Der Bollinger Keltner Advisor ist ein Expert Advisor, der trendorientiert handelt. Er verwendet eine Vorlage, die Kurswerte, Bollinger-Bänder und Keltner-Kanallinien vergleicht. Mithilfe des MACD-Indikators prüft er das Fehlen von Divergenzen für Einstiegspunkte und optimiert das Timing von Volatilität, indem er diese mit einem festgelegten Wert für den Abstand zwischen dem oberen und unteren Bollinger-Band vergleicht. Der Advisor verfügt über einen Stop-Loss-Mechanismus, der auf der prozentualen Kursänderung basiert, und erhöht die Positionsgröße automatisch mit steigendem Kontostand. Zusätzlich bietet er eine zeitbasierte Steuerung zur Optimierung des Intraday-Handels.



Finden Sie die optimalen Konfigurationswerte für jedes Symbol im Strategietester mithilfe robuster linearer Regressionen.



Die Strategie basiert auf Expertenwissen und Anleitungen.