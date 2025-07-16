Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control

Un Expert Advisor simple fonctionnant comme un croisement Heiken Ashi et EMA… avec contrôle du lot lors de l'augmentation du solde long, avec options comme risque pour le compte global, marge pour les actions stop-loss… et « nombre d'opérations » ou « nombre de stop-loss » dans la marge libre pour les opérations d'entrée… un contrôle de la vitesse de cet incrément et un paramètre maxMultiplier qui contrôle le nombre d'augmentations du solde avant l'arrêt de la croissance des lots dans les opérations. Il dispose d'un ensemble de variables pour planifier les opérations d'entrée et de fin dans la journée, ce qui peut optimiser votre précision.

Stratégie des experts et des manuels.