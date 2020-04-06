EMA with RSI and Volume

Trendfolgender Expert Advisor, der in Zeiten steigender Kursstärke mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten arbeitet und durch einen RSI-Indikator basierend auf einem Anstieg sowie einem Handelsvolumen überwacht wird, das stets dem Trend zuträglich ist. Er bietet eine optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf dem Prozentsatz der Kursänderungen oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Stärkephasen sowie eine Lot-Skalierung basierend auf dem Anstieg des Saldos.

Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, und finden Sie eine gute lineare Regression, die Sie weiterbringt.

Strategien von Experten und Handbüchern.