Hull and CAP Channel cross Strategy Indicator
- Indikatoren
- Md Golam Murshed
- Version: 1.10
Beschreibung
CAP Channel & Hull Moving Average Crossing Strategy ist ein leistungsstarker und intelligenter Handelsindikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Marktumkehrungen und trendbasierte Einstiegspunkte zu identifizieren.
Dieser Indikator kombiniert die Stärke des CAP-Kanals und des Hull Moving Average (HMA), um Kursübertreibungen und bestätigte Umkehrungen zu erkennen. Wenn sich der Kurs außerhalb des CAP-Kanals bewegt und dann mit der Bestätigung des Hull-MA wieder in den Kanal zurückkehrt, erzeugt der Indikator präzise KAUF- und VERKAUFSsignale.
Hauptmerkmale
✔ CAP Channel (obere, mittlere & untere Bänder)
✔ Hull Moving Average (Fast & Ultra-Smooth)
✔ Klare BUY & SELL Pfeilsignale
✔ Non-Repainting Logic
✔ Funktioniert auf allen Symbolen & Timeframes
✔ Geeignet für Forex, Gold, Krypto & Indizes
Handelslogik (Wie es funktioniert)
🔵 BUY Signal
- Kurs schließt unter dem unteren CAP Channel
- Dann ein Hull Cross mit dem CAP Channel in grüner Farbe Zustand
- Bullische Trendbestätigung erkannt
➡️ BUY-Pfeil wird angezeigt
🔴 VERKAUFSSIGNAL
- Der Kurs schließt oberhalb des oberen CAP-Kanals
- Dann ein Hull Cross mit CAP Channel in grüner Farbe Zustand
- Bestätigung des Abwärtstrends erkannt
➡️ Pfeil zum VERKAUFEN wird angezeigt
Diese Logik hilft, gefälschte Ausbrüche herauszufiltern und verbessert die Signalgenauigkeit.
Intelligentes Bestätigungssystem
- Analyse der Hull-MA-Neigungsrichtung
- Multi-Candle-Bestätigungslogik
- Erkennung von überzogenen Preisabsagen
Dank dieser Filter ist der Indikator für Scalping, Intraday- und Swing-Trading geeignet.
Empfohlene Timeframes
- Forex: M15 - H1
- Gold: M5 - M15
- Krypto: M15 - H1
Hinweis zum Risikomanagement
Dieser Indikator ist ein Signalwerkzeug, kein automatisches Handelssystem.
Für beste Performance:
- Immer Stop Loss verwenden
- Riskieren Sie nicht mehr als 1-2% pro Handel
Am besten geeignet für
✔ Trendumkehrhandel
✔ Pullback & Continuation Entries
✔ Überkaufte / überverkaufte Marktbedingungen
✔ Manuelle & professionelle Trader