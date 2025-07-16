Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control

Un Expert Advisor simple fonctionnant comme un croisement Heiken Ashi et EMA… avec contrôle du lot lors de l'augmentation du solde long, avec options comme risque pour le compte global, marge pour les actions stop-loss… et « nombre d'opérations » ou « nombre de stop-loss » dans la marge libre pour les opérations d'entrée… un contrôle de la vitesse de cet incrément et un paramètre maxMultiplier qui contrôle le nombre d'augmentations du solde avant l'arrêt de la croissance des lots dans les opérations. Il dispose d'un ensemble de variables pour planifier les opérations d'entrée et de fin dans la journée, ce qui peut optimiser votre précision.

Stratégie des experts et des manuels.


Produits recommandés
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Experts
Expert avec optimisation automatique de tous les paramètres pour n'importe quel symbole de trading pour MetaTrader 5. Échange d'EA sans paramètres ! Cocher   Hamster   - Il s'agit d'un   expert en trading automatisé pour les débutants et les utilisateurs qui ne souhaitent pas créer de conseiller ! La stratégie de trading de ce trading advisor est testée depuis   7 ans. Le trading n'a jamais été aussi facile qu'avec notre expert en trading automatisé, conçu spécialement pour les débutants. Dites
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA – La révolution ultime du trading est arrivée ! « Le véritable pouvoir du trading réside dans la capacité à voir ce que les autres ne voient pas. NeoPips Engine ne suit pas le marché, il le maîtrise.» À propos de NeoPips Engine EA : Votre allié pour un trading intelligent NeoPips Engine EA n'est pas un robot de trading ordinaire. C'est un expert advisor multidimensionnel, optimisé par l'IA, conçu pour les traders exigeant précision, adaptabilité et performance à long
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Bollinger Reversal Pro MT5
Adam Benjamin Kildare
Experts
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT5) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 5 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
MultiNinja
carl_carl101
Experts
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
Experts
The   Prop Firm Mastery EA   is a cutting-edge low risk expert advisor designed for   multi-symbol   trading with   advanced correlation filters   to increase trade accuracy. Unlike traditional EAs that blindly take trades, this EA ensures   only the strongest Buy and Sell setups   by analyzing   correlation strength   between your chosen trading pairs. This state-of-the-art EA combines pending order execution with a suite of powerful filters to optimize your entry and exit points across up to f
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Recovery Master
Anesu Mavhura
Experts
Visit Tradinbots4u.com to download this bot and receive a 50% discount The Recovery Master is a precision-engineered system for restoring trading accounts with confidence. Built on the proven zone recovery strategy and safeguarded by a maximum drawdown cap, it prevents runaway martingale behavior while reclaiming the bulk of your trading losses. Past updates introduced powerful support for scalping and rapid-fire strategies without compromising recovery integrity. New updates simplify its usabil
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Divergence Macd Rsi
Julian Gonzalez Conde
Experts
This expert advisor finds divergences and opens a buy or sell position taking into account the input parameters set by the user. Positions are opened once the divergence is detected and the pullback signal is triggered. The condition for a divergence to occur, is that the price moves in a different direction to the MACD and RSI. The type of divergences and the frequency at which they are detected depends entirely on the inputs entered by the user.  Features Functional for any symbol or periodi
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
The London Fox EA
Abdurrahman Kaya
Experts
***** IMPORTANT NOTE: DO NOT FORGET TO DETERMINE THE MAIN TREND DURING THE TEST. FOR AN UPWARD TREND MAKE "TRADE LONG: TRUE" AND "TRADE SHORT: FALSE" FOR A DOWNWARD TREND MAKE "TRADE LONG: FALSE" AND "TRADE SHORT: TRUE" AND FOR A HORIZONTAL BAND MAKE "TRADE LONG: TRUE" AND "TRADE SHORT: TRUE" IN THE SETTINGS. YOU CAN ALSO CHOOSE THE LONG TRADE, SHORT TRADE OR BOTH WAY IN REAL ACCOUNT BY THE HELP OF THE BUTTONS ON YOUR GRAPH IN ANY TIME. ***** "Statistics are like mini-skirts. They give you
SMA Stochastic Grid EA
Christoph Kreher
Experts
Simple EA with two indicators (SMA + STOCHASTIC) and Grid. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when the lines of the Stochastic indicator intersect in the swing high or swing low area. It then uses a simple grid strategy if the position turns into a loss. Grid levels can be defined specific to the market. It depends on your personal preferences and the respective market which parameters should be set and how. You have to test it yourself. The EA is programmed in such
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Experts
Smart Breakout Zones EA – London Breakout Simplifié Prix de lancement : Seulement 50 $ (le prix augmentera à chaque achat – verrouillez votre copie dès aujourd’hui !) Le Smart Breakout Zones EA est un système de trading entièrement automatisé du London Breakout, conçu pour les traders qui recherchent des opportunités régulières durant la session la plus volatile de la journée. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet EA vous apporte un avantage simple, professionnel et sans stress. Pourquoi
NightTrader
Ugur Oezcan
5 (1)
Experts
No grid! No martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. You can find metatrader4 version here: https://www.mql5.com/de/market/product/18571# This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments in EURUSD and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits also based on indicators. A safety mode further
EDOSecret Munehisa Homma Candlestick Zen Execution
Pi Lin Li
Experts
《SAKATA ZEN EA: Homma's ³⁰⁰-Year Candlestick Art · Private Volatility Hunter》 When Edo-era candlelight crosses three centuries, samurai spirits reignite in your charts This is no ordinary tool, but Munehisa Homma's personal candlestick alchemy 【CORE ENGINE】 Sakata Tactics Reborn 18th-century rice market secrets quantized into ever-burning profit engine Each candlestick whispers Homma's wealth codes Zen Risk Art Patented "Flow Meltdown Mechanism" When market storm
Gino Renko EA
Stephane, Andr Valette
Experts
Voici un EA basé sur l’indicateur Renko, il est utilisable avec les devises, matières premières, et le forex. Il suffit de l’associer au graphique correspondant. L’indicateur utilisé pour l’EA est disponible ici, mais il n’est pas nécéssaire pour son fonctionnement, ce sont 2 produits indépendants: https://www.mql5.com/fr/market/product/87852?source=Site +Market+MT5+Indicator+Search+Rating006%3agino+renko Personnelement je n’aime pas renko comme EA, et je n’ai pas fait de tests pour savoir qu
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (331)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (22)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec précision et discipline. Quantu
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoignez une communau
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.5 (8)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.97 (29)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Plus que 1 exemplaires disponibles à 599 $ Prochain prix : 699 $ Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marc
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   ou  Quantum King  gratuitement !*** Demand
Syna
William Brandon Autry
5 (5)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.12 (26)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (27)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinan
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.8 (5)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (104)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.31 (68)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
ENIX mt5
Vitalii Tkachenko
Experts
Prix : 404 $ -> 505$ Signal: ENIX XAUUSD Signal: ENIX  USDJPY ENIX mt5 – Adaptation Multicouche du Marché + Moteur Quantitatif Hybride (HQE) ENIX mt5 est un système de trading entièrement automatisé de nouvelle génération, basé sur la recherche et l’expérience de son prédécesseur, tout en introduisant une approche hybride entièrement nouvelle pour l’analyse du marché et l’exécution des ordres. Il combine logique quantitative, analyse de la volatilité et apprentissage automatique dans un systè
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.62 (37)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prix : 606$ -> 808$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (27)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor en Trading Nouvelle Génération Il ne se contente pas de trader, il révolutionne le marché. EA New Player est un Expert Advisor de portefeuille innovant pour MT5, basé sur sept stratégies d'analyse technique éprouvées. Il n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais surpasse de nombreuses solutions de réseaux neuronaux grâce à son architecture sophistiquée, sa logique transparente et son système de filtrage des signaux flexible. PROMOTION 1+1 : Achetez un Exp
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (5)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Plus de l'auteur
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor pour le trading avec des réseaux neuronaux profonds qui s'entraînent avec l'apprentissage automatique, jusqu'à 1 512 mesures pondérées pour chaque symbole, à mesure que le marché progresse. Il fonctionne sur divers symboles et périodes Forex, et en désélectionnant les symboles et les périodes, il peut également être défini sur le graphique actuel sur son symbole et sa période. Il peut être configuré pour différentes paires et un réseau neuronal différent peut être géré sur chaque
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor surveille le marché à l'aide de divers indicateurs tels que le CCI, le MACD, le STOCH, EMA et le RSI. Il est configurable en fonction de ses paramètres d'indicateurs, de ses symboles Forex, de ses périodes et de ses opérations planifiées au cours de la journée. Sans symboles ni périodes sélectionnés, il fonctionne sur le symbole et la période actuels. Il dispose d'options de gestion des risques et multiplie le lot fixe à mesure que le solde augmente, sans convertir le compte dans
Forex Multi Indicators Preconfigured
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Asesor Forex Multisímbolo que decide por combinación de indicadores, CCI, RSI, STOCH, MACD o EMA. Preconfigurados todos los parámetros de los indicadores para cada timeframe en cada símbolo. La optimización completa es inabordable. Se hace por partes símbolo a símbolo con su conjunto de parámetros 10^180 combinaciones (10 horas en i9 128GB ram). Para optimizarlo según avanza su uso hacerlo sobre el conjunto de símbolos o el riesgo por ejemplo. Horarios preconfigurados en zona horaria CET.
ADX with EMA Verifier and Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor dont le comportement est basé sur l'indicateur de tendance ADX. Sa période est configurable et, en option, il peut également intégrer la vérification de la transaction à effectuer avec un croisement de la MME à court, moyen et long terme avant l'ouverture d'une nouvelle transaction. Il dispose également d'un mécanisme de stop-loss basé sur les variations de prix en pourcentage et d'un système de mise à l'échelle du lot à mesure que le solde augmente. Stratégie des experts et d
SAR in Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor de suivi de tendance fonctionnant avec l'indicateur Parabolic SAR pendant les périodes de volatilité surveillées par les bandes de Bollinger, basées sur un pourcentage entre les bandes supérieure et inférieure, toujours en faveur de la tendance. Il offre un contrôle optionnel du stop-loss basé sur un pourcentage de variation de prix ou un « stop-inversion » entre ces périodes de volatilité, ainsi qu'une mise à l'échelle des lots en fonction de l'augmentation du solde. Stratégie d
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor suiveur de tendance, utilisant des moyennes mobiles exponentielles pendant les périodes de hausse des prix, surveillées par un indicateur RSI basé sur une hausse, ainsi que par le volume de transactions, toujours en faveur de la tendance. Il offre un contrôle optionnel du stop-loss basé sur le pourcentage de variation des prix, ou « stop and reverse », entre ces périodes de hausse, et une évolutivité des lots en fonction de la hausse du solde. Stratégie des experts et des manuels
Trends In Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor suiveur de tendance utilisant les indicateurs Stoch et Parabolic SAR pendant les périodes de volatilité surveillées par les bandes de Bollinger, en fonction du pourcentage entre les bandes supérieure et inférieure. Il privilégie toujours une tendance forte, comme l'indiquent son indicateur RSI et la hausse attendue entre les bougies. Il inclut également un contrôle optionnel du stop-loss basé sur le pourcentage de variation de prix, ou « stop and reverse », entre ces périodes de
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor, qui suit les tendances et agit selon les indicateurs Ichimoku, est programmé pour identifier les moments forts de la tendance et garantir une plus grande précision dans les décisions d'entrée, pour une meilleure performance opérationnelle. Il propose un contrôle optionnel du stop-loss basé sur le pourcentage de variation de prix, ou un « stop-inversion » entre ces moments, ainsi qu'une mise à l'échelle des lots en fonction de la croissance du solde. Stratégie d'experts et de man
Sir Keltner with Adx
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor exploitant les signaux du canal de Keltner, établis par une moyenne mobile exponentielle et un indicateur ATR, pour entrer dans des transactions confirmées par un indicateur ADX. Les sorties de transaction interviennent lorsque le signal ADX est indiqué ou, si configuré, lorsque la ligne médiane est franchie à la clôture de la bougie. Il intègre un mécanisme de stop-loss avec un pourcentage de variation du prix et un mécanisme de scaling du lot à mesure que le solde augmente. Stra
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor opérant en période de fort contraste, utilisant l'indicateur stochastique et l'indicateur d'indice des matières premières, et utilisant les points de surachat ou de survente, ou l'indicateur ADX, pour clôturer les transactions. Il dispose également d'un stop-loss agissant sur un pourcentage de différence de prix, avec une mise à l'échelle progressive des lots à mesure que le solde augmente, tout en surveillant l'appel de marge du compte. Stratégie des experts et des manuels.
Fibo Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un conseiller expert vérifie, dans un intervalle de temps défini par un nombre maximal de bougies, si une hausse ou une baisse dépasse un certain nombre de pips, défini comme un nombre minimal de bougies. Si tel est le cas, il lance une transaction dans l'intervalle de Fibonacci configuré (23 ou 38) jusqu'au niveau spécifié (61 ou plus). Il utilise les indicateurs ADX et RSI pour clôturer les transactions et la MME pour les confirmer. Son contrôle est important et s'accroît avec la hausse du so
Gold Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un conseiller expert analyse le marché de l'or sur des horizons de 24 et 4 heures, vous permettant d'agir en 15 minutes et de prendre une position longue lorsque les conditions sont nettement favorables. Il dispose d'un mécanisme stop-loss qui surveille vos transactions et doit être fixé en dollars, par tranches de 6 à 10 dollars. Formez le conseiller à votre situation immédiate et trouvez le meilleur résultat horaire. Le contrôle des lots s'effectue progressivement, à mesure que les profits s'
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor basé sur la stratégie de Larry Connors, qui surveille l'écart entre les moyennes mobiles et permet de configurer, sans modifications significatives, les paramètres de surachat et de survente, ainsi que ceux qui régissent le fonctionnement du système de clôture des transactions ADX. Grâce à un système stop-loss basé sur le pourcentage de variation de prix, le lot augmente et le risque diminue à mesure que le solde augmente, interrompant l'exécution de l'Expert Advisor lorsque cert
SP500 Daily Support
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor propose une stratégie basée sur l'indice SP500, servant de support au trading quotidien, et non d'option d'investissement principale. Il utilise l'indice CCI pour organiser les transactions et ne dispose pas de mécanisme de stop-loss ; seules les règles qui régissent son fonctionnement déterminent si une transaction est gagnante ou perdante. De plus, il offre une gestion des lots et des risques, ainsi que des échéanciers.  Recommandé uniquement pour le S&P500 sur une période quot
Auto Supertrend with ASH
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
L'Expert Advisor « Auto Supertrend avec ASH » vous guide dans une expérience de trading guidée par l'indicateur Supertrend, qui indique la tendance principale de la transaction, et par l'indicateur ASH, qui confirme les entrées en indiquant la différence de force entre acheteurs et vendeurs au moment de la transaction. Testez la stratégie sur les différents symboles proposés ou testez-la sur votre propre symbole avec le paramètre useGraphSymbolInstead. Il intègre un mécanisme de stop-loss basé s
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis