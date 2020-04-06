Gold FX Algo Prime

Gold Fx Algo Prime

Fortschrittlicher Angebots- und Nachfragealgorithmus - vollständig anpassbar und datenoptimiert

Gold Fx Algo Prime ist ein professioneller Expert Advisor, der auf der Grundlage der institutionellen Handelsprinzipien von Angebot und Nachfrage entwickelt wurde und mit Trendstrukturvalidierung, Sitzungsfiltern und fortgeschrittenem Risikomanagement ausgestattet ist.

Die Strategie wurde ausgiebig mit historischen Golddaten (XAUUSD) getestet, wobei eine Bayes'sche Optimierungslogik zur Feinabstimmung der Parameter und zum Erreichen eines optimalen Gleichgewichts zwischen Genauigkeit, Risiko und Ertrag angewendet wurde.
Aufgrund der universellen Natur von Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage funktioniert der EA nicht nur bei Gold, sondern auch bei Devisenpaaren und Indizes, wenn er richtig konfiguriert ist.

Dieser EA ist zu 100 % anpassbar, so dass Händler ihn an ihre Broker, Symbolspezifikationen, Zeitzonen und Risikopräferenzen anpassen können.

Er bietet die Flexibilität, Ihre Einstellungen so anzupassen, dass mehrere Verwendungsmöglichkeiten für den EA möglich sind, wie z.B. Hybrid-Strategien, die die Leistung des EAs manuell überwachen oder ihn zur vollständigen Automatisierung der Ein- und Ausstiege nutzen.


(Haftungsausschluss: Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Profitabilität)


Hauptmerkmale

✔ Institutionelle Angebots- & Nachfragezonen-Erkennung
✔ Multi-Swing-Marktstruktur-Trendbestätigung
✔ ATR-basierte adaptive Stop Loss & Take Profit
✔ Dynamische risikobasierte oder feste Losgrößen
✔ Erweiterte Handelssitzungsfilter (Asien, London, New York)
✔ Wochentags-Handelsfilter
✔ Automatisches Breakeven-Management
✔ Funktioniert mit Gold, Devisenpaaren und Indizes
✔ Optimiert mit Bayes'scher Logik auf historischen Daten
✔ Entwickelt für MT5 Strategy Tester & reale Konten

Empfohlene Symbole

  • XAUUSD (Gold) - Primäres optimiertes Asset

  • Haupt- und Neben-Devisenpaare

  • Indizes (US30, NAS100, GER40, etc.)

Empfohlene Timeframes

  • Zonenerkennung: M15

  • Handelseinstieg: M5
    (einstellbar)

Die Screenshots zeigen Backtesting auf Gold von 1 Monat, 1 Jahr, 3 Jahre und verschiedene Risiko zu Belohnung Verhältnisse 1:2, 1:3 und 1:4 aktuellen Standard-Einstellung sind profitabel, aber fühlen Sie sich frei, um die Einstellung und das Risikomanagement nach Ihren Wünschen und Trading-Stil und Drawdown-Toleranz zu zwicken. dies ist nicht eine Prop-Firma freundliche EA, in der Tat die meisten EAs sind nicht, aber es erholt sich mit erheblichen Geschwindigkeit das richtige Risiko zu belohnen.

