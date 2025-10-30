Trends In Volatility

Trendfolgender Expert Advisor, der mit den Indikatoren Stoch und Parabolic SAR in Volatilitätsphasen arbeitet, die von Bollinger-Bändern überwacht werden, basierend auf dem Prozentsatz zwischen den oberen und unteren Bändern. Er bevorzugt stets einen starken Trend, wie sein RSI-Indikator und der erwartete Anstieg zwischen den Kerzen anzeigen. Er beinhaltet außerdem eine optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf dem Prozentsatz der Preisänderungen oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Volatilitätsphasen sowie eine Lot-Skalierung basierend auf dem Saldoanstieg.

Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, und finden Sie eine gute lineare Regression, die Sie weiterbringt.

Strategien von Experten und Handbüchern.


