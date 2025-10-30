Trends In Volatility

Trendfolgender Expert Advisor, der mit den Indikatoren Stoch und Parabolic SAR in Volatilitätsphasen arbeitet, die von Bollinger-Bändern überwacht werden, basierend auf dem Prozentsatz zwischen den oberen und unteren Bändern. Er bevorzugt stets einen starken Trend, wie sein RSI-Indikator und der erwartete Anstieg zwischen den Kerzen anzeigen. Er beinhaltet außerdem eine optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf dem Prozentsatz der Preisänderungen oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Volatilitätsphasen sowie eine Lot-Skalierung basierend auf dem Saldoanstieg.

Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, und finden Sie eine gute lineare Regression, die Sie weiterbringt.

