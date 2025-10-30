Auto Supertrend with ASH

Der Expert Advisor „Auto Supertrend mit ASH“ führt Sie durch ein Handelserlebnis, das vom Supertrend-Indikator geleitet wird, der den Haupttrend des Handels anzeigt, und einem ASH-Indikator, der Einträge bestätigt, indem er die Stärkedifferenz zwischen Käufern und Verkäufern zum Zeitpunkt des Handels angibt. Testen Sie die Strategie mit den verschiedenen angebotenen Symbolen oder mit Ihrem eigenen Symbol mit dem Parameter „useGraphSymbolInstead“. Er verfügt über einen Stop-Loss-Mechanismus basierend auf einer prozentualen Preisdifferenz, der beim Erreichen von Gewinnpunkten aktualisiert wird, um sicherzustellen, dass das für das Konto budgetierte Gesamtrisiko nicht überschritten wird. Er verfügt außerdem über ein Zeitsystem zur Optimierung der Intraday-Ergebnisse sowie eine Reihe von Parametern zur Erhöhung der Losgröße, wodurch mehr Spielraum für Handelseinträge erforderlich wird.

Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, und finden Sie eine gute lineare Regression, die Sie weiterbringt.

Strategien von Experten und Handbüchern.



