filter ist der Indikator für Scalping, Intraday- und Swing-Trading geeignet.

Empfohlene Timeframes

Forex: M15 - H1

Gold: M5 - M15

Krypto: M15 - H1

Hinweis zum Risikomanagement

Dieser Indikator ist ein Signalwerkzeug, kein automatisches Handelssystem.

Für beste Performance:

Immer Stop Loss verwenden

Riskieren Sie nicht mehr als 1-2% pro Handel

Am besten geeignet für

✔ Trendumkehrhandel

✔ Pullback & Continuation Entries

✔ Überkaufte / überverkaufte Marktbedingungen

✔ Manuelle & professionelle Trader