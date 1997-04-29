Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 16 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Un semplice Expert Advisor che opera come Heiken Ashi e EMA cross... con controllo del lotto all'aumentare del saldo lungo, con opzioni come rischio per il conto globale, margine per le azioni stop loss... e "numero di operazioni" o "numero di stop loss" nel margine libero per le operazioni di ingresso... un controllo della velocità per questo incremento e un parametro maxMultiplier che controlla il numero di aumenti del saldo prima di interrompere la crescita dei lotti nelle operazioni. Dispone di un set di variabili per programmare le operazioni di ingresso e di fine in un giorno, il che può massimizzare la precisione.
