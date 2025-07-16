Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control

Ein einfacher Expert Advisor, der als Heiken Ashi und EMAs-Kreuzung agiert. Er bietet die Kontrolle über Lots als Long-Saldo-Erhöhung, Optionen wie Risiko für globale Konten, Margin für Stop-Loss-Aktionen und die freie Margin für die Eingabe von Operationen. Er verfügt über eine Geschwindigkeitskontrolle für diese Erhöhung und einen MaxMultiplier-Parameter, der die Anzahl der Saldo-Erhöhungen vor dem Stoppen des Lot-Anstiegs in Operationen steuert. Er verfügt über eine Reihe von Variablen für die Planung von Start- und Endoperationen pro Tag, um Ihre Präzision zu maximieren.

Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, und finden Sie eine gute lineare Regression, die Sie weiterbringt.

