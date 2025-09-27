ADX with EMA Verifier and Lot Control

Ein Expert Advisor, dessen Verhalten auf dem ADX-Trendindikator basiert. Der Zeitraum ist konfigurierbar und ermöglicht zusätzlich die Überprüfung des durchzuführenden Handels mit einem kurz-, mittel- und langfristigen EMA-Crossover vor der Eröffnung eines neuen Handels. Er verfügt außerdem über einen Stop-Loss-Mechanismus basierend auf prozentualen Preisänderungen und ein System zur Skalierung des Lots bei steigendem Saldo.

Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, und finden Sie eine gute lineare Regression, die Sie weiterbringt.

Strategien von Experten und Handbüchern.


The Last Fractals MT5
Marta Gonzalez
Experten
The Last Fractals ist ein Handelssystem, das Fraktale verwendet, um Marktkorrekturen zu bestimmen. The Last Fractals , ist ein System, das einen Einstiegspunkt erkennt und einen operativen Algorithmus in Gang setzt. Dieser Algorithmus unterscheidet sich je nachdem, ob die Eingabe richtig oder falsch ist. Über die Eingaben können Sie die anfängliche Lotung des Algorithmus steuern. Wenn der Handel gegen Sie läuft, wird die Lotung beibehalten, aber wenn er zu Ihren Gunsten verläuft, wird die Lotu
BreakoutMaster
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
Dieser Handelsroboter verwendet eine Ausbruchsstrategie, die für verschiedene Handelsstile geeignet ist. Er arbeitet, indem er wichtige Volatilitätspunkte auf dem Markt identifiziert. Der Roboter definiert einen Kanal zwischen den höchsten und niedrigsten Punkten der letzten X Balken und wartet darauf, dass der Preis diese Niveaus durchbricht, um zu entscheiden, ob eine Position eröffnet oder geschlossen werden soll. Der Roboter geht über die einfache Erkennung von Kursausbrüchen hinaus; er enth
Gold Switch
Piotr Stepien
3 (3)
Experten
GOLD SWITCH - ADAPTIVE INTELLIGENZ FÜR DEN GOLDMARKT (XAUUSD) Jeder Goldhändler kennt das Gefühl - an einem Tag bewegt sich der Markt in einem klaren, vorhersehbaren Trend, um am nächsten Tag in ein unruhiges, seitwärts gerichtetes Chaos abzugleiten. Jahrelang habe ich, wie viele andere auch, versucht, dem Markt eine einzige, starre Strategie aufzuzwingen. Die Ergebnisse waren oft frustrierend und kostspielig. Ich erkannte, dass der Schlüssel nicht darin liegt, die Natur des Goldes zu bekämpfen
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor basierend auf der Strategie von Larry Connors, der den Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten überwacht und es Ihnen ermöglicht, die Parameter für Überkauf und Überverkauf sowie die Funktion des ADX-Handelsabschlusssystems ohne wesentliche Änderungen zu konfigurieren. Mit einem Stop-Loss-System, das auf der prozentualen Preisänderung basiert, erhöht sich das Los und das Risiko sinkt mit steigendem Saldo. Die Ausführung des Expert Advisors wird gestoppt, wenn während des Prozes
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Experten
Der Expert Advisor ist für den Umgang mit komplexen Situationen, einschließlich Loka, konzipiert. Darüber hinaus kann der Expert Advisor auch selbst erfolgreich handeln. Zu diesem Zweck bietet er automatische Handelsfunktionen. Parameter BUY - Ermöglicht die Abwicklung von Verkäufen SELL - Ermöglicht die Abwicklung von Käufen Step = 60; - Schritt zwischen den Mittelwertbildungspositionen ProfitClose - Schlussgewinn in Währung Lot = 0.01; - das erste Lot der Mittelwertbildung K_Lot = 1.5; - Mitte
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Experten
Der Experte "QuantumPip" ist ein vollautomatischer Experte, der mehrere Symbole aus einem Chart handeln kann. Der Experte verwendet auch Preise von Gold, Öl, "Schmuksie" (meine Adaption des "Dixie"-Indikators), DAX oder FTSE, um Eingaben für die Symbole zu berechnen. Der Experte verwendet 2 Arten von rekurrenten neuronalen Modellen - 1 Netzwerk (Entscheidungen "Kauf" oder "Verkauf") und 2 Netzwerke (Entscheidungen "Kauf" oder "Unsicherheit" und "Verkauf" oder "Unsicherheit"). QuantumPip kann dah
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Experten
!! WICHTIG!, BITTE DENKEN SIE DARAN, DIESE EA AUF DER 1 MINUTE ZEITRAHMEN UND BOOM1000 VERMÖGENSWERT NUR LAUFEN !! Dieses wunderbare Stück Software ist ein super intelligenter selbstlernender Algorithmus für mt5, schauen Sie sich die Beispiele am Ende der Seite an Engage hatte das Vergnügen, mit einem sehr talentierten, ehrlichen und gutwilligen Individuum namens Nardus van Staden zusammenzuarbeiten, um dieses wunderbare Produkt zu schaffen. Wenn Sie etwas so Großartiges wie dieses wollen, besuc
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
Imperium
Hugo Garcia
Experten
Imperium EA • Entwickelt von 3 Tradern und 2 Entwicklern — effizient, realistisch und transparent. • Webseite | Kontakt • Imperium EA ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, entwickelt für Leistung und Sicherheit. Anders als "Wunder"-Roboter setzt er auf Stabilität, Transparenz und Risikokontrolle. Kein aggressives Grid , keine versteckte Martingale — nur getestete Logik, anpassbar an Ihr Profil. Sicherheit zuerst • Maximaler Drawdown: 4,6% (nur Low Risk) im Zeitraum 2020–2025. •
Connors TPS
MATTHEW STAN WILLS
5 (1)
Experten
Larry Connors TPS - Automatisiertes Handelssystem Version 2.0 – Von Matthew Wills Dieser Expert Advisor (EA) automatisiert das Time, Position & Scale (TPS) Handelssystem von Larry Connors, das erstmals in seinem Buch beschrieben wurde: „High Probability ETF Trading“ Amazon Link Strategieübersicht Das TPS-System von Larry Connors nutzt Marktrückgänge , um schrittweise in Positionen einzusteigen und ein optimiertes risikoadjustiertes Ergebnis zu erzielen. Entwickelt für den Handel mi
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
Classical Method
Andriy Sydoruk
Experten
Ein professioneller Roboter, der eine klassische Handelsstrategie ohne Indikatoren umsetzt. Es werden laufend Aufträge in beide Richtungen eröffnet. Eine Reihe von Aufträgen wird von einem nicht indikatorischen Algorithmus gesteuert. Das Wesentliche an der Arbeit ist dies. Es gibt immer zwei Serien, und immer ist eine davon im Gewinn und die andere im Minus. Die Schließung einer gewinnbringenden Serie erfolgt zusammen mit der Schließung der am wenigsten gewinnbringenden Aufträge der gegenüberli
Analitic RSI MT5
Yvan Musatov
Experten
Ein professioneller Experte analysiert den Markt anhand des Relative Strength Index. Das Grundprinzip ist, dass der Bot die angezeigten Preise für einen bestimmten Zeitraum nimmt und die Stärke und Amplitude des Preises berechnet. Dies kann zeigen, wann der Trend an Stärke verliert und sich umkehrt. Das Signal des Ausstiegs aus den überkauften/überverkauften Zonen wird analysiert, die Niveaus dieser Zonen werden die Niveaus mit den Werten LEVEL_MAX und LEVEL_MIN sein. Wir kaufen, wenn das Signa
ADM Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
ADM Trade X MT5 ist ein EA, der auf dem Average Directional Movement Index basiert. Die Parameter des Average Directional Movement Index wie Periode, BuyShift1, BuyShift2, SellShift1 und SellShift2 können angepasst werden. ADM Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch ADM Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Dieses System verarbeitet eine durch Kommas getrennte Liste von Symbolen und iteriert diese, um für jedes Symbol ein neuronales Netzwerk zu erstellen, das entsprechend trainiert wird. Diese neuronalen Netzwerke beziehen Werte aus Kursbewegungen, Bollinger-Bändern, MACD und RSI. Die Anzahl der Neuronen in jeder der drei Schichten jedes Netzwerks ist konfigurierbar, und das genetische Training der Indikatorparameter kann in festgelegten Intervallen erfolgen. Konfidenzniveaus für die Neuronen lasse
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Experten
50% Rabatt bis zum Ende des Monats ($199). Regulärer Preis $399 Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar: klicken Sie hier Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis enthalten. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig. Ich werde Ihnen auch Informationen darüber geben, wie Sie einen kostenlosen VPS von eine
Range Breaker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
Wir stellen Ihnen den "Range Breaker" vor. Range Breaker ist ein täglicher Breakout EA, der es Ihnen ermöglicht, eine individuelle tägliche Zeitspanne zu definieren. Sobald die festgelegte Zeitspanne verstrichen ist, platziert der "Range Breaker" zwei STOP/LIMIT-Orders an der oberen und unteren Grenze der Spanne. Dieser Ansatz ermöglicht es, tägliche ORB-Strategien zu automatisieren. Nach Ablauf der Tagesspanne können Sie entscheiden, ob Sie die Orders behalten oder schließen/löschen möchten.
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
A1 Beta
Justin Jeremy Salazar Agleam
Experten
# A1 Beta Expert Advisor: Fortgeschrittenes Multi-Strategy Trading System ## Perfekt für Trader, die zuverlässigen, automatisierten Handel wünschen ** A1 Beta Expert** ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der drei leistungsstarke technische Indikatoren kombiniert, um hochwahrscheinliche Markteintritte mit eingebautem intelligentem Risikomanagement zu identifizieren. ## Key Features: - **Dreifach-Bestätigungsstrategie**: Verwendet Awesome Oscillator-Farbveränderungen, RSI-Levels und
Ai UC EA MT5
Indra Maulana
5 (2)
Experten
Dieser Experte befindet sich im Aufbau und ist noch nicht fertiggestellt Die Entwicklung dieses Experten wird in höchstens 2 Jahren abgeschlossen sein. Unser Ziel bei der Veröffentlichung dieses Experten ist es, Kapital für die Entwicklung unseres besten Experten zu gewinnen. Dieser Experte wird definitiv der beste Experte unseres Teams sein. Um an diesem Projekt teilzunehmen, können Sie diesen Experten zum niedrigstmöglichen Preis kaufen. Dieser Experte wird definitiv der teuerste Experte unse
Golden Goal GG
Fabio Cavalloni
5 (1)
Experten
In diesem Blogbeitrag finden Sie weitere Informationen über die Strategie, die dahinter stehenden Ansätze und einige Backtest-Beispiele. Golden Goal (GG) Expert Advisor ist ein komplettes Autotrading-System, das auf 28 Majors-Minors Forex-Paare arbeitet. Seine Natur kann als Mean-Reversion-Ansatz beschrieben werden, mit benutzerdefinierten, komplexen Einstiegs-, Ausstiegs- und Skalierungsentscheidungen, die den EA wie einen selbstoptimierenden Expert Advisor wirken lassen können. Im Gegensatz z
Golden Sniper EA
Ray Pracious Chidhungwana
Experten
Golden Sniper EA - Präziser Goldhandel mit institutioneller Logik Golden Sniper EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor für den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold) unter Verwendung institutioneller Handelskonzepte wie Liquidity Sweeps , Market Structure Shifts (MSS) und Fair Value Gaps (FVG) . Dieser EA agiert wie ein Scharfschütze - er wartet geduldig auf das perfekte Handels-Setup während Sitzungen mit hoher Volatilität, wie z. B. die asiatischen und New Yorker Eröffnungen , und schlägt dann
Adama MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Adama EA ist ein echter Trendfolger, der speziell für den Handel mit GBPJPY im Zeitrahmen M30 optimiert wurde. Dieses Währungspaar hat einen erheblichen Pip-Wert und ist mit den richtigen Konfigurationen eine ideale Wahl für Händler, die von Marktbewegungen profitieren möchten. Adama verwendet eine der ältesten und zuverlässigsten Handelsstrategien, die von institutionellen Händlern verwendet werden, und zusammen mit internen Berechnungen ist Adama in der Lage, vorherrschende Trends zu erkennen
UniversalTrader
Remi Passanello
4.64 (11)
Experten
Universal Trader (UT) Dieser EA ist Teil der RPTrade Pro Solutions Systeme. UT ist ein Handelsroboter, der einen Trend- und Oszillator-Indikator verwendet. Er ist so konzipiert, dass er von jedem verwendet werden kann, sogar der absolute Anfänger im Handel kann ihn verwenden. Entwickelt für alle TimeFrames Verwendet Takes Profit, Stop Loss und Trailing Stop. Kann auch als Schalter ohne SL/TP arbeiten Funktioniert mit allen Paaren Wie funktioniert es? UT ist ein Trendfolgemodell. Er verwendet e
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
Experten
Entfesseln Sie die Kraft des fortschrittlichen Handels mit "Statistical Intelligence EA MT5", dem Expert Advisor, der Ihre Handelsstrategie durch intelligente Marktanalyse und Präzision verbessert. Hier erfahren Sie, warum "Statistical Intelligence EA MT5" das ultimative Tool für Händler ist, die ihr Potenzial maximieren möchten: 1. Fortgeschrittene Marktanalyse: Der "Statistical Intelligence EA MT5" nutzt die Kraft umfassender historischer Marktanalysen und macht präzise Vorhersagen über zukünf
Tradax Propfirms
Jean Christophe Paput
Experten
**************** TRADAX- PropFirm Ready . TRADAX PF wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen der PropFirm Challenges zu erfüllen. Die Tests wurden auf einem FTMO-Konto durchgeführt, aber der EA kann leicht an die Kriterien anderer Prop Firms angepasst werden. **************** Built-in Safety Features: Automatische Einhaltung eines maximalen täglichen Drawdowns von 5% ( einstellbar). Kontrolle des Gesamtdrawdowns auf 8%, 9%, 10% ( einstellbar). Intelligentes Management v
CGTxau
Ciaran Alan Butcher
Experten
CGT XAU EA Ich habe dieses Expert Advisor für die letzten zwei Jahre entwickelt und die Ergebnisse waren außergewöhnlich, der Experte ist gebaut, um alle Trends auf XAUUSD zu fangen, während das Ziel, Break-even dazwischen zu halten. Dieser EA kommt mit einer Reihe von Einstellungen rund um Handel und Risikomanagement. Der EA KANN mit Prop-Firmen mit angepassten Einstellungen oder speziell ein FTMO Swing-Konto mit den empfohlenen Einstellungen verwendet werden. Empfehlungen: Haupt-Paar: XAUUSD Z
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (93)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (17)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 179 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (5)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor für den Handel mit tiefen neuronalen Netzwerken, die sich im Laufe der Marktentwicklung mithilfe von maschinellem Lernen selbst trainieren, bis zu 1.512 gewichtete Metriken für jedes Symbol. Es funktioniert mit verschiedenen Forex-Symbolen und Zeitrahmen und kann durch Abwählen von Symbolen und Zeitrahmen auch auf das aktuelle Diagramm auf seinem Symbol und Zeitrahmen eingestellt werden. Es kann für verschiedene Paare konfiguriert werden und auf jedem Diagramm kann ein anderes neu
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor, der den Markt mit verschiedenen Indikatoren wie CCI, MACD, STOCH, EMA und RSI überwacht. Er kann seine Indikatorparameter, Forex-Symbole, Zeitrahmen und geplanten Operationen tagsüber konfigurieren. Ohne ausgewählte Symbole oder Zeitrahmen läuft er über das aktuelle Symbol und den aktuellen Zeitrahmen. Er verfügt über festgelegte Optionen für das Risikomanagement und multipliziert das festgelegte Lot mit steigendem Kontostand, ohne das Konto in ein Casino umwandeln zu müssen. Wen
Forex Multi Indicators Preconfigured
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Multisymbol Forex Advisor, die durch die Kombination von Indikatoren entscheidet, CCI, RSI, STOCH, MACD oder EMA. Vorkonfiguriert alle Parameter der Indikatoren für jeden Zeitrahmen in jedem Symbol. Vollständige Optimierung ist unzugänglich. Sie erfolgt in Teilen, Symbol für Symbol mit seinem Parametersatz 10^180 Kombinationen (10 Stunden auf i9 128GB ram). Um es im Laufe der Nutzung zu optimieren, tun Sie es auf dem Symbolsatz oder dem Risiko zum Beispiel. Vorkonfigurierte Zeitrahmen in der CET
Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein einfacher Expert Advisor, der als Heiken Ashi und EMAs-Kreuzung agiert. Er bietet die Kontrolle über Lots als Long-Saldo-Erhöhung, Optionen wie Risiko für globale Konten, Margin für Stop-Loss-Aktionen und die freie Margin für die Eingabe von Operationen. Er verfügt über eine Geschwindigkeitskontrolle für diese Erhöhung und einen MaxMultiplier-Parameter, der die Anzahl der Saldo-Erhöhungen vor dem Stoppen des Lot-Anstiegs in Operationen steuert. Er verfügt über eine Reihe von Variablen für di
SAR in Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Trendfolgender Expert Advisor, der mit dem Parabolic SAR-Indikator während Volatilitätsperioden arbeitet, die durch Bollinger-Bänder überwacht werden, basierend auf einem Prozentsatz zwischen den oberen und unteren Bändern, immer zugunsten des Trends. Er bietet optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf einem Prozentsatz der Preisänderung oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Volatilitätsperioden sowie Lot-Skalierung basierend auf der Saldenerhöhung. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Trendfolgender Expert Advisor, der in Zeiten steigender Kursstärke mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten arbeitet und durch einen RSI-Indikator basierend auf einem Anstieg sowie einem Handelsvolumen überwacht wird, das stets dem Trend zuträglich ist. Er bietet eine optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf dem Prozentsatz der Kursänderungen oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Stärkephasen sowie eine Lot-Skalierung basierend auf dem Anstieg des Saldos. Erfahren Sie, welche Parameter
Trends In Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Trendfolgender Expert Advisor, der mit den Indikatoren Stoch und Parabolic SAR in Volatilitätsphasen arbeitet, die von Bollinger-Bändern überwacht werden, basierend auf dem Prozentsatz zwischen den oberen und unteren Bändern. Er bevorzugt stets einen starken Trend, wie sein RSI-Indikator und der erwartete Anstieg zwischen den Kerzen anzeigen. Er beinhaltet außerdem eine optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf dem Prozentsatz der Preisänderungen oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Volatil
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Trendfolgender Expert Advisor, der auf Ichimoku-Indikatoren basiert und darauf programmiert ist, starke Trendmomente zu erkennen und präzisere Einstiegsentscheidungen für eine bessere Performance zu gewährleisten. Er bietet optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf der prozentualen Preisänderung oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Momenten sowie Lot-Skalierung basierend auf dem Saldowachstum. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, u
Sir Keltner with Adx
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor, der Keltner-Kanal-Signale nutzt, die durch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einen ATR-Indikator festgelegt werden, um durch einen ADX-Indikator bestätigte Trades einzugehen. Trade-Ausstiege erfolgen, wenn das ADX-Signal angezeigt wird oder, falls konfiguriert, wenn die Mittellinie beim Schließen der Kerze durchbrochen wird. Er verfügt über einen Stop-Loss-Mechanismus mit prozentualer Preisänderung und einen Mechanismus zur Skalierung des Lots bei steigendem Saldo
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
Fibo Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor prüft innerhalb eines durch eine maximale Anzahl von Kerzen definierten Zeitintervalls, ob ein Anstieg oder Abfall größer als eine bestimmte Anzahl von Pips ist, die als Mindestanzahl von Kerzen festgelegt ist. Ist dies der Fall, startet er einen Trade innerhalb des konfigurierten Fibonacci-Intervalls (23 oder 38) bis zum angegebenen Level (61 oder höher). Er nutzt ADX- und RSI-Indikatoren zum Beenden von Trades und EMA zur Bestätigung. Er verfügt über eine Lot-Kontrolle, die
Gold Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expertenberater analysiert den Goldmarkt über Nacht und im Vier-Stunden-Takt. So können Sie innerhalb von 15 Minuten handeln und Long-Positionen eingehen, wenn die Bedingungen besonders günstig sind. Er verfügt über einen Stop-Loss-Mechanismus, der Ihre Handelsaktivitäten überwacht und in Dollar-Schritten zwischen sechs und zehn Dollar festgelegt werden muss. Trainieren Sie den Berater für Ihre unmittelbarsten Umstände und finden Sie Ihr bestes Stundenergebnis. Die Lot-Kontrolle erfolgt schr
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor basierend auf der Strategie von Larry Connors, der den Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten überwacht und es Ihnen ermöglicht, die Parameter für Überkauf und Überverkauf sowie die Funktion des ADX-Handelsabschlusssystems ohne wesentliche Änderungen zu konfigurieren. Mit einem Stop-Loss-System, das auf der prozentualen Preisänderung basiert, erhöht sich das Los und das Risiko sinkt mit steigendem Saldo. Die Ausführung des Expert Advisors wird gestoppt, wenn während des Prozes
SP500 Daily Support
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor mit einer lehrbuchmäßigen Strategie basierend auf dem SP500-Index, der als Unterstützung für den täglichen Handel dient, nicht als primäre Anlageoption. Er nutzt den CCI-Index zur Organisation von Trades und verfügt nicht über einen Stop-Loss-Mechanismus; allein die Regeln, die seine Funktionsweise bestimmen, bestimmen, ob ein Trade gewinnt oder verliert. Zusätzlich bietet er Lot-Skalierung und Risikomanagement sowie Zeitpläne.  Nur für S&P500 im täglichen Zeitrahmen und nur für K
Auto Supertrend with ASH
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Der Expert Advisor „Auto Supertrend mit ASH“ führt Sie durch ein Handelserlebnis, das vom Supertrend-Indikator geleitet wird, der den Haupttrend des Handels anzeigt, und einem ASH-Indikator, der Einträge bestätigt, indem er die Stärkedifferenz zwischen Käufern und Verkäufern zum Zeitpunkt des Handels angibt. Testen Sie die Strategie mit den verschiedenen angebotenen Symbolen oder mit Ihrem eigenen Symbol mit dem Parameter „useGraphSymbolInstead“. Er verfügt über einen Stop-Loss-Mechanismus basie
Simple Averages Buyer Advisor
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Dieser Expert Advisor überwacht die Kursbewegung eines Wertpapiers mithilfe einer Strategie, die Kursänderungen an vordefinierten Punkten prüft, nachdem der Kurs den schnellen gleitenden Durchschnitt (der über dem langsamen gleitenden Durchschnitt liegt) überschritten hat. Er löst dann eine Kauforder aus, sobald der Kurs den schnellen gleitenden Durchschnitt erneut überschreitet und von der Kursumkehr profitiert. Der Expert Advisor verfügt über einen Stop-Loss-Mechanismus, der auf der prozentual
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Timeframe Zoom, The Third Screen, ist ein Expert Advisor, der mit Heiken-Ashi-Kerzen auf Tages-, Stunden- und 15-Minuten-Charts arbeitet. Der 15-Minuten-Chart dient als Auslöser für Trades. Er kauft an Tagen mit blauen Kerzen und verkauft an Tagen mit roten Kerzen. Er stellt sicher, dass der potenzielle Trade über oder unter einem gleitenden Durchschnitt auf dem Stunden-Chart liegt und verwendet die MACD- und CCI-Indikatoren auf dem 15-Minuten-Chart zur Bestätigung des Einstiegs. Er schließt P
Bollinger Keltner Advisor
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Der Bollinger Keltner Advisor ist ein Expert Advisor, der trendorientiert handelt. Er verwendet eine Vorlage, die Kurswerte, Bollinger-Bänder und Keltner-Kanallinien vergleicht. Mithilfe des MACD-Indikators prüft er das Fehlen von Divergenzen für Einstiegspunkte und optimiert das Timing von Volatilität, indem er diese mit einem festgelegten Wert für den Abstand zwischen dem oberen und unteren Bollinger-Band vergleicht. Der Advisor verfügt über einen Stop-Loss-Mechanismus, der auf der prozentuale
Strategic Trend
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Dieser trendfolgende Expert Advisor eröffnet Positionen basierend auf Überschneidungen gleitender Durchschnitte und nutzt dabei einen positiven RSI-Indikator in Handelsrichtung. Er platziert Stop-Loss-Orders in einem bestimmten Abstand zum ATR und Take-Profit-Orders multipliziert mit diesem Abstand. Er bietet umfassendes Risikomanagement und einen Zeitplan zur Optimierung des Intraday-Handels. Mithilfe des Strategietesters lassen sich mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig optimieren.
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Dieses System verarbeitet eine durch Kommas getrennte Liste von Symbolen und iteriert diese, um für jedes Symbol ein neuronales Netzwerk zu erstellen, das entsprechend trainiert wird. Diese neuronalen Netzwerke beziehen Werte aus Kursbewegungen, Bollinger-Bändern, MACD und RSI. Die Anzahl der Neuronen in jeder der drei Schichten jedes Netzwerks ist konfigurierbar, und das genetische Training der Indikatorparameter kann in festgelegten Intervallen erfolgen. Konfidenzniveaus für die Neuronen lasse
SVM Timely Trail Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
„Timely Trail Expert“ ist ein Expert Advisor, der Handelssignale mithilfe einer Support Vector Machine filtert. Diese analysiert bis zu 22 Marktfaktoren, um die optimalen Einstiegspunkte zu bestimmen. Der Expert Advisor trainiert sich kontinuierlich, um Marktmuster zu erkennen und in seine Filterstruktur zu integrieren. Er bietet eine inkrementelle Stop-Loss-Steuerung basierend auf dem ATR und einen Betriebsplan, der den täglichen Handel optimiert und rund um die Uhr von 0:00 bis 0:00 Uhr aktiv
